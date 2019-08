Des questions sur les grandes éoliennes aux îles de la Madeleine

Les 10 et 11 juillet dernier, les médias nous apprenaient que le gouvernement autorisait l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien de 6,4 mégawatts (MW) dans l’habitat floristique de la Dune-du-Nord.

Sait-on de quoi il s’agit ? On ne connaît pas la version finale du projet, ses impacts sur le milieu dunaire, sur sa végétation et ses milieux humides, les modifications envisagées au statut d’aire protégée et aux terres publiques de l’archipel, etc. Dans le contexte plus qu’affirmé du déclin alarmant des espèces vivantes, est-ce que ce projet garde sa pertinence ? Est-il acceptable ? Ses retombées présumées, les dommages inévitables et irréversibles et le risque de rendre inopérante la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) ne méritent-ils pas une attention plus approfondie, une décision plus conséquente, une action collective plus responsable ?

Dans le Décret 611-2019, 19 juin 2019, publié dans la Gazette officielle du Québec, on apprend que l’autorisation délivrée à Parc éolien de la Dune-du-Nord S.E.C. l’est à la seule condition que le projet soit conforme aux modalités et mesures prévues dans quatre documents, dont la demande d’autorisation présentée le 13 juin 2018 par la société en commandite (S.E.C.) et une lettre datée du 24 mai 2019, modifiant le projet présenté le 13 juin 2018.

Ces documents, le Décret n’en présente pas leur contenu. Pourtant, le projet reformulé et déposé en juin 2018 constitue une toute nouvelle demande en vertu de l’article 19 de la LEMV.

On se souviendra que la demande de mars 2017 concernait un scénario très sommaire d’implantation de trois éoliennes totalisant 6 MW. Le rapport du Bureau d’audience publique en environnement (BAPE) de juillet 2017 indiquait en dernière analyse, si la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (la Régie) maintenait son élan : « Que soit exigé, de la part de la Régie et de son partenaire d’affaires, de soumettre à une consultation publique, placée sous l’égide d’un organisme crédible et indépendant, le projet qui sera élaboré [et l’ensemble des données d’évaluation, mesures d’évitement, programme de surveillance, etc.]. »

Comment le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et le gouvernement peuvent-ils passer outre à cette démarche nécessaire d’information et de consultation de la population ?

Le Décret mentionne aussi que le MELCC « a produit, le 22 novembre 2018, un rapport d’analyse qui permet de conclure que les mesures d’atténuation et de compensation exigées, dont l’acquisition à des fins de conservation de 30 hectares de milieux naturels d’une grande intégrité écologique, rendent le projet acceptable d’un point de vue environnemental ». Le Décret ne dit rien non plus sur le contenu de ce rapport d’analyse. De nouvelles interrogations : Quelles sont ces mesures d’atténuation et de compensation exigées ? Où sont situés les 30 hectares ? En quoi ceux-ci sont-ils plus intègres et comment assureront-ils plus la conservation du corème de Conrad et des autres espèces à statut précaire que l’actuel habitat floristique légalement constitué ? Sur quels critères s’appuie le MELCC pour conclure à un « projet acceptable du point de vue environnemental » ? Le MELCC fait-il une distinction entre les concepts de conservation de l’intégrité écologique, d’acceptabilité environnementale et d’acceptabilité sociale ? Comment ceux-ci s’appliquent-ils à un habitat floristique ?

Dans les préambules, le Décret affirme que : « […] sur avis du ministre, le gouvernement estime que la non-réalisation de ce projet entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que l’altération de l’habitat floristique de la Dune-du-Nord ». Ici aussi, des informations manquent.

Comment la balance des préjudices a-t-elle été étalonnée ? S’agit-il d’un premier exercice de ce genre ? Comment compare-t-on cette aire protégée (milieu dunaire vulnérable au simple piétinement et aux bouleversements climatiques) avec l’implantation de deux éoliennes de grande dimension qui, possiblement, pourraient être érigées ailleurs ? Qui plus est, depuis la décision d’Hydro-Québec de relier par câble sous-marin l’archipel au réseau hydroélectrique dès 2025, ces éoliennes paraissent inutilement coûteuses et de peu d’emprise sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la centrale thermique de Cap-aux-Meules. Ajoutons que le plan de transition énergétique d’Hydro-Québec aux Îles ne fait plus grand cas de ce projet de parc éolien, remplacé en quelque sorte par le concept de microréseau. Comment la valeur de la conservation de la biodiversité de la planète peut-elle être déclassée par des intérêts de court terme et de valeur pécuniaire relativement modeste pour la municipalité locale ?

Quand on connaît la dynamique écologique des cordons dunaires des îles de la Madeleine, quand on considère leur importance socioéconomique, on a peine à croire ce projet acceptable. N’y a-t-il pas ici une occasion de faire un choix nettement plus éclairé et respectueux des principes du développement durable, et les contraintes de l’insularité ? Le choix du site a été, avant même le début du projet, basé sur une décision arbitraire de la Municipalité des Îles. C’est cette décision sur le site d’implantation qui se doit d’être évaluée avec rigueur avant d’autoriser la réalisation du projet. L’acceptabilité de ce projet, comme celle d’autres grands projets d’infrastructures, doit répondre clairement aux questions de base liées à leur implantation et à leur nécessité pour ensuite arriver, s’il y a lieu, à des compromis positifs dans le détail de leur réalisation.

Avant la course accélérée de sa réalisation, devant le peu d’informations disponibles sur le projet, devant les risques de perturbation irréversibles du cordon dunaire, de ses milieux hydriques et humides, de l’altération de l’habitat floristique qui protège plusieurs espèces vivantes à statut précaire, craignant un dangereux affaiblissement de la LEMV au Québec, bref, avant d’autoriser ce projet en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), dernière étape des autorisations attendues par les promoteurs, je crois qu’il est nécessaire de partager l’information et de permettre un examen, en toute transparence, de la pertinence de ce projet de parc éolien sous les angles écologiques, économiques, fonciers, techniques et de gouvernance.