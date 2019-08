Changements climatiques: Greta Thunberg, figure messianique du XXIe siècle?

Daniel Grant - Abonné 7 août 2019 07 h 32

Aucune tolérance à l’irrationalité

Est-ce une caractéristique des Aspergers de n’avoir aucun temps à perdre avec ceux qui ne sont pas rationnels.

Quand je compare Greta avec Doc Martin qui est aussi Asperger et probablement Dr Spock, on est forcés de réaliser la part d’irrationalité qui mène le monde.



Dit autrement par Gandhi

« La terre est assez grande pour satisfaire tout le monde, mais trop petite pour satisfaire l’avidité de quelques-uns »



On ne règle pas le sort de la planète en cochant oui ou non sur un formulaire ou avec plus de débat comme vous semblez nous inviter à le faire, tout à été dit et prouvé scientifiquement.



Alors qu’on aimerait que les lois du marché règlent tout, la planète elle fonctionne avec les lois de physique, chimie et thermodynamiques, et depuis les années 1970 la NASA nous avertis que nous sommes en plein milieu de l’anthropocène en jouant avec la géo-ingénierie de façon irresponsable et irrationnelle.



Comment peut-on être rationnel en continuant à subventionner les énergies fossiles, quand les énergies renouvelables existent et en plus elles coûtent moins chères et on a pas besoin d’aller en guerre?