Sauvons Karim

Le sort réservé au Guinéen Karim (nom fictif) par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) et récemment par la Cour fédérale suscite de sérieuses questions sur la préparation des décideurs qui doivent apprécier le vécu et la réalité LGBTQ de citoyens ayant quitté leur pays en raison des mauvais traitements subis ou raisonnablement appréhendés.

La réalité de la diversité sexuelle, que ce soit l’homosexualité, la bisexualité ou le transgenrisme en Afrique ou en Asie, n’a rien à voir avec le vécu des gais, lesbiennes, transgenres ou bisexuels du Québec ou du Canada. Plusieurs facteurs culturels et religieux font en sorte que l’acceptation sociale dans ces pays ne fait aucune place à un concept comme celui de l’orientation sexuelle ou de l’homosexualité. L’hétéronormativité y règne en maître. Les personnes homosexuelles ou bisexuelles doivent absolument vivre leur sexualité avec une personne du même sexe dans le placard.

Faut-il rappeler qu’encore 12 pays dans le monde condamnent à la peine de mort les relations sexuelles consensuellesentre personnes de même sexe, dont l’Arabie Saoudite, le Nigéria et la Somalie ? Même si le Code pénal de Guinée ne prévoit pas la peine de mort, ce type de relation sexuelle reste passible de jusqu’à 3 ans de prison et d’une amende. On aura aussi compris que l’incarcération en Guinée est loin d’être une partie de plaisir, mais plutôt tout aussi cruelle que la prison, l’homophobie et le rejet social, qui rendent la vie de ces personnes extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible.

Afrobaromètre, un réseau de recherche panafricain indépendant qui sonde l’opinion publique sur ce continent, a constaté dans une étude de 2016 que la Guinée figure parmi les pays les plus intolérants envers les homosexuels en Afrique. Le nombre d’accusations contre les minorités sexuelles n’est pas un indice valable pour juger du degré de stigmatisation sociale, de violence physique et de harcèlement psychologique dont les personnes ayant des relations homosexuelles sont victimes. En Guinée, comme dans beaucoup d’autres pays, l’État n’offre que peu ou pas de protection aux membres des minorités sexuelles qui subissent de tels sévices, soit de la part de leur famille ou du voisinage. Leurs souffrances sont subies dans l’isolement et le silence.

Le détail du dossier de Karim n’est pas connu publiquement ni les motifs qui ont mené aux décisions que l’on connaît. Une chose est cependant claire : l’homosexualité en Afrique ne peut s’entendre à partir du concept de l’orientation sexuelle propre aux sociétés occidentales. La grande majorité des homosexuels doivent vivre une double vie pour assurer leurs propres sécurité et intégrité. Tous ces éléments pris ensemble, il m’apparaît que Karim est victime d’une mauvaise lecture de la condition homosexuelle en Afrique de la part des autorités canadiennes. Il me semble qu’il faudrait appliquer le principe de précaution et éviter le refoulement en application des principes contenus dans l’article premier de la Convention de Genève : « Aux fins de la présente Convention, le terme “réfugié” s’appliquera à toute personne : […] 2) Qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »

Karim a bénéficié d’un second sursis, tant mieux. Toutefois, un sérieux examen sur les mécanismes qui ont conduit aux décisions antérieures reste de mise.