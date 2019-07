Immigration: ces apprentis sorciers qui nous gouvernent

Les médias nous apprenaient dernièrement que le gouvernement Legault et son ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, venaient de suspendre jusqu’au 1er novembre 2019 (mais rien ne nous dit que cette suspension ne sera pas renouvelée) un volet du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) qui, depuis 2010, permet notamment aux étudiants étrangers diplômés au Québec d’immigrer de façon accélérée.

Cette décision incongrue s’ajoute à l’invraisemblable suppression de 18 000 dossiers (correspondant à quelque 50 000 demandes de certificat de sélection — dites DCS) du Programme régulier des travailleurs qualifiés qui étaient en attente de traitement, suppression résultant de l’adoption de la loi no 9 qui vise, paraît-il, « à accroître la prospérité socioéconomique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes ».

Notons que, parmi ces 18 000 dossiers supprimés brutalement, quelque 3000 (équivalant à quelque 5000 ou 6000 DCS) provenaient de demandeurs vivant déjà au Québec, soit comme étudiants, soit comme travailleurs temporaires,

Et le plus terrible dans tout cela, c’est que le premier ministre et le ministre de l’Immigration ne se rendent même pas compte que, tout à la fois, par ce geste brutal :

ils bafouent l’invitation à immigrer au Québec lancée à ces personnes par d’innombrables campagnes de promotion réalisées par le gouvernement du Québec et le ministère de l’Immigration, aussi bien à l’étranger (France, Espagne, Europe de l’Est, Amérique latine, Asie) qu’au Québec (en ciblant les étudiants étrangers et les travailleurs temporaires) ;

ils compromettent les immenses efforts déployés par le gouvernement québécois et le ministère de l’Immigration depuis près de 30 ans pour positionner le Québec sur la scène internationale comme terre d’immigration accueillante.

En effet, depuis le début de la décennie 1990, le ministère de l’Immigration et plusieurs délégations du Québec à l’étranger n’ont eu de cesse d’inventer et d’élaborer des stratégies visant à promouvoir la « destination Québec », qui était alors quasi inexistante sur le plan international (notamment en France), auprès d’immigrants potentiels : d’abord en France (je fus l’auteur de la première de ces stratégies), puis en Europe de l’Est, puis en Amérique latine, puis en Espagne, etc., sans compter tous les efforts qui ont été déployés auprès des étudiants et des travailleurs temporaires étrangers séjournant au Québec (les uns et les autres étant très souvent d’origine française) pour les convaincre de s’installer ici à la fin de leurs études ou de leur séjour de travail.

Précisons d’ailleurs que le certificat d’acceptation du Québec (CAQ : eh oui, le CAQ !) délivré par le ministère de l’Immigration à ces étudiants et travailleurs temporaires (le CAQ est un passage obligé pour la plupart de ces immigrants temporaires pour obtenir le visa d’étude ou de travail temporaire délivré par le gouvernement canadien) a souvent été accompagné (du moins c’était le cas dans le passé dans plusieurs territoires) d’une « publicité » toute québécoise invitant ces personnes à considérer sérieusement, une fois au Québec, la perspective de faire une demande d’immigration permanente.

Il est donc plutôt ahurissant que des personnes si attentives au message du ministère de l’Immigration soient aujourd’hui rembarrées par ce même ministère en voyant leur demande d’immigration brutalement suspendue ou annulée.

Sabotage caquiste

Le premier ministre François Legault et le ministre Jolin-Barrette auraient voulu saboter consciemment la politique d’immigration construite patiemment par tous les gouvernements du Québec depuis 30 ans, de même que son positionnement international, qu’il n’aurait pas pu mieux s’y prendre.

De la même façon, le premier ministre et le ministre de l’Immigration auraient voulu liquider dix années d’efforts pour retenir au Québec des immigrants temporaires (étudiants étrangers et travailleurs) formés et compétents qu’ils ne s’y seraient pas pris autrement non plus. Et c’est d’autant plus stupéfiant qu’une proportion non négligeable de ces derniers est constituée d’étudiants français (plus ou moins 30 % des étudiants étrangers au Québec) et de travailleurs temporaires français (notamment issus du Programme Vacances-Travail — dit PVT), les uns et les autres constituant sans doute les deux principales sources d’alimentation sur place du Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) et du Programme de l’expérience québécoise (PEQ).

La décision du premier ministre et du ministre Jolin-Barrette d’annuler 18 000 dossiers pourtant dûment présentés et sollicités par le Québec et de suspendre le Programme de l’expérience québécoise pour les étudiants étrangers diplômés au Québec annihile ainsi en grande partie les fruits de ces efforts gigantesques consentis au cours des 30 dernières années et transforme illico chaque personne concernée par ces dossiers et chaque intermédiaire en immigration présent dans ces dossiers (et bien au-delà de ces dossiers) en vecteur de promotion négative de la politique d’immigration du Québec et de la « destination Québec ».

La politique d’immigration du Québec repose maintenant entre les mains d’apprentis sorciers qui, de toute évidence, ne savent pas ce qu’ils font, n’en connaissent ni les tenants ni les aboutissants et, sans trop s’en rendre compte, sont en train d’en détruire tant les fondements que les potentialités.