Enseigner les religions ou la laïcité?

La rentrée des classes approche. Le ministre de l’Éducation, M. Roberge, a promis de revoir en entier le contenu du cours ECR (Éthique et culture religieuse), plus particulièrement en ce qui a trait à son volet « religion ».

Nous avons déploré les stéréotypes véhiculés dans les cahiers des étudiants, mais la présentation catéchétique est aussi déplorable. Je n’en donnerai qu’un exemple : l’Immaculée Conception. Une question dans le cahier des devoirs demande à l’élève : « Comment penses-tu que la Vierge a réagi en apprenant qu’elle est la mère de Dieu ? » Cette présomption est donc présentée comme une vérité, comme dans les années 1940 ! Lorsqu’il est question de parler du volet « religion » aux élèves, cela devrait être présenté sous la forme de cours d’histoire et avec un esprit critique. À l’origine du cours, il ne devait y avoir aucun enseignement religieux.

Je suggère donc d’enlever le contenu qui concerne les dogmes des religions pour le remplacer par des cours de citoyenneté et de laïcité, en toute logique avec la nouvelle loi 21.

Certains concepteurs du programme ECR disent qu’il faut respecter les religions. Il faut certes respecter les personnes, les croyants, mais il faut dénoncer les religions et leurs abus. Malheureusement, le cours ECR semble conçu pour que les jeunes s’abstiennent de critiquer, ce qui est contraire à l’esprit scientifique, à la philosophie et à l’histoire, qui sont pourtant la base de la mission des institutions scolaires et universitaires.

Plusieurs promoteurs du maintien du volet « Religion » semblent avoir peur que la disparition des religions entraîne celle des bonnes moeurs. Personnellement, je crois que la disparition des valeurs n’arrivera pas si, dans nos institutions scolaires, est implanté un cours qui enseigne comment devenir un bon citoyen et comment trouver le sens de la vie dans la vie elle-même.

Un tel changement dans ce programme serait certes mieux que l’actuel cours ECR, qui présente encore de nos jours le catéchisme des religions comme étant « vrai ». Les religions ont été et sont encore aujourd’hui source de divisions et de guerres entre les gens et où, entre autres, l’égalité de l’homme et de la femme n’existe pas.

Croissance collective

En enseignant ces mythes d’un autre temps, les concepteurs du programme ECR s’accrochent au passé. Il faudrait plutôt penser à un cours d’éthique centré sur le présent et l’avenir en ayant la conviction que la génération actuelle pourrait faire mieux pour embellir et améliorer le monde ! Des voies nouvelles sont à explorer en vue d’une croissance personnelle et collective.

Des forums de philosophie, base de la réflexion, devraient être faits à l’école dès le secondaire. Il serait souhaitable de les implanter même au primaire. Ce serait initier nos jeunes à réfléchir sur les grands enjeux de la société.

Si les « pratiquants de la religion » connaissaient la véritable histoire de sa fondation et de son maintien à travers les siècles, je pense qu’un grand nombre d’entre eux se retireraient et que certains deviendraient même agnostiques. Je crois que c’est cette ignorance qui permet aux religions de survivre. L’être humain semble habité par un profond sentiment religieux, inculqué par les parents et par l’éducation. Je suis portée à penser que la société n’est pas encore rendue à l’âge adulte, et ce, parce qu’elle refuse de remettre en question ses croyances et qu’elle refuse de se référer à l’histoire et aux historiens. Malheureusement, le train-train de la vie quotidienne ne donne pas le temps de « réfléchir » d’où l’importance de le faire à l’école.

Dans la revue RND de janvier 2003, son directeur, M. Chabot, écrit : « On sait comment le catholicisme a très tôt refusé la modernité et que, par la suite, il n’y a pas eu de franche réconciliation ». Se basant sur l’affirmation que « les religions se fondent sur quelques intuitions premières qu’elles appellent révélation », M. Chabot fait le constat suivant : les religions sont « des traditions et elles tendent à perpétuer le passé » et il se questionne : « La religion serait-elle donc inconciliable avec l’idée de l’évolution qui est le moteur du progrès moderne ? » Si oui, elle n’a pas sa place à l’école, et encore moins à l’université.