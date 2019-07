La poitrine de Pamela et le cauchemar climatisé

En 1989, Pamela Anderson fait sa première couverture de Playboy, année où Francis Fukuyama publie son célèbre essai louant la démocratie libérale comme seul système politique viable et légitime. La guerre froide tire à sa fin et la vedette de Baywatch échauffe les écrans en donnant en appât ce que l’Amérique et la consommation de masse promettent au reste du monde : des gens magnifiques et bronzés, dans un environnement tout aussi plantureux que doré. En cette fin de l’Histoire, Pamela contribuait à implanter, dans une psyché mondiale bipolaire, un rêve franchisé.

Nul besoin d’un psychanalyste pour comprendre à quel point les vagues de Malibu se sont depuis longtemps échouées sur les rives d’un formidable mirage de sable. Ce rêve franchisé, sorti tout droit d’un fantasme gonflé au silicone, s’est transformé en un énorme « cauchemar climatisé »… pour faire écho au titre de l’ouvrage du romancier américain Henry Miller, publié en 1945.

Après avoir passé une dizaine d’années en Europe entre les deux guerres, dont un séjour en Grèce, Miller regagne les États-Unis, en évitant de justesse la boucherie de 1939-1945, mais en se heurtant, toutefois, à une monstruosité plus sournoise : l’American Dream, avec ses faux-semblants suffisants et ses désirs étouffés.

Sur ce nouveau continent à la dérive, Miller posa un diagnostic acerbe : « Notre monde est un monde d’objets. Il est fait de conforts, de luxes, ou sinon du désir de les posséder. Ce que nous redoutons le plus, en face de la débâcle qui nous menace, c’est de devoir renoncer à nos gris-gris, à nos appareils et à tous les petits conforts qui nous ont rendu la vie si inconfortable. » Il ajoute que cette poursuite d’un confort consumériste signifie « les plus gros bénéfices pour le patron, la plus totale servitude pour le travailleur… »

Cauchemar climatisé

Mort en 1980 en Californie, Miller n’avait sans doute pas imaginé à quel point l’air asphyxiant de ce cauchemar climatisé se propagerait en Europe, y compris sur la terre des héros et des poètes de la Grèce qu’il a tant aimée. Il n’est peut-être pas anodin que ce soit sur cette même terre, presque trente ans jour pour jour après la parution de la Fin de l’histoire, que l’icône Pamela semble avoir été déterrée du néant, cette fois-ci pour vendre tout le contraire du rêve américain. Multipliant ses apparitions publiques en Europe, elle s’est notamment affichée aux côtés de l’ancien ministre grec des Finances Yánis Varoufákis et du philosophe Srećko Horvat, les deux membres fondateurs du Mouvement pour la démocratie en Europe — Diem25. La vedette a aussi offert son appui aux gilets jaunes, en dénonçant sur les réseaux sociaux, dans un langage étonnamment sociologique, la « violence structurelle » des élites, et milite actuellement en soutien à Julian Assange. Quoi qu’on puisse penser de cette politique-spectacle, le retour de Pamela sur nos écrans a ceci d’utile qu’il révèle l’envers d’une fiction fortement ancrée dans notre psyché globalisée : celle de croire que les libertés individuelles peuvent être garanties par le libre marché.

Depuis les années 1980, c’est bien cette chimère hollywoodienne qui justifie l’imposition normalisée et brutale de politiques néolibérales desquelles seules profitent les élites. Presque partout dans le monde, le 1 % des mieux rémunérés a vu sa part du revenu national doubler. Presque partout voit-on surgir des concentrations extraordinaires de richesse et de pouvoir. Aujourd’hui, quasiment tous les pays ayant adopté des pratiques de libre marché, y compris ceux de l’Europe de l’Est et la Chine, sont marqués par une hausse extraordinaire des inégalités de revenu et de richesse. Pourtant, malgré les exemples flagrants de ses effets délétères, la vague de « néolibéralisation » du monde continue de faire son chemin, allant des côtes californiennes, où les tentes pour sans-abri ont remplacé les planches de lifegards, jusqu’au large d’Athènes, qui peine à sortir la tête de l’eau sous le poids de l’endettement.

La Grèce, cette patrie, comme disait Miller, des dieux où, « même morts, leur présence s’y fait toujours sentir », forme le berceau d’une démocratie devenue moribonde, hantée depuis 2008 par l’emprise des nouvelles déités mortifères de la dette et de la finance. À la suite d’une décennie de plans d’austérité ayant plongé le pays dans la plus grande misère, et après des espoirs de résistance révoqués dès après qu’ils soient nés, les Grecs ont élu, aux dernières élections, le candidat de droite Kyriákos Mitsotákis, surnommé le « Macron grec », proche du milieu des affaires et héritier d’une dynastie politique.

Hégémonie néolibérale

On peut certes se consoler du fait que les Grecs ont résisté à l’attrait du populisme qui gagne de plus en plus l’Europe, en écartant du Parlement le parti d’extrême droite Aube dorée, qui prône une politique nationaliste hostile à l’immigration. On peut également comprendre le sentiment de trahison des électeurs envers Aléxis Tsípras, élu à la tête du parti défait de la gauche, Syriza, censé faire front aux mesures d’austérité. Or, force est de constater que ces résultats électoraux révèlent aussi l’ampleur de l’hégémonie néolibérale, conséquence directe de la domination du capital financier et des plans d’austérité. Déjà, le parti de Mitsotákis annonce la privatisation d’un ensemble de services publics, suivant ainsi le mouvement mondial de destruction des systèmes de protection sociale pour venir à bout d’une dette publique créée par ceux-là mêmes qui prétendent vouloir l’éradiquer. Désormais, par une sorte de procédé tautologique, les seules solutions prônées par la classe politique sont d’adopter des remèdes néolibéraux pour répondre à des maux néolibéraux.

Si fin d’une histoire il y a, ce n’est pas celle, dorée, qu’annonçait Fukuyama. Elle se révèle plutôt dans la débandade engendrée par le triomphe de l’idéologie néolibérale et ses effets ravageurs sur la nature et la vie des hommes. À force de se mettre la tête dans le sable face aux bras longs des élites économiques, la pire tromperie pour l’oeil du public ne se trouve pas dans la poitrine de Pamela.