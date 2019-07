Que faire des bons étudiants au secondaire?

Ce n’est un secret pour personne au Québec, l’école privée et son pendant public, les programmes particuliers, ont le vent dans les voiles au Québec. L’explosion de ces derniers est d’ailleurs le résultat direct de la compétition que le public doit mener contre le privé pour parvenir à attirer les meilleurs éléments du système scolaire (élèves comme professeurs). Plusieurs solutions ont été proposées pour résoudre le problème, mais on porte rarement notre regard sur ce secret de Polichinelle : le libre choix.

Pour l’essentiel, notre système d’éducation est de plus en plus pensé sur le même mode que celui des circuits sportifs. L’objectif est de mettre en place un système de compétition qui permettra de produire les meilleurs talents. Ainsi, pour l’étudiant, l’objectif est de performer suffisamment pour qu’il soit intégré dans des espaces de plus en plus stimulants (comprendre compétitifs) où, s’il est « bon », il pourra finalement atteindre son plein potentiel et devenir le prochain Einstein, Arendt ou Proust. Un tel système a pour conséquence d’encourager la concentration des meilleurs éléments du système dans quelques classes. Les parents, quant à eux, feront tout pour aider leurs enfants à pénétrer ce milieu exclusif.

Jusqu’ici, on ne peut rien reprocher aux parents. Refuser de jouer le jeu, c’est exposer ses enfants à se retrouver dans une classe normale, et donc, avec les moins bons éléments du système. Pire encore, son CV scolaire sera terni, les résultats de l’enfant étant évalués à la baisse, puisqu’il aura adopté un parcours normal (comprendre facile). Cette course à l’armement éducatif en vient à créer un effet boule de neige où le capital culturel, social et matériel se retrouve de plus en plus concentré dans quelques établissements ou dans quelques classes. Les inégalités continuent à se creuser, et on se contente, pour les résoudre, de tergiverser sur le degré de charité que les établissements les plus performants devraient être prêts à offrir aux plus défavorisés. Combien d’élèves devons-nous prendre pour perpétuer ce système inégalitaire ? Selon cette logique, on voit mal en quoi la diminution ou la disparition du financement des écoles privées ou la mise en place d’incitatifs doux tels que l’augmentation des heures consacrées aux activités parascolaires changeront quoi que ce soit à la donne. En fin de compte, on changera tout au plus les paramètres de la compétition qui autorise cette concentration des talents.

Aider autrui

Afin de nous éloigner de cette logique, nous pourrions commencer à nous demander s’il ne faudrait pas s’éloigner du sacro-saint libre choix scolaire. Plus précisément, ne devrait-on pas commencer à apprendre à nos meilleurs éléments que leur talent ne sert à rien s’il n’est pas utilisé pour aider autrui ? À notre avis, au moins deux raisons militent en faveur d’une telle idée. En premier lieu, on sait que la diversité sociale dans les établissements scolaires est l’une des façons les plus efficaces et les plus économiques pour augmenter les performances du système d’éducation. Une classe où tous les niveaux de talent et tous les groupes sociaux sont bien représentés permet d’améliorer les résultats des moins bons étudiants sans pour autant nuire aux résultats des meilleurs. Cette diversité sociale plus importante dans les classes permet une meilleure diffusion du capital culturel de chacun ainsi qu’une meilleure répartition des ressources matérielles. L’argent ayant étrangement tendance à suivre la progéniture des plus favorisés… De plus, les meilleurs éléments peuvent aider les professeurs à soutenir les élèves ayant plus de difficulté. Autrement dit, en déplaçant les meilleurs éléments, on obtient une diversité sociale optimale des classes. Le fardeau de cette diversité se trouve cependant déplacé sur les meilleurs éléments et non sur les étudiants en difficulté.

Ségrégation sociale

Dans un deuxième temps, distribuer les étudiants favorisés dans les différents établissements scolaires permettrait de briser l’un des mécanismes de reproduction et de ségrégation sociale les plus difficiles à attaquer : le boys’ club. Un bref coup d’oeil au pedigree de nos professionnels et dirigeants les plus en vue nous permettra de constater rapidement que ceux-ci proviennent des mêmes filières scolaires. Les élites socioprofessionnelles envoient ainsi leurs enfants dans les mêmes écoles, créant ainsi un espace pour ces enfants pour socialiser et se créer un réseau de contacts qui leur permettra ensuite de gravir les échelons sociaux sans trop de difficulté. La production de tels réseaux est d’ailleurs l’un des principaux intérêts de telles écoles. Ainsi, en distribuant les bons étudiants dans chaque école, on se donne un moyen de briser de tels mécanismes de reproduction sociale. En quelque sorte, on met en place un système de redistribution du capital social et culturel qui a été amassé par les élites au fil de leur vie et dont leurs enfants auraient hérité. Une sorte de taxe sur l’héritage culturel en somme.

Il ne s’agirait donc plus de se demander combien d’étudiants défavorisés chaque école doit avoir, mais de se demander combien d’étudiants performants devraient s’y trouver. Attaquer le libre choix n’est sûrement pas la seule solution au problème de la concentration des talents, mais elle a le bénéfice de placer les projecteurs sur l’un des éléments les plus problématiques de notre système d’éducation actuelle : les graves iniquités que ce libre marché de l’éducation fait surgir pour les plus défavorisés.

Si les Québécois tiennent au moins autant à l’égalité des chances qu’à leur langue et à leur culture, il ne devrait pas être compliqué de comprendre que le libre choix n’est pas toujours la meilleure des options.