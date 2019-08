Mobilisation verte au royaume du Saguenay

Le développement économique de la ville de Saguenay s’appuie traditionnellement sur l’exploitation de l’aluminium et du bois d’oeuvre, destinés surtout à l’exportation. Deux de ses trois arrondissements, La Baie et Jonquière, portent l’empreinte de ce développement industriel, tandis que Chicoutimi a plutôt une vocation commerciale et résidentielle.

La région du Saguenay devient plus montagneuse à mesure que l’on progresse, depuis la baie des Ha ! Ha !, le long de son fjord jusqu’au fleuve Saint-Laurent, en passant par des municipalités comme Saint-Fulgence, Sainte-Rose-du-Nord et L’Anse-Saint-Jean. Le fjord, d’une longueur de 105 kilomètres, a naturellement acquis une vocation récréotouristique importante. Deux parcs, l’un de juridiction fédérale et l’autre provinciale, englobent une grande partie de ses eaux pour l’un, et de ses espaces riverains pour l’autre.

Le développement industriel a cependant un impact important sur le fragile écosystème de la rivière. Les mammifères marins, tel le béluga, sont vulnérables au bruit engendré par les porte-conteneurs qui fréquentent les deux ports en eau profonde de La Baie. Sans oublier les paquebots de croisière à chaque fin d’été.

Or, trois grands projets industriels qui tentent présentement de s’implanter chez nous, s’ils devaient se réaliser, augmenteraient considérablement le nombre de transports par gros navires sur le Saguenay. L’un d’eux, Arianne Phosphate, a déjà obtenu toutes les autorisations requises des divers ordres de gouvernement ; il ne reste que quelques étapes à franchir pour les deux autres, Métaux BlackRock et Énergie Saguenay.

Processus segmenté

Comment est-ce possible ? Le processus d’approbation gouvernemental concernant l’impact environnemental de chaque projet a été segmenté de manière à éviter le cumul de ses retombées globales en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de bruit préjudiciable à la faune marine. L’incidence totale des projets combinée avec l’activité industrielle déjà existante a également été ignorée. L’altération du paysage et la perte du potentiel touristique n’ont pas été pris en considération dans le processus d’évaluation.

Arianne Phosphate affirme avoir besoin d’un nouveau port près de Sainte-Rose-du-Nord afin d’exploiter sa mine, pourtant située à 200 kilomètres plus au nord, au Lac à Paul ! D’une hauteur de 65 mètres (l’équivalent d’un édifice de 20 étages) par 285 mètres de large, ce troisième port défigurerait une partie très visible du fjord, à proximité du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.

L’entreprise veut acheminer son phosphate jusqu’au Saguenay au moyen de camions hors normes à travers des chemins forestiers élargis pour ses besoins. Le transport du minerai par navires de grande taille ajouterait annuellement quelque 200 voyages (en comptant l’aller-retour) dans le fjord, puis dans le fleuve vers l’Atlantique.

Le bon sens exigerait plutôt que le minerai soit transporté vers le port de Baie-Comeau sur la Côte-Nord, soit par ces mêmes camions, soit en empruntant la nouvelle voie ferrée de QcRail, dont la mise en service s’effectuerait en 2024. Arianne Phosphate refuse ces solutions alternatives et cherche à démarrer ses opérations le plus rapidement possible.

Énergie Saguenay est encore plus menaçante pour l’écosystème du fjord. Ce projet de 14 milliards de dollars, financé par les Américains, comporte trois volets interdépendants. Il consiste à recueillir le gaz naturel provenant de l’Ouest canadien au moyen d’un nouveau gazoduc de 785 km qui, depuis le nord de l’Ontario, traverserait le territoire québécois pour aboutir à la future usine de GNL Québec, en bordure du Saguenay. Une fois liquéfié au moyen de notre hydroélectricité, ce gaz serait expédié par méthaniers vers l’Europe et en l’Asie, prétendument pour remplacer le mazout et le charbon.

Il y a bien sûr des inconvénients reliés au tracé du Gazoduq (nom officiel) à travers des terres arables, des milieux humides et des forêts encore intactes, en plus des conséquences néfastes de l’augmentation, à l’autre bout de la chaîne, du bruit sous-marin produit par les énormes méthaniers.

Qui plus est, la communauté scientifique s’accorde pour dire que le gaz de GNL Québec, obtenu en majeure partie par fracturation hydraulique, ne vaut pas mieux que le pétrole des sables bitumineux de même provenance. Des fuites de méthane, un puissant générateur de GES, sont inévitables aux puits de forage et lors du transport sur de longues distances. L’utilisation de l’électricité québécoise pour la liquéfaction de ce carburant fossile en vue de son exportation ne le rend pas plus socialement acceptable.

Pression du milieu des affaires

Si le gouvernement caquiste de François Legault refuse le projet de l’oléoduc Énergie Est sur le territoire québécois pour le pétrole de l’Ouest canadien, alors qu’il appuie celui d’Énergie Saguenay pour le gaz, c’est uniquement parce que l’usine de liquéfaction projetée à La Baie créerait des emplois et permettrait d’utiliser nos surplus actuels d’hydroélectricité.

Les Saguenéens sont partagés entre la nécessité de préserver leur environnement et la perspective d’un nouvel élan de prospérité. Les promoteurs peuvent compter sur l’appui d’une majorité d’élus régionaux, sensible aux pressions du milieu des affaires. Mais la partie n’est pas jouée.

Les mouvements écologistes se sont multipliés et ont pris de l’ampleur ces derniers mois : Coalition Fjord, Collectif de la Batture, Action Boréale, Nature Québec, Eau secours… Ils ont l’appui de la plupart des partis d’opposition. La pétition de la Coalition Fjord contre le projet Saguenay a recueilli à elle seule près de 40 000 signatures.

Ces citoyens prônent l’abandon du développement industriel basé sur l’exploitation des ressources et des combustibles fossiles, au profit d’une multitude d’initiatives de PME locales axées sur les énergies renouvelables (hydraulique, solaire, éolien, géothermie, biomasse).

L’avenir nous dira si les Verts finiront par avoir gain de cause au royaume des Bleuets.