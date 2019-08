Bolsonaro n’est pas une exception

On s’attaque depuis quelques semaines au président brésilien Jair Bolsonaro comme s’il était l’exception chez les chefs d’État de la planète. Un président déconnecté de la réalité qui ne comprend pas la crise climatique. Le président français, Emmanuel Macron, l’a d’ailleurs qualifié de « menteur » par rapport à ses engagements en environnement. Plutôt que de circonscrire le problème à un individu ou à un gouvernement, il faut plutôt le voir comme un cas de figure illustrant le fonctionnement même du système néolibéral actuel.

Dans un texte publié au Monde diplomatique en 1998, le sociologue Pierre Bourdieu tentait de décrire « l’essence » de ce système néolibéral. Pour lui : « Au nom de ce programme scientifique de connaissance, converti en programme politique d’action, s’accomplit un immense travail politique […] qui vise à créer les conditions de réalisation et de fonctionnement de la “théorie” ; un programme de destruction méthodique des collectifs. » Les « collectifs » peuvent être compris comme toute structure pouvant faire obstacle à la logique pure du marché (orienté vers la croissance et la maximisation des profits). On pense par exemple à l’État, aux syndicats, voire à la nation. La déréglementation (la dissolution du pouvoir de l’État sur les marchés) est donc le principal outil de ce « programme de destruction méthodique des collectifs » et se situe à la base de la crise que traverse le Brésil et la planète dans son ensemble.

C’est ainsi que l’élection de Bolsonaro fut accueillie favorablement par le milieu des affaires. La CBC parlait en octobre dernier de nouvelles « occasions favorables » pour les entreprises canadiennes grâce à la déréglementation massive promise par son administration. L’occasion d’affaires de l’un, c’est la destruction de la forêt pour permettre l’exploitation des sols de l’autre. Cette forêt qui ne rapporte rien financièrement doit être détruite, puisque son existence passive (incluant l’existence des peuples qui l’habitent) s’oppose à la croissance. La maximisation des profits apparaît ainsi comme l’impératif catégorique du système néolibéral. C’est en ce sens que l’attitude de Bolsonaro lui est tout à fait cohérente.

Le problème n’est donc pas Bolsonaro, le problème est plutôt un système qui fait en sorte que le choix le plus cohérent à faire est celui de la destruction de la planète au nom de la sacro-sainte croissance.

À ce titre, il est dangereux de prétendre que le président brésilien est une exception. C’est seulement qu’il se trouve dans une position singulière où la dévastation dont il est responsable peut prendre place sur une bien plus grande échelle. Ce ne sont pas tous les pays qui ont une forêt amazonienne à brûler, mais la même logique s’applique lorsque le Canada exploite ses sables bitumineux. Il fait alors le choix de la croissance économique, et ce, même si son corollaire est la destruction de notre environnement.

Parce que l’économie a été élevée au rang de science, on prétend parler au nom de « l’objectivité » lorsqu’on en défend les lois. Une opposition à un principe aussi fondamental que la croissance est ainsi perçue par le pouvoir en place de la même manière qu’une opposition aux lois de la physique ou à la théorie de l’évolution. C’est d’ailleurs une conséquence de ce que Bourdieu décrit lorsqu’il mentionne que « l’utopie néolibérale tend à s’incarner dans la réalité d’une sorte de machine infernale, dont la nécessité s’impose aux dominants eux-mêmes ». Nos États semblent impuissants à lui résister, puisqu’elle se revendique d’un discours vrai et objectif.

Nous l’avons vu avec la réaction des milieux d’affaires à l’élection de Bolsonaro, ce discours est complètement internalisé comme vérité immuable par ceux et celles en position de pouvoir (hauts fonctionnaires, dirigeants d’entreprise, chefs d’État, etc.), et ce, même si, paradoxalement, personne n’a intérêt à assister à la désintégration de notre planète.

Pour lutter contre la crise climatique, il faut donc mettre en place des gouvernements capables de se tenir debout face aux milieux d’affaires. La restructuration d’un État qui ne rend pas légitimes les intérêts du grand capital, mais qui, au contraire, se positionne comme leur contre-pouvoir, est essentielle. En fin de compte, s’affranchir du discours dominant sur la maximisation des profits est le geste radical qu’il sera nécessaire de poser si l’on souhaite tous éviter le pire.