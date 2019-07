L’écologie, tarte aux pommes ou politique courageuse?

À quelques mois des élections fédérales, les divers partis politiques s’alignent pour faire la cour aux électeurs, ce matériau manipulable de nos dites démocraties représentatives. La « question de l’urne » relevée cette année serait celle de l’écologie. Avouons que ça nous change de l’inusable thème de la « création d’emplois ». Ainsi, nos politiques s’entendent presque tous pour nous assurer « un environnement sain afin de léguer une planète propre aux générations futures » : bref, on nous promet la tarte aux pommes.

À part le Parti conservateur, qui de toute façon ne serait pas crédible compte tenu de ses positions passées, et le Parti populaire de Maxime Bernier franchement rétrograde en la matière, les autres partis ont beau jeu de faire du chemin politique sur ce thème nimbé de vertu.

Prétentions plutôt que courage

Le Parti libéral du Canada est celui qui, entre tous, remporte la palme de l’hypocrisie. Après avoir critiqué l’attitude rétrograde du gouvernement Harper quant à la non-atteinte des objectifs de l’Accord de Paris sur l’émission des gaz à effet de serre (GES), il a réussi à faire pire ! Selon un rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement de 2017, le Canada est très en deçà de son objectif (30 % de réduction des GES) et cet écart s’accentuera d’ici 2030. De plus, sa solution pour forcer le passage des pipelines de pétrole des sables bitumineux, soit l’acquisition de Trans Mountain, fait du gouvernement une partie prenante de l’industrie pétrolière.

Dans le cas du Parti vert, la tarte aux pommes devient plutôt une tarte à la crème ! La prétention écologiste du parti de Mme May a une « toute petite » réserve. Il serait plus vert d’exploiter le pétrole canadien (celui des sables, dont l’exploitation est la pire à émettre les GES) que d’importer le pétrole. La feuille d’érable effacerait comme par magie l’empreinte écologique de ce pétrole sale du fait même qu’il sera extrait au Canada ! Comme grossier sophisme, difficile de trouver mieux !

Pour ce qui est du NPD, fidèle à lui-même, toujours prêt à se draper de vertu, la transition se fera « en douceur ». Il veut faire des leaders autochtones des partenaires, car c’est connu, ils sont les grands défenseurs de la nature, des spécialistes en la matière. Pour le reste, en plus de promettre du bout des lèvres la fin des subventions aux pétrolières, c’est le consommateur qui devra faire l’effort de vivre écologiquement (maison isolée, voitures électriques, etc.).

Quant au Bloc québécois, même s’il a oeuvré contre les pipelines, soutenu les revendications des gens de Lac-Mégantic et milité pour la reconnaissance de la contribution du Québec à l’énergie propre dans la promotion internationale, il a lui aussi une politique énergétique beaucoup trop timorée. Il serait pourtant le mieux placé pour tenir un discours qui détonne par rapport aux autres partis, tous plus ou moins compromis dans la défense du Canada pétrolier.

Le courage de ses prétentions

Si les partis politiques veulent être pris au sérieux par l’opinion, ils doivent avoir l’audace de mettre en avant des politiques environnementales proactives et courageuses. Politiquement, ceci veut dire ramer à contre-courant de ce qu’ils croient être l’opinion et faire la pédagogie de ces politiques.

Faire preuve d’audace, cela voudrait dire, par exemple, d’imposer une surtaxe de vente très dissuasive sur les véhicules énergivores qui servent de véhicules de promenade et qui encombrent les rues tels ces mastodontes de type RAM, F-150 et autres Sierra. Être courageux, cela voudrait aussi dire d’augmenter significativement (comme en Europe du Nord) les taxes sur la consommation des produits issus des énergies fossiles (mazout, essence, gaz naturel, plastiques). Ça voudrait dire aussi d’accompagner ces sanctions de subventions considérables — pour les citoyens et les petites entreprises —, favorisant le passage à la consommation d’énergies vertes.

Comme les enjeux écologiques touchent la planète, être conséquent exige la promotion sur la scène internationale de la production d’énergies propres et de tenir une position solide afin de sanctionner par des tarifs dissuasifs les produits provenant de pays qui refusent les ententes internationales sur les GES ou qui n’atteignent pas leurs objectifs en la matière.

Or, actuellement, aucun parti au Canada ne manifeste le courage de ses prétentions. Tous veulent ménager la chèvre et le chou. Ils vont donc défendre une « transition tranquille » pour ne pas trop déranger. En fait, ils vont s’en tenir à une position politique assez semblable à celle pratiquée par Stephen Harper.