La Russie est en régression: merci Poutine!

À la veille de l’ouverture du G20 au Japon, Vladimir Poutine exposait, dans une interview au Financial Times, publiée le vendredi 28 juin, sa vision pour d’un ordre mondial où les valeurs libérales seraient « dépassées ».

Pour le chef du Kremlin, « la pensée libérale est devenue obsolète », car « elle est entrée en conflit avec les intérêts de l’écrasante majorité de la population » des pays occidentaux. Vladimir Poutine ne propose aucune alternative. Il se contente d’appuyer sa démonstration sur le thème des migrants.

Cette déclaration du président russe est parfaitement conforme au récit des médias russes pilotés depuis le Kremlin qui ont, dès 2016, consacré une large couverture à la « crise migratoire » en Europe. Cette campagne agressive qui a ciblé des pays de l’Union européenne a permis à Moscou de s’immiscer dans un débat sensible en décrivant une Europe affaiblie et plongée dans l’insécurité.

D’après un sondage réalisé le 7 mars par le centre russe de recherche sur l’opinion publique, la confiance que l’électorat russe accorde à Poutine est tombée à 32 % (soit le niveau le plus bas depuis 2006). Chaque fois que la popularité de Poutine baisse en Russie, il joue l’escalade dans un conflit en cours ou lance une nouvelle offensive, y compris une offensive dans une communication agressive contre l’Occident. Pour faire remonter sa popularité, il a besoin de se confronter à l’Occident pour se donner une illusion de puissance. Il sait qu’il n’est pas assez fort pour affronter l’OTAN, donc il s’attaque aux pays non membres de l’OTAN et ex-pays soviétiques comme l’Ukraine et la Géorgie et il développe une propagande contre l’Union européenne et les États-Unis.

Croisade contre le progressisme

Arrivé à la présidence de la Russie en 2000, Vladimir Poutine s’était d’abord présenté comme partisan du libéralisme économique et de la modernisation de la société russe… Aujourd’hui selon l’analyste indépendant Vladimir Frolov, le président russe mène plutôt une « croisade contre le progressisme » dans l’espoir d’unifier les forces conservatrices dans le monde entier autour de sa personne. « En Occident, ils sont habitués à voir Vladimir Poutine dans son nouveau rôle de leader de la droite, et cela lui donne de la confiance et une sorte d’indépendance », a-t-il expliqué à l’antenne de la petite chaîne de télévision d’opposition Dojd.

Poutine est donc en plein paradoxe : il se veut contre l’Occident et il veut en faire partie en prenant le rôle de leader de la droite occidentale… La Russie fait aussi partie de cet Occident, héritière des Vikings qui ont bâti les premières villes russes comme Novgorod, héritière de l’Empire romain avec Byzance et des Grecs par l’alphabet, inspiré à l’époque soviétique par Karl Marx et avant par les philosophes français. Vieux débat entre les occidentalistes et les panslavistes : quand la Russie a assumé ses origines occidentales, elle a été forte et grande ; quand elle s’en est coupée et les a attaquées, elle est toujours rentrée en régression.