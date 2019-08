Au pays de la guimauve grillée, en souriant aux campeurs

Je rentre d’un séjour de deux semaines en camping sur le territoire québécois. Ma blonde, mes trois enfants et moi avons fait le tour de la Gaspésie. Vous me direz qu’il n’y a pas de quoi écrire une lettre aux fins de publication dans son journal préféré. Mais si, il y a bien de quoi, je pense.

Il y a d’abord ceci. Sur la route, on s’est arrêtés à Québec. C’est toujours un plaisir de mettre les pieds dans ma ville natale, mais cette fois, c’était purement stratégique. Je voulais offrir à ma plus vieille son thé aux perles préféré dans le but d’accroître son envie de faire du camping — elle préfère l’hôtel. Apprenant qu’on s’apprêtait à faire le tour de la Gaspésie en camping, l’employé du Café Pékoe dans le quartier Saint-Roch nous confia qu’il nous enviait. En bon citoyen du monde, il a beaucoup voyagé dans sa courte vie, mais il a oublié jusqu’ici d’être citoyen de chez lui. Ailleurs, on lui a souvent demandé à quoi ressemblait la Gaspésie, une question à laquelle il n’a jamais eu de réponse. Il se promet, nous a-t-il dit, de visiter bientôt la Gaspésie en camping pour s’approprier et vivre le territoire. J’ai alors senti chez ma fille l’envie de saisir la chance que cet employé n’a jamais eue, ou ne s’est jamais donnée. Merci à lui.

Il y a ensuite eu ceci : toutes ces salutations — bonjour ! — faites par des campeurs croisés alors que j’allais aux toilettes ou faire la vaisselle. Saluer à répétition des inconnus dans la rue à Rosemont — le quartier que j’habite — vous fait rapidement passer pour suspect ; en camping, c’est l’ignorance de l’autre qui vous fait passer pour un weirdo. Des femmes voilées m’ont salué, des immigrants chinois m’ont salué, des douchebags m’ont salué, des motards m’ont salué, des adeptes de randonnée m’ont salué, et je les ai salués en retour. Moi qui étais parti en vacances sur un fond de crise post-adoption de la loi 21, je me demandais dans quel état je retrouverais le Québécois et la Québécoise sur le territoire. Ça m’a rassuré.

Au fond, la force du camping, c’est celle de la communauté avec un grand C. La conception de nos valeurs, de nos statuts socioéconomiques ou de notre couleur de peau est transcendée par l’idée de la conscience collective d’être en train de décrocher. En son temps, Durkheim aurait dit que le camping rend possible la reconnexion avec la solidarité mécanique des sociétés traditionnelles, laissant de côté ponctuellement la solidarité organique qui caractérise notre vie (post) moderne et qui repose sur la différenciation de chacun et chacune. Si on ne sait plus comment faire société, on semble encore savoir faire du camping.

Cette communauté me fait penser à celle des motocyclistes. Vous savez, lorsque deux motos se croisent, les conducteurs se font un petit signe de la main. En conduisant jusqu’à Percé, je me suis d’ailleurs passé la réflexion que ça doit bien finir par être tannant de saluer l’altérité toutes les 30 secondes. Peut-être que non aussi, j’en sais rien.

Toutefois, contrairement au camping, j’ai relevé pendant mes vacances une brèche dans la communauté des motocyclistes en ce qui concerne les salutations. Je repense à ce couple chevauchant une moto à trois roues qui saluait vigoureusement chaque motocycliste. Comme si la communauté des conducteurs de motos à trois roues était un peu moins respectable que celle des motos à deux roues, plusieurs motocyclistes ignoraient les salutations du couple, qui restait collé, les mains levées dans le vide. À bien y penser, la communauté des motocyclistes est peut-être plus arrimée à son époque que celle des campeurs : fragmentée en petits clans, sans grand Nous la chapeautant. Mais bon, je ne veux pas généraliser à partir d’un cas particulier ; je vais laisser ça à certains chroniqueurs dont je tairai le nom par souci de vous faire vous demander de qui est-ce que je peux bien vouloir parler.

Il y a eu aussi ce moment où j’ai voulu faire du lavage. J’avais prévu qu’il me faudrait des 25 sous, alors que la machine avalait les dollars. Je suis allé frapper à la porte molle de quelques tentes et, après trois tentatives, j’ai pu récolter ma piasse. La dame qui me l’a fournie n’a toutefois rien voulu savoir de mes quatre 25 sous en échange. Un cadeau, qu’elle m’a dit. Un don pur, sans réciprocité attendue. J’y ai vu làla suspension de la rationalité économique rendue possible par la conscience collective des campeurs d’être en train de décrocher. J’exagère peut-être, me direz-vous. Mais j’aime penser que non.

Puis, il y a eu ce moment dans le parc Forillon où j’ai croisé une amie de longue date avec qui j’ai fait mes études en sociologie et que je n’avais pas vue depuis plusieurs années. Elle était dans le coin elle aussi pour des vacances en camping. Avec étonnement, on a constaté qu’on vivait tous les deux à Montréal à deux rues de distance sans jamais s’être croisés. Il aura fallu la Gaspésie pour nous faire nous rencontrer par hasard ; ou peut-être est-ce simplement le fait que nous sommes plus attentifs à l’autre et à ce qui se passe quand nous sommes en vacances. Car oui, on s’est probablement déjà croisés sur une rue de Rosemont, mais sans doute avait-on chacun la tête plongée dans la réalité virtuelle de nos téléphones intelligents.

Enfin, il y a eu ceci. En faisant ses besoins dans son pot devant notre tente, mon garçon de 3 ans saluait en souriant les campeurs qui faisaient une marche, et ceux-ci lui disaient « bonjour » en retour. À la maison, mon garçon exige pourtant qu’on ferme la porte lorsqu’il va à la toilette et, surtout, que personne ne le regarde. Il est grand, le mystère du camping.

En 1999, le regretté Bernard Arcand suggérait dans un court essai qu’on abolisse l’hiver afin de nous permettre d’être en vacances pendant les froids hivernaux et de travailler l’été, comme nos ancêtres. Je propose ici quelque chose d’aussi radical, mais surtout, de complémentaire à l’idée d’Arcand. Il faudrait songer à vivre en camping la grande majorité de l’année, et prendre deux, trois semaines de vacances en ville, histoire de libérer notre colère et de maudire l’altérité.

Je me fais cuire une guimauve. En voulez-vous une ? Ma fille dit que je fais les meilleures.