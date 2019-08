Groupe Capitales Médias: matière à réflexion… et à action

En 1976, j’étais un très jeune journaliste commençant sa carrière au Soleil, à Québec. C’était l’époque où, parfois, faute de place, on devait dire non à des annonceurs voulant réserver un espace publicitaire dans les éditions du mercredi et du samedi, qui comptaient pourtant une centaine de pages, grand format.

Vingt ans plus tard, en 1996, il y a longtemps qu’on ne refuse plus d’annonces ! Devenu directeur de l’information, je suis responsable du lancement du site LeSoleil.com. Nous rendons disponibles chaque jour une sélection d’articles (trois ou quatre par section) et les petites annonces. La vente de bannières publicitaires est difficile même si les tarifs sont quasiment symboliques. L’achalandage du site, lui, augmente rapidement.

En 2000, La Presse (Gesca) acquiert Le Soleil en même temps que nos publications soeurs, Le Droit d’Ottawa et Le Quotidien de Chicoutimi. Nous nous greffons au réseau qui comptait déjà Le Nouvelliste (Trois-Rivières), La Tribune (Sherbrooke) et La Voix de l’Est (Granby). Peu après, La Presse lance Cyberpresse.ca. Pratiquement tous les contenus de tous les journaux du groupe y sont rendus accessibles, gratuitement.

En 2006, sorti du monde des médias, je suis responsable d’un budget publicitaire important dans mon nouvel emploi. Comme la plupart des grands annonceurs, nous utilisons essentiellement les médias traditionnels, y compris les quotidiens, et réservons une toute petite enveloppe pour acquérir un peu de visibilité sur Internet.

En 2013, je deviens membre du conseil d’administration du Devoir (j’y suis toujours, de même qu’au comité exécutif), délégué par mon employeur, Desjardins, qui y détient un siège depuis que le Mouvement, avec quelques autres, a contribué financièrement au sauvetage du journal, dans les années 1990. Mon arrivée au conseil coïncide à peu près avec le lancement de La Presse+. « Le plus grand quotidien français d’Amérique » bouleverse notre marché en entreprenant une transition vers l’offre gratuite de tous ses contenus à travers une nouvelle application pour tablettes électroniques. La Presse deviendra uniquement virtuelle et renoncera à toute contribution financière des lecteurs en contrepartie du travail de ses journalistes.

Et nous voici en août 2019. Les quotidiens régionaux que possédait La Presse sont maintenant réunis dans le Groupe Capitales Médias, qui vient de se mettre sous la protection des tribunaux contre ses créanciers, dont le principal est l’État québécois. La Presse n’appartient plus à Power Corporation et est devenue une fiducie d’utilité sociale, sans but lucratif. Elle offre toujours ses contenus gratuitement et vise à financer ses activités par la vente de publicité, la cueillette de dons et le soutien financier des gouvernements. Elle a dû s’imposer une cure minceur et on ignore jusqu’à quel point il lui faudra réduire encore ses dépenses.

Le Devoir, lui, est toujours un média farouchement indépendant. Sa situation financière est saine. Il est parvenu à dégager des bénéfices au cours de quatre des six dernières années. Il compte avant tout sur les revenus que lui procurent ses abonnés. Il a aussi mené à bien une opération de recapitalisation en 2017, continue de contrôler strictement ses coûts, limite les contenus auxquels il donne accès gratuitement aux non-abonnés par les canaux virtuels qu’il exploite (site Web et applications tablette et mobile). Il a intégré à son modèle d’affaires le recours à la philanthropie, fort qu’il est de l’attachement profond que lui vouent de nombreux fidèles. Il réussit à tirer son épingle du jeu pour ralentir et même renverser légèrement la tendance à la baisse de ses revenus publicitaires.

Un géant québécois et deux géants mondiaux

Ce portrait de l’évolution de nos médias imprimés depuis 40 ans serait incomplet sans parler de Québecor. L’empire fait cavalier seul et est cohérent depuis longtemps avec son approche de convergence : télécommunications, télévision généraliste et spécialisée, médias imprimés fidèles à l’approche classique de financement par abonnements, ventes en kiosques et publicité, avec une importante présence sur le Web. Québecor a sa propre agence de nouvelles (QMI), ses imprimeries, son réseau de distribution, ses équipes de vente pouvant offrir aux annonceurs des packages multiplateformes. Son principal concurrent aujourd’hui est assurément Bell.

