Hong Kong, le repoussoir chinois

En 2014, la révolution des parapluies avait choisi un lieu symbolique pour ses manifestations : Central District, le quartier des affaires de Hong Kong, haut lieu de la finance internationale. Beaucoup plus importante, la nouvelle vague de contestation s’est vite étendue à toute la ville. Pour comprendre pourquoi elle déstabilise tant Beijing, une optique géopolitique s’impose.

La métropole économique du nouvel Empire du Milieu est située à Shanghaï, tandis que la capitale politique et le centre nerveux du Parti résident toujours à Beijing. Cela n’empêche pas Hong Kong de jouer un rôle stratégique, car il jouxte Shenzhen.

Cette ville-champignon est en effet l’indice le plus patent d’une révolution industrielle réalisée sur une échelle difficile à imaginer pour nous, Occidentaux. Simple village de pêcheur en 1945, Shenzhen est devenue, en trois générations à peine, une trépidante mégapole de 13 millions d’habitants. Autrement dit, sa population a été multipliée par environ 7000 en trois quarts de siècle ! Comment est-ce possible ? Durant les quarante dernières années, sa croissance économique, tirée par la locomotive hongkongaise, a avoisiné en moyenne 26 % par année, et la population a suivi… Comme les autres zones économiques spéciales créées en 1979, Shenzhen fut, durant ces années d’ouverture, l’une des portes d’entrée du capitalisme dans l’Empire du Milieu. Lors de la politique des « quatre modernisations » (1978) lancée par Deng Xiaoping peu après son accession au pouvoir, elle servit de zone tampon entre les économies développées et le capitalisme expérimental de la Chine continentale. Maintenant que le système économique occidental est solidement implanté dans la Chine entière, Shenzhen est devenue l’une de ses principales vitrines technologiques, une métropole du futur.

Située au sud du Guangdong, une province de plus de 110 millions d’habitants entourant la capitale Guǎngzhōu (Canton), l’ancienne colonie britannique forme à présent, avec Shenzhen, un duopole qui constitue l’un des principaux moteurs économiques et financiers du pays. Ancré dans le delta de la rivière des Perles, le Guangdong est à la fois la plus peuplée et la plus riche des provinces de la Chine : elle totalise, à elle seule, près de 12 % de toutes ses exportations.

Aux yeux des autorités de Beijing, c’est ce « miracle de Shenzhen » que met en péril la révolte hongkongaise. Taïwan et Hong Kong, ces îlots de liberté dans une mer servile, manifestent en effet une indépendance politique difficilement admissible dans la Chine actuelle. Le Tibet, on le sait, est en ce moment noyé démographiquement par une politique de sinisation forcée, une normalisation coloniale qu’a accélérée la jonction ferroviaire de la ligne Qing-Zang (2006), à laquelle ont contribué les firmes occidentales, comme Bombardier, qui a fourni les voitures conçues pour la haute altitude. De même, Taïwan et Hong Kong doivent à terme intégrer le giron de la nouvelle puissance mondiale. C’est pourquoi Xi Jinping, depuis son accession au pouvoir en 2012, a imposé un virage autoritaire qui colle parfaitement à cette résurrection des ambitions impériales. En effet, l’éclatante réussite économique chinoise s’accompagne d’abord de la mainmise complète du Parti sur la vie politique, grâce entre autres au Great Firewall numérique, mais aussi à une cybersurveillance généralisée, liée au SCS, le Social Credit System.

Cependant, on a tendance à l’oublier, elle repose aussi sur un système concentrationnaire, les laogais, ces camps de réforme (gaizao) par le travail (laodong), qui ont pris, dès les années 1930, le relais de l’archipel du goulag soviétique. Bien qu’il ait changé depuis, ce lieu d’internement des opposants politiques, espace de privation complète, constitue un réservoir de travailleurs, abondant et gratuit, largement mis à profit par le régime. D’ailleurs, la ligne Qing-Zang a sans doute été construite par la main-d’oeuvre captive provenant des nombreux camps de la région tibétaine.

À ces laogais, il faut ajouter les laojiaos, des prisons plus clémentes oeuvrant à la rééducation idéologique. La Laogai Research Foundation, une ONG basée à Washington, estime à environ cinq millions le nombre de personnes actuellement internées dans les quelque 1000 laogais et 300 laojiaos qui constellent le territoire chinois. Or, autant Shenzhen illustre avec éclat le miracle chinois, autant Hong Kong, sa contrepartie, constitue le repoussoir parfait de son doublet, l’asservissement au Parti unique. Miracle et avers, ou les deux faces d’une médaille unique, blason de la grande République populaire de Chine…

Jusqu’à présent, Beijing avait utilisé divers procédés plus ou moins directs pour mettre discrètement au pas l’ancienne concession britannique : politique de sinisation grâce aux quelque 60 000 immigrants annuels, mise en place de gouvernements inféodés, comme celui de Mme Lam, actuelle chef de l’exécutif, ainsi de suite. Mais elles ne suffisaient plus, comme le montre l’adoption de la nouvelle politique d’extradition, qui a mis le feu aux poudres.

Jusqu’où ira Beijing ? Comment se terminera cette épreuve de force ? Nul ne peut le dire avec certitude. Mais la valeureuse résistance hongkongaise constitue un révélateur de premier ordre, car ce laboratoire politique fait entrevoir un nouveau monde, qui émerge présentement sous nos yeux.