Les étudiants étrangers sont un atout pour le Québec

Nous apprenions la semaine dernière que le ministre Jolin-Barette suspendait le volet du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) visant les étudiants étrangers. Ce programme est mis en place depuis 2010 et sert à faciliter l’accès à la résidence permanente pour les étudiants étrangers. En gros, l’idée derrière le programme était que quelqu’un passant plusieurs années au Québec afin d’obtenir un diplôme dans une université francophone est un candidat idéal à l’immigration.

Entendons-nous : les gens utilisant le PEQ parlent un français impeccable et vivent dans la province depuis un bon moment. Cela implique qu’ils ont déjà des attaches. Des amis, des amours, des collègues de cours ou de résidence. Même des confrères de travail qu’ils ont pu côtoyer dans les 20 heures par semaine maximum que le visa d’études leur permet de travailler en dehors du campus.

On nous répète ad nauseam que la formation est la seule voie sûre pour s’assurer de trouver sa place sur un marché du travail de plus en plus compétitif. Or, le ministère de l’Immigration explique que la raison pour laquelle il met fin au programme est justement de donner priorité aux candidats à l’immigration qui correspondent le plus aux besoins de l’emploi. Je vous demande, qui donc a plus de potentiel pour les entreprises qu’un frais diplômé désirant s’établir au pays ?

En ce sens, la décision de la CAQ semble avoir pour seul impact de favoriser la main-d’oeuvre bon marché chez les nouveaux arrivants. On ne veut pas moins d’immigrants pour les intégrer mieux, pour paraphraser notre premier ministre. On veut de la main-d’oeuvre docile et bon marché.

Des vies chamboulées

Si l’on décide de regarder au-delà d’une conception purement économique de l’immigration, comme on accepte de le faire lorsque nous parlons de sauvegarde de la langue française, d’autres considérations sont aussi à prendre en compte.

Je n’écris pas, en toute honnêteté, cette lettre de façon totalement désintéressée. Mon amoureuse fait partie des gens touchés par la suspension du PEQ. Elle est arrivée ici il y a cinq ans. Si l’on fait le calcul, c’est 20 % de sa vie qu’elle a passée au Québec. Ce qui est loin de représenter un cas exceptionnel parmi les étudiants étrangers venant faire leur scolarité au pays. Les étudiants sont jeunes presque par définition.

Nous faisons vie commune depuis trois ans. Nous avons toujours su qu’il y avait un risque, bien que mince, que la résidence permanente lui soit refusée. Mais avec l’annonce de la semaine dernière, l’épée de Damoclès au-dessus de nos têtes s’est transformée en guillotine.

Me voilà donc, au Québec, en 2019, à devoir me battre pour que le gouvernement ne m’arrache pas à la femme que j’aime. Je ne crois pas devoir préciser que les campus universitaires tendent à favoriser les rapprochements interpersonnels, ce qui n’est pas sans aider à l’intégration. Cette situation est donc aussi vécue par des centaines de couples qui, comme nous, peinent désormais à trouver le sommeil.

Une décision réversible

Dans l’état actuel des choses, le PEQ est suspendu de façon temporaire jusqu’au 1er novembre. Il y a toujours espoir d’un retour à la normale d’ici la fin de l’année. Il y a aussi, par contre, des risques que cette suspension ait d’abord été déclarée provisoire afin de tester la réaction du public, avant de la rendre permanente.

Espérons que le ministre de l’Inclusion revienne à la raison et admette que le PEQ est l’un des programmes d’immigration ayant le plus haut taux de succès au Québec. Il est absurde d’attirer des étudiants étrangers, de les former, puis de les retourner d’où ils viennent sans autre forme de procès même s’ils désirent rester. C’est comme si le gouvernement souhaitait artificiellement créer un exode des cerveaux.

Rappelons les faits : le PEQ facilite l’intégration de jeunes immigrants francophones et qualifiés, activement à la recherche d’emplois. Des gens qui rejoindront toutes les sphères de la société plutôt que d’être cloisonnés à la main-d’oeuvre bon marché. Des gens qui ont déjà payé le plein prix pour une scolarité dans notre pays et pour les multiples renouvellements de visas et de permis d’études. Des gens qui ont encore une longue vie devant eux et désireraient la passer comme un membre à part entière — et égale — de notre société.