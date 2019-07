La garantie locative, un gage pour le locateur et le locataire

Le 1er juillet est arrivé. Au Québec, il est souvent le signe d’un changement de logement. Les locataires se sont dépêchés pour avoir accès à un nouvel appartement correspondant aux nouvelles exigences du moment. Parfois, l’arrivée d’un enfant nécessite un logement plus grand. Le changement d’emploi demande de se rapprocher du bureau ; l’envie de changement nous pousse à aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Enfin, diverses raisons poussent les individus, les familles à changer d’appartement, de rue, de quartiers ou de villes. Le stress, l’anxiété, la peur même sont présents, et ce, au même titre que l’excitation de ce nouveau lieu. Pour avoir déménagé souvent ces dernières années, je ressens encore souvent toute cette panoplie de sentiments allant avec le déménagement. À la fois tant attendu et, en même temps, redouté.

Il y a maintenant environ deux ans, j’ai rédigé un article dans le Huffington Post Québec, dans lequel je me positionnais pour l’instauration d’une garantie locative, mais également pour un état des lieux à l’entrée et à la sortie du logement. En Belgique, d’où je viens, les garanties locatives et un état des lieux sont monnaie courante pour tout candidat à un logement. Je suis persuadé que cela protège les deux parties contractantes d’un bail.

D’une part, la garantie locative pourrait permettre aux locateurs (bailleurs) de se faire rembourser les dégâts occasionnés par le locataire, si celui-ci avait tendance à négliger le logement loué. Trop de personnes oublient que le logement n’est pas leur propriété. Il existe dès lors des obligations à respecter, et ce, des deux côtés. Évidemment, la demande d’une garantie locative engendre des dangers possibles, des abus probables et des obstacles pour ceux n’ayant pas les moyens financiers de trouver cette somme. Plusieurs autres options existent dans le monde, notamment en Belgique, pour éviter ces problèmes. À titre d’exemple, la garantie locative pourrait être fournie sous forme de prêt par la banque (remboursement sans intérêts pendant une durée précise) ou encore par un organe faisant partie de la Régie du logement. Cela permettrait aux personnes ne pouvant se munir d’une garantie locative d’avoir accès à un logement.

État des lieux

D’autre part, il est aussi nécessaire de mettre en place, en parallèle avec la garantie locative, un système d’état des lieux à l’entrée et à la sortie. Cet état des lieux se ferait, comme indiqué, lors de la prise de possession du logement au début du bail. Les parties feraient la visite du logement en y indiquant les éventuels vices (plinthes manquantes, tâches sur le parquet, armoires bancales, etc.). Un autre état des lieux se ferait avant la sortie du logement afin de vérifier que le logement est conforme et propre. Il faudrait évidemment tenir compte de l’usure normale du logement liée à l’habitation, mais pas question de réclamer, par le bailleur, des paiements pour des dégâts (si ceux-ci avaient déjà été notés avant). De plus, cela conscientiserait le locataire, car il devrait payer pour les dégâts occasionnés.

Il m’apparaît de cette façon que ce double système pourrait diminuer le stress, l’anxiété et les réticences des propriétaires ; il responsabiliserait aussi les locataires quant aux devoirs reliés à la location. Certes, ces systèmes ont des failles, mais rien n’est infaillible et parfait. Si cela peut rassurer les bailleurs pour louer leurs logements à un coût raisonnable, cela ne vaut-il pas la peine de tenter ces systèmes ? J’ai tendance à croire que cela pourrait aider. Pour l’avoir vécu comme locataire, cela m’est apparu comme un système intéressant.