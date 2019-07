Atateken, une décision «métissée»

Le toponyme Atateken remplacera à la fin de l’été celui d’Amherst à Montréal. Des partisans d’Atateken (signifiant «frères et soeurs») soutiennent ce choix provenant d’un « comité autochtone ». Des critiques suggèrent plutôt un autre choix : Pontiac. En se focalisant sur les décideurs (autochtones) ou sur leur choix (Atateken), on passe à côté de ce qui est franchement original dans ce changement de toponyme. L’originalité de l’histoire d’Atateken se trouve dans la trajectoire d’une décision « métissée » menant à un toponyme mohawk francisé.

D’abord, il faut savoir que Jeffery Amherst est un général de l’armée britannique qui, en 1760, élabore la stratégie menant à la défaite des troupes françaises et de leurs alliés sur le territoire qu’on appelle aujourd’hui Montréal. Il est un acteur de la « Conquête » comme Montcalm et Wolfe, devenus trois toponymes de rues voisines dans le Village.

Au moins deux problèmes se posent avec le toponyme Amherst. Des francophones sont mécontents d’avoir à célébrer un général anglais ayant contribué à leur « Conquête ». D’autre part, des Autochtones et leurs alliés dénoncent, contrairement au site de la Commission de toponymie du Québec, le père de la guerre bactériologique pour son usage des fameuses couvertures infectées de variole envoyées à la confédération de Pontiac.

Ces deux problèmes sont formulés depuis une trentaine d’années, tantôt sur un ton nationaliste — on propose de remplacer Amherst par Pierre Falardeau à la mort de ce dernier, — tantôt en s’inspirant de la résurgence autochtone. Il faut attendre septembre 2017 pour que le maire de Montréal, Denis Coderre, use de son pouvoir au service de la réconciliation : « Je ne pense pas qu’on puisse célébrer quelqu’un qui voulait exterminer des Autochtones. Goodbye, Mister Amherst ! »

Bien que l’épisode des couvertures de variole ne fasse pas l’unanimité chez les historiens (Amherst a-t-il vraiment fait parvenir ces couvertures ?) on s’entend aujourd’hui sur une vérité : l’intention du général, imprimée noir sur blanc, d’utiliser cette arme bactériologique contre des Autochtones pour « exterminer cette race exécrable ».

Une décision « métissée »

Le « Goodbye, Mister Amherst » se prononce le jour même de l’inauguration des nouvelles armoiries de la métropole (et de son drapeau), ornées désormais d’un pin blanc au centre, symbolisant l’Arbre de la Paix. Le choix du pin blanc provient d’un comité constitué de membres des nations mohawk, anichinabée et innue et d’un représentant du Centre d’histoire de Montréal. En 2018, la nouvelle mairesse Valérie Plante fait sien le « Goodbye Amherst » de Coderre. Elle délègue à la titulaire d’un tout nouveau poste à la Ville — commissaire aux relations avec les peuples autochtones — la création d’un comité similaire au précédent. Ce comité compte une représentation mohawk significative, des membres de la communauté urbaine autochtone, anichinabée ou abénakise et, pour les épauler, des fonctionnaires de la Ville.

Deux rencontres ont permis à ce comité d’arriver à Atateken, un mot en langue mohawk suggéré par les membres autochtones, approuvé par consensus et relié à la question du territoire mohawk non cédé sur lequel s’érige Montréal.

Atateken n’est probablement pas le choix idéal du comité, car comme le disait la mairesse Plante, il est issu d’un compromis. Il fallait respecter les règles imposées par le gouvernement du Québec portant sur le caractère français du toponyme : un mot avec une graphie française, d’une longueur acceptable et prononçable en français. Étaient donc exclus les mots et graphies en langue kanien’kéhá:ka (en mohawk : ataté:ken) ; ces règles désavantagent aussi l’anglais.

Atateken est donc un toponyme mohawk francisé issu principalement d’un partenariat métis entre alliés francophones et représentants autochtones. Il représente aussi un concept (fraternité) au lieu d’un nom de personnage, ce qui démontre que l’histoire se lit différemment à partir d’une perspective autochtone.

Afin de prendre au sérieux ce nouveau toponyme, le prononcer comme il se doit, en langue mohawk, est un bon point de départ. Cet exercice nous rappelle que de parler une langue a nécessairement des effets sur notre manière de voir le monde et le territoire ainsi que sur la pérennité des autres langues avec lesquelles nous sommes en relation. La responsabilité du gouvernement du Québec serait de modifier les règles toponymiques pour autoriser les graphies autochtones. Enfin, il faut prendre en exemple le processus qui a mené à Atateken. C’est justement dans la manière de bâtir des relations à travers un chemin enfin parcouru ensemble que ce geste de « réconcili-action » est advenu.