Laïcité: loi 21 et sphère publique

La loi 21 concernant la laïcité de l’État est entrée en vigueur depuis quelques semaines. Ne s’avère-t-il pas dommage que le gouvernement caquiste ne prévoie aucune campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la portée de la loi 21 ? Bien des éléments circulant dans la société laissent à tout le moins fort perplexe au sujet de cette pièce législative.

Par exemple, une confusion existe sur la portée de la laïcité inscrite dans cette loi : elle concerne la place du religieux dans la société. La loi 21 ne confine pas le religieux au domaine privé. Elle n’interdit nullement des rassemblements à caractère religieux (comme la Marche chrétienne du pardon le Vendredi saint) ou le port, par des personnes, de signes ostentatoires sur la place publique ou en d’autres lieux (comme le port du voile, du col romain ou de la kippa). Elle limite le port de signes religieux durant les heures de travail pour certaines catégories de fonctionnaires, notamment le corps enseignant au primaire et au secondaire de l’école publique. Elle régit aussi l’obligation de la prestation et de la réception des services publics à visage découvert (chapitre 3).

La loi 21 ne proscrit pas le port de signes religieux dans les établissements d’enseignement supérieur ni des institutions scolaires privées (primaires et secondaires). L’interdit du port de signes religieux ne touche nullement les député.e.s (sauf pour la présidence et la vice-présidence de l’Assemblée nationale). La loi 21 autorise même le maintien ou la modification de signes religieux sur le plan institutionnel (article 17). Cet article peut conforter l’impression selon laquelle cette loi s’inscrit dans un cadre républicain conservateur. Personnellement, je privilégie davantage le modèle de la laïcité de reconnaissance que celui préconisé par une approche républicaine.

Une campagne de sensibilisation se révélerait fort pertinente pour éviter des dérapages comme ceux observés récemment. À la différence d’une perception erronée, cette loi, à l’exception du personnel visé par les prohibitions, n’entrave aucunement le port de signes religieux sur la place publique. Dans cette optique, comment expliquer les récentes agressions disgracieuses et xénophobes rapportées par les médias ?

Serait-ce possible que la loi 21 ait prêté flanc à un biais de confirmation auprès de personnes hostiles à certains groupes ? Rappelons que le biais de confirmation consiste à sélectionner, inconsciemment, les éléments qui privilégient les croyances et la vision du monde auxquelles nous adhérons. Les médias sociaux, par l’usage des algorithmes, font office de véritables chambres de résonance et d’écho (d’où l’importance de diversifier les sources d’information). Autrement dit, est-ce possible que dans l’esprit de certaines personnes, la loi 21 confirme l’interdit du religieux dans la sphère publique ?

Si cela s’avère, n’apparaît-il pas urgent, pour le gouvernement, de sensibiliser et d’informer la population sur la portée de la loi 21 ? Une telle campagne aurait l’avantage de délégitimer un discours ou des gestes à caractère xénophobe et / ou antireligieux. Cela ne relève-t-il pas de son devoir ?