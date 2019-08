Médicaments génériques: lorsque des résultats ébranlent le statu quo

Le samedi 3 août paraissait dans Le Devoir un article présentant les résultats de nos recherches : chez plus de 500 000 Québécois traités pour des maladies cardiovasculaires et assurés par le régime public d’assurance médicaments, l’utilisation de médicaments génériques est associée à une augmentation de 8 à 20 % des consultations à l’urgence et des hospitalisations.

En réaction, le 6 août paraissait un article d’opinion soulevant de nombreuses (et pertinentes) questions quant aux résultats présentés. En ce sens, il est important de clarifier certains points pour la population concernée par l’utilisation des médicaments génériques.

Est-ce que tous les patients qui prennent les médicaments génériques sont moins nantis que ceux qui prennent le médicament original ?

Non, ils ne le sont pas tous. Il faut savoir que, quelques mois après l’arrivée d’un médicament générique, 95 % de ceux qui utilisaient déjà le médicament original changeront celui-ci pour le générique, peu importe leur statut socioéconomique.

Est-ce que les différences observées pourraient être expliquées par le fait que les gens moins nantis qui sont passés aux génériques ont tendance à consulter plus souvent ?

Pas totalement. En lisant bien les articles publiés sur le sujet, on constate que l’augmentation des visites à l’hôpital est similaire chez les gens plus favorisés, moins favorisés et entre les deux. Il y aurait donc peu de chances que le statut socioéconomique explique l’augmentation des hospitalisations chez les patients qui sont passés aux médicaments génériques par rapport à ceux qui prennent toujours l’original.

Même chose pour ce qui est du niveau de sévérité de la maladie : l’augmentation des visites à l’hôpital à la suite d’un passage aux médicaments génériques a été observée tant au sein de la population plus malade qu’auprès de celle qui est moins malade.

Qu’est-ce qui explique, alors, cette augmentation des visites à l’hôpital des utilisateurs de génériques par rapport à ceux qui ont conservé les médicaments d’origine ?

Possiblement des différences entre les deux types de médicaments, notamment dans la proportion de l’ingrédient actif qui agit sur la circulation sanguine. Ces différences, induites par le fait que les ingrédients inactifs diffèrent entre les deux types de médicaments, sont jugées négligeables par plusieurs, faute de preuves suffisantes pour évaluer leur impact clinique. Nos résultats ébranlent ce statu quo.

Les études sont-elles parfaites ?

Non, comme toutes les études scientifiques d’ailleurs. Par contre, les chercheurs de ce milieu savent à quel point le processus de publication est exigeant, qui comprend une révision rigoureuse par les pairs. Nous répondons à des questions de recherche soulevées en clinique ou par des patients eux-mêmes. Évidemment, il faut toujours être prudents quant à l’interprétation des résultats d’une étude isolée ou de quelques études. Cela dit, devrait-on éviter de discuter publiquement de résultats de recherche « sensibles » comme ceux-ci ?

Les médicaments génériques sont-ils sûrs ?

Nos études soulèvent davantage la question de la substitution que celle de l’usage des génériques en tant que tel. Néanmoins, rappelons-nous qu’à pareille date l’été dernier, plusieurs millions de Canadiens (et citoyens de 21 autres pays) ont appris que leur antihypertenseur était contaminé par une impureté potentiellement cancérogène, et ce, depuis 2015. Ces antihypertenseurs étaient tous des génériques.