50e anniversaire de Woodstock, par-delà le mythe

Alors que le festival de Woodstock s’apprête à fêter son 50e anniversaire, les témoignages et reportages se multiplient. Woodstock attire l’attention autant que d’autres faits qui ont marqué la conscience des années 1960, comme si le festival avait autant de poids que des événements politiques comme l’assassinat de Martin Luther King, Mai 68 ou la guerre du Vietnam.

Or, cette attention ne saurait dissimuler la façon dont le rock et ses rassemblements phares des années 1960 sont constamment investis par la mémoire collective pour en rappeler la grandeur. Il serait temps, à cet effet, d’établir une distinction entre la nature de Woodstock et la valeur qu’il a prise au fil du temps à travers un travail de mémoire.

L’apparence de l’improbable

La fascination qu’exerce aujourd’hui le festival n’a d’égal que son caractère pour le moins improbable comme événement rassembleur. Car c’est là que réside tout l’intérêt du documentaire Woodstock (lancé en mars 1970) réalisé par Michael Wadleigh : avoir montré comment cette entreprise a surmonté les embûches qui se présentaient au quotidien (mise en place d’une programmation, recherche d’un site, défis logistiques, etc.). Le jeune entrepreneur Michael Lang était peu expérimenté dans ce domaine et les pièces du puzzle qu’il a réussi à rassembler avec ses partenaires ont fini par porter leurs fruits. Avec le recul, l’événement peut avoir l’apparence de l’improbable.

Or, de l’improbable en matière de musique, les années 1960 en ont donné beaucoup, à commencer par de nombreux rassemblements collectifs. De 1967 à 1969, Woodstock représente la figure d’un prisme qui déploie la musique à tous les niveaux dans la société américaine. À cet égard, si l’on fête tant Woodstock aujourd’hui, on devrait en faire autant pour le Monterey Pop Festival de juin 1967, qui a coïncidé avec le Summer of Love et donc la consécration du mouvement hippie. Si tant est que la musique soit au centre de la logique commémorative, c’est lors de cet événement que se font connaître en Amérique les Who, Ravi Shankar, Jimi Hendrix Experience et qu’est révélée au grand public Janis Joplin. Alors, pourquoi en revenir toujours à Woodstock ?

Le collectif dans toute sa grandeur

Parce que de tous ces événements, Woodstock reste à la fois le plus documenté et le plus fixé en objets de consommation, à commencer par le documentaire et le lancement en mai 1970 du triple album en version concert Woodstock : Music from the Original Soundtrack and More. L’imaginaire qui s’est mis en place dès le début des années 1970 avait de quoi alimenter l’attrait po0ur l’événement jusqu’aux deux nouvelles moutures du festival, soit Woodstock 94 pour le 25e anniversaire et Woodstock 99 pour le 30e anniversaire, sans énumérer tous les coffrets commémoratifs.

De Woodstock donc, la mémoire collective en souligne l’aura mythique depuis 1970. L’événement ayant eu pour principal slogan « trois jours de paix et de musique », il y a de quoi faire rêver toute génération par rapport au legs le plus utopique des années 1960.

Car à mesure que se sont écoulées les années depuis 1969, Woodstock apparaît comme l’événement improbable où se sera opérée la grandeur du collectif : les idéaux portés par la musique, la contre-culture et le mouvement hippie, à commencer par la paix, la conscientisation politique et l’expérience sensorielle, ont été hypostasiés à travers une communion parfaite entre musiciens et festivaliers. Il suffit de s’arrêter à des prestations comme celles de Richie Havens (le « freedom » répété inlassablement) et de Jimi Hendrix (l’hymne américain déconstruit par la représentation sonore de la guerre) pour se convaincre de la tournure qu’ont prise les idéaux collectifs lors de ce rassemblement.

La singularité que revêt le festival au fil des années s’explique donc par une période au cours de laquelle musique et société étaient en symbiose, autant aux États-Unis qu’en Occident. Pour celles et ceux qui croient dans la possibilité pour l’art et la musique de changer le cours des choses, ce qui est mon cas, cette symbiose émerveille tant elle nous fait défaut aujourd’hui. Par-delà le mythe, Woodstock reste bel et bien un moment d’accomplissement collectif porté par la musique !