Desjardins, la petite abeille disparaît…

Un jour l’abeille a disparu. C’est mon fils qui me l’a signalé, et j’aurais dû prêter attention. Quand les abeilles disparaissent, ce n’est pas bon signe, ce n’est pas anodin.

Au sein du Mouvement, les conseillers, jadis stables, passaient, restant toujours moins longtemps. De clients reconnus et appelés par notre prénom, nous redevenions chaque fois des anonymes, au gré des années, et de leurs ristournes en peau de chagrin. Bon, c’était devenu ni plus ni moins qu’une banque ordinaire, pas de quoi en faire un drame.

Et puis un jour, 3 millions d’entre nous apprenaient qu’un type qui, lui, a le droit de conserver son identité et même de la cacher au monde, a décidé de monnayer nos profils, ces numéros et adresses qui constituent nos esquisses administratives de la naissance à la mort. Je dis un type, mais je devrais préciser un employé de Desjardins, dont ce dernier nous rassure qu’il ne s’agit pas d’un gestionnaire. Quelle chance, dites donc !

Plusieurs clients de Desjardins (réels ou plantés, allez savoir) se sont dépêchés de saluer au détour des pages Facebook la transparence, l’esprit d’aide et la proactivité de Desjardins dans ce dossier, et laissez-moi dire que cela me fait bien rire. Tout comme les lignes de presse des dirigeants, dans lesquelles la panique transparaît de plus en plus clairement.

Le strict minimum

Dans les faits, dans le b.a.-ba de la gestion de crise, Desjardins en a fait le strict minimum, et en fait même moins que le nécessaire pour soutenir les clients qui ont quand même été victime d’une forme de viol virtuel, et c’est pour cela qu’aujourd’hui la grogne s’amplifie et dégénère. Voyez plutôt : comme première mesure pour nous, petits veinards, une année de surveillance avec Equifax (dont le bilan en la matière est moins que reluisant et qui est devenu un contre-exemple dans les ateliers de gestion de crise), et bien sûr à chaque client le soin de se débrouiller tout seul pour obtenir le service : Madame, s’il fallait que Desjardins inscrive 2,9 millions de personnes ! me répondait un employé envoyé au casse-pipe sur les réseaux sociaux pour répondre à la masse montante du mécontentement. Sous-texte : Madame, ne faites pas l’enfant gâté !

Impossible d’assister les masses, mais encaisser les frais de service pour tous ces gens-là, fastoche. Quelques heures plus tard, à reculons, Desjardins étendait à 5 ans la surveillance Equifax. Les clients pestent toujours et peinent à s’inscrire. Ils ne sont pas servis en français. En fait, ils ne sont pas servis du tout, à moins de disposer de longues heures à attendre, et encore. Erreur 404. Je ne parle pas des gens qui n’ont pas Internet, ou des plus vulnérables. Ceux-là, bonne chance !

Aujourd’hui, on nous annonce finalement que les clients pourront obtenir l’assistance d’accès D pour s’inscrire… eh ben ! Aussi douloureux que d’arracher une dent, ou une aile à une abeille…

Dans mon livre à moi, en ne répondant pas immédiatement aux appels à l’aide de ces clients qu’il dit si précieux, Desjardins a failli à sa mission et a fait montre d’un manque de capacité à gérer la crise.

Aujourd’hui encore, Desjardins devrait étendre la protection Equifax à vie aux clients et indemniser chacun par un montant forfaitaire.

Ce qu’il ne fera pas, bien sûr, à moins qu’un recours collectif ne parvienne à l’y obliger. Aujourd’hui Desjardins aurait bien besoin de son abeille. Son buzz n’est guère bon.