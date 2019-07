Le troisième lien à Québec et les études qui n’en finissent plus

On en a beaucoup parlé et on en parlera encore beaucoup. Le troisième lien, une nécessité, une obligation, un besoin, un caprice, un gaspillage de fonds publics, une inutile folie, puis quoi encore ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les avis sont largement divergents, les questions, souvent plus nombreuses que les réponses, et que les risques courus, les peurs et les inquiétudes s’accroissent. Le projet répond-il à des besoins immédiats, à court terme, à moyen terme ou à long terme ? À qui s’adresse-t-il et pourquoi ? Comment le réaliser, avec quel échéancier, à quel coût et à quel endroit géostratégique ?

Il suffit d’être pris dans la circulation aux heures de pointe et de grande congestion à Québec pour comprendre qu’il y a véritablement un problème général de circulation routière et de mobilité […] entre les deux rives du fleuve Saint-Laurent dans la région de Québec.

Pour résoudre ce problème de transport en commun et de circulation routière, on parle tantôt de construire un pont inter-rives à hauban, tantôt un pont-tunnel passant par la pointe de l’île d’Orléans, voire maintenant un tunnel dans le fleuve reliant les deux autoroutes du Québec, la 20 et la 40. Le but de ce projet de 3e lien, faut-il le rappeler ici, est de désengorger les deux ponts de Québec et de desservir la population régionale grandissante de l’est du Québec et des provinces maritimes.

Faiblesse majeure

Dans une chronique récente, le journaliste François Bourque a fait un travail remarquable de synthèse en faisant le point sur ce choix arrêté et décidé par le gouvernement du Québec, celui d’un tunnel sous-fluvial, présenté par l’ingénieur Bruno Massicotte, un spécialiste des structures à Polytechnique. Que ce défi technologique soit énorme, c’est, semble-t-il, en raison même de la nature des sols concernés. Qu’il soit déjà avalisé par le ministre des Transports, François Bonnardel, envoyé seul pour l’annonce, nous étonne grandement et nous laisse perplexe.

Fort de plusieurs études incomplètes, non chiffrées et non encore validées, le journaliste Bourque analyse une dizaine de scénarios possibles sur la base de 39 critères, dont les principaux demeurent ceux-ci : les techniques utilisées pour la construction de l’oeuvre, la fluidité (ou la congestion) de la circulation routière, les coûts comparatifs, la protection de l’environnement et des terres agricoles, le souci de l’étalement urbain, les coûts de construction de l’ouvrage et de son entretien, les dommages et les coûts collatéraux, la durée des travaux de la construction, etc. Bref, des études qui n’en finissent plus de finir et qui nous laissent pantois.

Faire une annonce officielle avec autant de questions laissées sans réponses constitue certes une erreur et une faiblesse majeure qui contribuent à augmenter le cynisme dans la population et à semer des inquiétudes et du scepticisme. Répondre à une simple promesse électorale, par les temps qui courent, est un argument souvent bien faible qui ne pèse finalement pas beaucoup dans la balance. L’opinion publique en général est beaucoup plus exigeante que cela, elle attend des réussites, des certitudes et des preuves.

Si le pont Samuel-De Champlain de Montréal a pu être réalisé en moins de quatre ans pour moins de 4 milliards de dollars, le 3e lien nécessaire de Québec devrait l’être aussi rapidement, aussi efficacement et à des coûts professionnels comparables et compétitifs.

Le premier ministre du Québec, François Legault, doit rapidement nous donner l’heure juste à ce sujet et nous faire connaître le fruit de toutes ces études qui n’en finissent plus de finir. Il doit rendre une décision appuyée notamment sur de possibles gains de fluidité de la circulation dans la région de Québec ainsi que sur des coûts globaux raisonnables. Il ne pourra à lui seul résoudre tous les problèmes des changements climatiques et du transport en commun. Il ne pourra tout au plus que contribuer à les diminuer et à les atténuer.