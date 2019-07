À quand des lois cohérentes pour prévenir le vol d’identité?

Le 20 juin 2019, nous avons appris que les données personnelles de 2,7 millions de membres ont été piratées par un employé du Mouvement Desjardins. Ce déplorable incident nous fait comprendre la vulnérabilité des renseignements personnels que nous donnons à des institutions financières et banquières.

Pour rassurer ses clients, Desjardins offre une souscription gratuite à Equifax pendant 5 ans. Cette mesure, très onéreuse pour l’institution, ne résout pas le problème de vol d’identité. Quelles mesures concrètes Desjardins mettra-t-il en place pour que cela ne se reproduise plus ? Des millions de personnes resteront sur leurs gardes toute leur vie et, une fois les cinq années écoulées, vont continuer à payer leur contribution à Equifax.

Le 21 février 2019, l’émission Market Place sur CBC présentait un reportage éclairant sur le vol d’identité, ses conséquences néfastes dans la vie des personnes lésées, les moyens à prendre pour se protéger, ainsi que les services offerts par Equifax et Trans-Union. Ils ont aussi observé des changements récents aux États-Unis : en cas de vol d’identité, les comptes touchés sont automatiquement bloqués afin d’éviter les suites néfastes de ce méfait.

Par la suite, Market Place a présenté un reportage sur le projet de loi 8 proposé en Ontario pour forcer les agences à offrir gratuitement le blocage de crédit. La législation a été approuvée, mais elle n’a pas été adoptée avant la tenue des dernières élections. Le nouveau gouvernement a reculé.

On a aussi dévoilé les résultats d’une enquête à travers les provinces du pays sur cette mesure. Voici ce qu’avait à dire sur cette question la Commission d’accès à l’information de Québec : « La Commission a fait quelques recommandations pendant les derniers 5 ans sur la protection de l’information personnelle, mais pas sur le blocage gratuit du crédit par les agences. »

L’enjeu est crucial : il ne s’agit pas seulement de la responsabilité d’une institution financière, il est aussi le résultat d’une faille législative, que n’ont pas suivi les changements de technologies. Qu’attendent les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral pour changer la législation actuelle, soulager les individus victimes d’un vol d’identité et éviter que de telles situations continuent de se produire ?

Mesures dépassées

De nouvelles mesures doivent être prises pour vérifier l’identité des citoyens canadiens. À quand une vraie carte d’identité avec photo et empreintes digitales ? On peut constater, quand on voyage, que certains pays prennent des photos, des empreintes digitales et utilisent la biométrie oculaire pour vérifier l’identité des étrangers qui rentrent sur leur territoire. La plupart des pays ont une carte d’identité avec photo et empreintes digitales.

Le Canada et, par conséquent, le Québec sont loin derrière, en matière de vérification d’identité : avec le numéro d’assurance sociale et la date de naissance, on peut usurper l’identité d’un individu, vendre sa maison, contracter un emprunt, obtenir une carte de crédit, etc. Pour récupérer notre identité, il faut alors engager un avocat dont les services, à moins d’avoir contracté une assurance, sont coûteux et attendre des années pour obtenir un résultat.

Quand nos gouvernements, tant fédéral que provincial, vont-ils assumer leurs responsabilités en adoptant des lois pour protéger leurs citoyens ?