Et il y a Google et Facebook qui, on l’entend partout, « s’approprient nos contenus et accaparent l’essentiel des revenus publicitaires sur Internet ». C’est vrai, mais leur succès repose beaucoup sur le fait qu’ils proposent aux annonceurs un service performant. Vous voulez rejoindre uniquement les hommes ayant entre 25 et 35 ans de la région de Montréal qui sont en voie d’acquérir une maison ou un condo ? Et que chacun d’entre eux soit exposé à votre annonce trois fois, pas plus, pas moins ?

Pas de problème, Google ou Facebook peuvent faire ça pour vous ! Ils connaissent ces jeunes hommes-là, car ils enregistrent leurs recherches sur le Web et leurs activités sur les médias sociaux. Tout comme ils connaissent les femmes professionnelles de 30 à 50 ans des régions de Québec, de la Mauricie ou des Cantons-de-l’Est qui envisagent d’acheter une automobile. Essayez d’offrir un ciblage aussi pointu à vos annonceurs, vous, Le Soleil, Le Devoir, La Presse, Le Journal de Montréal et les autres !

Encore de l’espoir

Faut-il conclure de tout cela que la cause est perdue même si l’exercice du journalisme, on s’entend tous là-dessus, est un rouage essentiel de la vie démocratique, que l’on soit dans les grands centres ou en région ?

Mon opinion, et elle n’engage que moi, pas Desjardins ni Le Devoir, c’est qu’il y a encore de l’espoir.

On peut espérer que le gouvernement fédéral active rapidement le programme d’aide annoncé dans son dernier budget. Il faut bonifier cette aide notamment pour permettre à toute fondation à but non lucratif de remettre des reçus donnant droit à des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance si ces dons sont utilisés pour soutenir la pratique du journalisme tel qu’il est reconnu aux fins des autres programmes. Cela inclurait par exemple Les Amis du Devoir. La position actuelle d’Ottawa est que les médias bénéficiaires des dons doivent eux-mêmes être à but non lucratif. Pourquoi une telle exigence alors qu’on ne l’impose pas pour les autres volets de l’aide gouvernementale ?

On peut aussi espérer qu’à la suite de la commission parlementaire qui portera sur l’avenir des médias, la semaine prochaine, le gouvernement du Québec bonifie rapidement et substantiellement les mesures déjà mises en place par le gouvernement libéral antérieur.

On peut espérer que les deux ordres de gouvernement auront la sagesse d’allouer désormais cette aide uniquement à travers des programmes normés, offerts à tous les médias où se pratique le journalisme selon les pratiques professionnelles reconnues. Et que, devant de telles garanties, aucun parti politique sérieux ne viendra menacer ces programmes en invoquant qu’ils pourraient être un moyen pour les partis au pouvoir de s’acheter la sympathie des médias. Car ces programmes, reconnaissons-le, devront durer dans le temps.

On peut espérer que, de tous les scénarios évoqués ces derniers jours pour permettre la survie des journaux de Capitales Médias (et il y en a beaucoup, incluant certains où Le Devoir serait concerné), l’un se démarque pour les bonnes raisons et soit retenu. Comme le dit la ministre de la Culture, c’est la pérennité de l’exercice du journalisme qui est l’enjeu de société ici, et non pas le recouvrement du montant le plus élevé possible pour les créanciers. Et je souligne au passage que la qualité du journalisme est intimement liée à la diversité des sources d’information.

On peut espérer que les citoyens, y compris les jeunes, deviendront plus conscients de la valeur du travail journalistique et seront prêts à contribuer davantage à son financement, par abonnement, en payant à la pièce la consultation de certains contenus ou au moyen de dons. Peut-être faut-il les y inciter en cessant d’offrir gratuitement un accès aussi large à la production des journalistes ? Il n’y a que les fous qui ne changent jamais d’idée, dit-on.

Enfin, peut-on aussi rêver que nos médias s’unissent (pourquoi pas dans une coopérative !) pour offrir aux annonceurs une qualité de service que chacun ne pourrait assurer à lui seul. Avec peut-être un coup de pouce financier de Québec pour déclencher le mouvement, nos médias pourraient-ils relever le défi de développer les outils permettant de cibler les trentenaires de Montréal qui sont actifs sur le marché immobilier ou les quadragénaires des régions qui magasinent les automobiles ? Cela pourrait aussi faire partie de la solution et, qui sait, permettre un jour de rendre moins nécessaire l’aide de l’État.

On peut toujours rêver, et même en couleurs, non ?