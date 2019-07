Greta Thunberg et l’éveil populaire

Lettre à Christian Rioux

J’ai lu avec grand intérêt votre dernière chronique, intitulée « Sainte Greta ». Il fallait un certain courage pour oser ainsi s’attaquer publiquement (et non à l’ombre des réseaux sociaux) à, et je vous cite, « la pasionaria du climat », soit Greta Thunberg.

Je partage tout à fait votre opinion sur le fait qu’il est ridicule d’inviter une enfant à l’Assemblée nationale française pour parler aux élus du climat et d’en faire de la pâture à journalistes à sensation. Toutefois, et c’est ici que mon analyse diverge complètement de la vôtre, le ridicule de cette situation n’est pas que nous ayons été fascinés par cette jeune fille et l’énergie qu’elle a insufflée au mouvement écologiste, mais le fait que nous en soyons rendus là : 30 ans d’inertie politique malgré les rapports qui s’accumulent, le climat qui se dégrade et un consensus scientifique qui ne peut plus être ignoré, 30 ans d’inertie face à une enfant de 16 ans qui n’était donc même pas née ni imaginée lorsque nous avons commencé à discuter sérieusement des changements climatiques.

Une question de priorité

Je trouve d’ailleurs hautement ironique et très significatif que vous mentionniez : « Mais que pourra donc apprendre cette militante en nattes et en baskets aux élus français et aux spécialistes du climat réunis à l’Assemblée nationale, eux qui en savent beaucoup plus long qu’elle sur le sujet ? » Ah oui, vraiment ? Mais s’ils sont si savants, que font-ils ? Pourquoi ne puisent-ils pas dans ces connaissances pour réfléchir nuit et jour à des politiques environnementales au lieu de rester assis à écouter Greta et à se faire prendre en égoportrait avec elle ? Pourquoi Nicolas Hulot a-t-il jugé nécessaire de démissionner de son poste de ministre de la Transition écologique ? Il jugeait, avec raison, que « l’écologie n’était pas la priorité de ce gouvernement ».

En fait, l’écologie n’est la priorité d’aucun gouvernement. Le Canada n’atteindra pas les cibles qu’il s’est fixées pour 2020 et il est hautement improbable qu’il atteigne celles de 2030. Et cette situation est généralisée, selon le rapport de 2017 des Nations unies sur l’évolution des GES : nous sommes sur une courbe ascendante d’émissions qui n’a jamais flanché, sauf durant les dernières crises économiques, comme celle de 2008, pour ensuite repartir à la hausse de plus belle. Pourtant, les études sérieuses sur les effets climatiques de notre dépendance au pétrole remontent aux années 1950, au point qu’en 1988 (je souligne : en 1988), James Hansen, directeur du Goddard Institute de la NASA, mentionna lors d’une conférence internationale qu’il était sûr à 99 % que notre climat se réchauffe à cause des activités humaines ; la Terre en péril fit même la une du Times cette année-là. Une conscience populaire et politique du réchauffement climatique était née : tout cela aboutit au protocole de Kyoto en 1997. Maintenant que l’on regarde ces efforts avec des yeux de 2019, toute cette ébullition a l’air d’une bien bonne blague. Car avons-nous progressé ? Non, pas d’un iota.

Frapper le coeur

Vous accusez Greta de « répéter des formules simples qui n’ont rien à envier aux litanies d’autrefois » afin de dénoncer le simplisme des formules employées. Pourtant, la science et la raison ont tenté pendant 30 ans de convaincre le politique de l’urgence de la situation climatique sans succès : les journaux scientifiques, les rapports de l’Organisation météorologique mondiale, de la NASA, rien n’y fit. Les analyses et arguments complexes, nombreux et étoffés, ne sont donc pas parvenus à convaincre les décideurs. La raison et l’intérêt suprême de notre humanité et de notre biosphère n’ont pas eu le dessus sur la politicaillerie, la partisanerie et les vues économiques à court terme. Tous les yeux, dont les vôtres, sont obstinément fixés sur la laïcité et les problèmes migratoires. Alors, que nous reste-t-il, à nous, scientifiques de formation, militants écologistes de longue date, pour attirer enfin l’attention sur cette catastrophe annoncée ? Un éveil populaire. Des formules simples qui frappent au coeur. Un cri primal. Celui-ci a spontanément pris la forme d’une jeune fille et de milliers de jeunes dans le monde qui ont réalisé que cet avenir sombre était LEUR avenir. Pas le vôtre ni le mien, M. Rioux. Il semble que ce n’ait pas été non plus celui des premiers ministres provinciaux quinquagénaires lors de la dernière rencontre du Conseil de la fédération, où le climat n’a été abordé que sous l’aspect de la contestation à la taxe carbone fédérale. Les jeunes ont pris cet enjeu à bras-le-corps, sans notre approbation, de leur propre volonté, et espérons qu’ils ne le laisseront pas tomber.

Je ne peux m’empêcher, en vous voyant faire un parallèle entre le phénomène Greta et la ferveur religieuse, de vous rappeler la définition de ce qu’est la religion : « Ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l’homme avec le sacré » (Petit Larousse). Est-ce à dire que la science du climat est pour vous un ensemble de croyances et de dogmes ? C’est en tout cas ce que les climatonégationnistes (donnons-leur leur vrai nom) essaient de nous faire croire. Vous apportez donc de l’eau à leur moulin. Était-ce votre intention ? Je retiens toutefois que le Larousse propose également une définition parallèle de la religion, qualifiée de « littéraire» : «Toute organisation ou activité pour lesquelles on a un sentiment de respect ou de devoir à accomplir. » Si telle est votre définition, alors oui, nous, jeunes et vieux unis pour faire changer les choses, avons certainement le sentiment d’un devoir à accomplir.

Réponse de Christian Rioux

Souligner le caractère irrationnel de cet engouement empreint de religiosité autour d’une enfant de 16 ans n’a rien à voir avec ce que vous appelez le « climatonégationnisme ». Faudrait-il taire toute critique de peur d’apporter, comme vous l’écrivez, « de l’eau » au « moulin » des climatosceptiques ? Face à la difficulté réelle de convaincre les gouvernements, permettez que certains demeurent dans le camp de la rationalité et ne sombrent pas dans les prophéties apocalyptiques. Même portée par la voix d’une enfant sincère, cette dictature de l’émotion fera toujours plus de tort que de bien à la lutte contre le réchauffement climatique.