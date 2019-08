Brexit: nouveaux protagonistes, même dilemme

Les « nouveaux protagonistes » du Brexit, ce sont le nouveau premier ministre de la Grande-Bretagne, la nouvelle présidente de la Commission européenne, la nouvelle directrice de la Banque centrale européenne et les nouveaux députés, élus en mai dernier au Parlement européen.

Le « dilemme » consiste à réaliser le choix de 51,9 % des Britanniques exprimé lors du référendum du 23 juin 2016, soit de quitter l’Union européenne (UE), mais sans mettre en péril la situation économique et l’unité politique de la Grande-Bretagne, tout en envisageant des relations économiques et commerciales fructueuses avec l’Union européenne.

Je ne vois que le recours à des élections générales pour que les élus obtiennent un mandat suffisamment fort et précis pour trancher ce sérieux dilemme : sortir… à quelles conditions ? Ou rester.

Il est important de noter que la Grande-Bretagne fait toujours partie de l’Union européenne, que les 73 députés britanniques élus au Parlement européen en mai dernier ont pu participer au vote secret du mardi 16 juillet, qui a confirmé Ursula von der Leyen, ex-ministre de la Défense de l’Allemagne, au poste de présidente de la Commission européenne pour les cinq prochaines années.

Mais toutes les incertitudes du Brexit demeurent. Rappelons qu’après les péripéties du printemps 2019, durant lesquelles les parlementaires britanniques ont refusé, à trois reprises, d’entériner le traité de retrait négocié par la première ministre Theresa May, les chefs d’État de l’Union européenne ont autorisé les Britanniques à reporter de mois en mois, et finalement jusqu’au 31 octobre prochain, leur sortie de l’Union européenne. La date initiale du Brexit avait été fixée au 29 mars 2019 par la première ministre elle-même dans une lettre du 29 mars 2017, adressée à ses collègues européens. Cette décision s’appuyait sur le résultat du référendum tenu en juin 2016, dans lequel 17 millions de Britanniques ont exprimé leur désir de voir la Grande-Bretagne quitter l’UE, alors que 16 millions désiraient demeurer au sein de l’Union.

Traité de 600 pages

Le nouveau premier ministre Boris Johnson est un fort partisan de la sortie de l’UE, avec ou sans accord. L’accord, s’il y a lieu, consisterait en un traité d’environ 600 pages assorti d’une déclaration politique d’une douzaine de pages que les parlementaires britanniques ont rejeté à trois reprises. Ces échecs répétés ont provoqué la démission de Mme May, tandis que les chefs d’État de l’Union européenne ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas disposés à reprendre ces négociations.

Par ailleurs, les parlementaires britanniques ont adopté une résolution qui a pour but d’empêcher le futur premier ministre de suspendre le Parlement à l’approche de l’échéance du 31 octobre, date à laquelle le Royaume-Uni quitterait automatiquement l’Union européenne si aucun accord n’est conclu d’ici là.

Cette résolution de la dernière chance a été soutenue par 46 députés conservateurs, et elle vise surtout à rappeler au nouveau premier ministre combien les députés sont opposés à toute forme de sortie de l’Union européenne sans accord.

On constate qu’ils sont nombreux, les défis engendrés par ce Brexit. Il faut d’abord compter sur la détermination de la première ministre de l’Écosse de tenir éventuellement un référendum pour inviter les Écossais à exprimer leur détermination à continuer d’appartenir à l’Union européenne. D’autre part, on ne sait pas comment sera résolue la question de la frontière, plus ou moins rigide, entre l’Irlande, toujours membre de l’Union européenne, et l’Irlande du Nord, rattachée à la Grande-Bretagne, qui quitterait l’Union européenne advenant la réalisation d’un éventuel Brexit. Le gouvernement de Dublin ne serait sans doute pas le seul à s’inquiéter de ce que les échanges avec l’Irlande du Nord en arrivent à se détériorer.

L’Espagne, de son côté, exprime déjà son inquiétude à l’idée que de nouvelles barrières tarifaires et autres viennent rendre plus difficiles les échanges avec Gibraltar, qui continuerait toujours d’être rattaché à la Grande-Bretagne.

Zone euro

Par ailleurs, les négociateurs européens ne cessent de rappeler que les engagements à long terme que les Britanniques ont contractés dans le cadre des institutions européennes ne disparaissent pas à la sortie. Ceux-ci s’élèveraient à près d’une centaine de milliards de dollars. Par ailleurs, la Grande-Bretagne n’ayant pas encore adopté l’euro, sa sortie de l’UE ne devrait pas influencer directement la stabilité de la zone euro.

Intéressant de noter que cette sortie de la Grande-Bretagne prendrait donc effet au moment où les pourparlers débutent en vue de l’admission éventuelle, en 2025, de plusieurs pays des Balkans. Et les conditions de sortie de la Grande-Bretagne, de même que leurs effets à court et à long termes, ne seront pas encore connues.

On a vu les manifestations récentes de milliers de citoyens dans les rues de Londres, réclamant la tenue d’un référendum sur les conditions de ce Brexit. Plusieurs autres demandent expressément que leur pays demeure au sein de l’Union européenne. Pendant que se répètent les demandes des députés britanniques de pouvoir se prononcer officiellement sur ces mêmes conditions, il me semble que les arguments en faveur d’un second référendum ont été affùaiblis par les votes négatifs à ce sujet par la Chambre des communes et par le passage du temps. On serait en droit de se demander qui devrait ultimement décider si les éventuelles conditions de sortie sont acceptables. Tout semble militer pour la tenue d’une élection générale qui pourrait donner un nouveau gouvernement, idéalement majoritaire, qui aurait les moyens de proposer une solution que le Parlement pourrait adopter.