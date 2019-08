L’aplaventrisme des masses est un mythe

Pierre Desjardins, dans sa lettre d’opinion du 26 juillet intitulée « Les affres de la démocratie », reprend un thème récurrent propre aux sociétés organisées de tout temps : la peur des masses, thème propre aux élites craintives pour leurs privilèges, privilèges impropres aux partages élargis des idées, de la richesse, du pouvoir, de la mobilité sociale, pourtant sous-jacentes aux principes démocratiques. D’entrée de jeu, il cite Alexis de Tocqueville, un aristocrate se voulant éclairé, mais évoluant au centre d’une démocratie censitaire, ayant redonné terres, titres et châteaux aux anciens maîtres qui, désormais, racolent ouvertement une bourgeoisie dominante. Il évolue au coeur d’une société politique acquise aux propriétaires, oppressive et inégalitaire, qui encourageait l’exploitation honteuse des ouvriers. Enfin, ce comte porte en lui la mémoire transmise de la Révolution française et le souvenir récent des Trois Glorieuses au lendemain desquelles il écrira De la démocratie en Amérique.

Cette mise en contexte est importante, car elle montre qu’une idée, quelle qu’elle soit, émerge toujours de son milieu et est empreinte des conditions socioéconomiques propres à son émergence. Elle n’est pas gratuite et encore moins innocente. Marx associait ces conditions aux classes sociales et leur expression à des idéologies antinomiques selon les enjeux et intérêts propres à chacune. Et cette guerre pour la domination de l’une sur l’autre est encore présente aujourd’hui comme elle le fut toujours au cours de l’Histoire humaine.

Internet a produit un phénomène nouveau et inusité. Il a libéré la parole, principalement celle qui n’a pas accès aux forums naturellement autorisés par l’éducation, le statut, l’argent. Dans cet étonnant champ de bataille combattent à égalité le furieux et le sage, le riche et le pauvre, le vertueux et l’inconscient, et toute lecture s’y fait à plat. La violence y est étonnante alors que s’y fédèrent en contradiction avec les espoirs fous de Marx des intérêts particuliers souvent étrangers l’un à l’autre qui fusionnent le temps court d’une polémique.

Or, à la veille de la Révolution française, les cahiers de doléances affichaient la pluralité d’une France profonde aux intérêts divergents, éclatée, morcelée en propositions allant des plus sérieuses aux plus farfelues. Ces cahiers étaient ce que sont ces voix disparates qui s’expriment aujourd’hui sur les réseaux sociaux. À l’égal des députés aux États généraux, ces voix crient la haine, la méfiance, l’inconfort envers une rectitude qui n’a jamais rejoint certaines couches de la population.

On ne peut mépriser ces voix, comme le fait M. Desjardins, car elles tracent le portrait inquiétant d’un contre-discours qui demain forgera le politique. L’aplaventrisme des masses est un mythe. Le dicton qui dit de se méfier des eaux dormantes puise ses racines dans les jacqueries, les révoltes, ces humeurs populaires que les bien-pensants cherchent à réduire au rang de clameurs passagères sujettes à répressions. Pourtant, ces voix s’inscrivent de plus en plus dans la durée, s’enflent, s’augmentent de vraies et de fausses nouvelles. Elles font flèche de tout bois pour afficher une pertinence sujette à caution qui nourrit la rumeur, celle-là même qui minent des acquis, rognent des droits et se réifie sous la forme du populisme.

Que M. Desjardins laisse entendre qu’une guerre devient inévitable pour rétablir l’équilibre des choses ressemble à du malthusianisme politique. Il est vrai que les guerres envoient au front ceux qui ne peuvent fuir les conscriptions, ce peuple qui anime les réseaux sociaux. Mais ces populations hédonistes, livrées à leurs besoins primaires, entièrement acquises à leurs plaisirs risquent cette fois de résister à endosser le drapeau et de courir sus à l’ennemi. Ces idées plurielles qui chevauchent le Net montrent une fracture de plus en plus profonde avec un certain ordre social. Restons attentifs à la colère qui gronde et évitons de crier à la dérive des choses. Nous sommes en début de transition, la démocratie s’entoile de son cocon et personne ne sait qui du monstre ou du papillon émergera à terme.