Porter l’école à bout de bras

Lettre au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

La lecture forme un tout qui inclut grammaire, syntaxe, orthographe, philosophie, esprit critique, argumentation et culture générale. Pour lui donner ses lettres de noblesse, j’invite dans mes classes une dizaine de talentueux auteurs, souvent au coeur de l’intelligentsia québécoise, sans fonds. C’est grâce à ce projet que j’ai reçu une petite carte charmante de votre ministère sur laquelle votre signature trônait. L’émotion reliée à cet honneur fut quelque peu entachée par deux stupéfiantes fautes d’orthographe. Je vous recopie une partie de la carte telle que je l’ai reçue : « Une personne de votre entourage a souhaité vous rendre hommage publiquement et témoigner de votre passion qui illumine son quotidien, en soumettant votre candidature aux prix Étincelle. […] Vos efforts leur permettront de cultiver leur désir d’apprendre et leur ouvre les portes de tous les horizons et de toutes les possibilités. » N’y a-t-il personne au sein de votre ministère pour vérifier les bons mots qui en sortent ?

Je profite également de votre suggestion faite dans La Presse+ en décembre de libérer la parole des enseignants afin d’améliorer la qualité de cette vieille et noble institution qu’est l’école. Je vous prends au mot pour revenir sur l’entrevue que vous avez récemment accordée à Radio-Canada, à l’émission Gravel le matin. Je suis la première à reconnaître que l’erreur est humaine, mais l’adage de Sénèque ne peut évincer de mon esprit celui de Joubert : « La parole entraîne, l’exemple enseigne. » Dans cette émission, vous avez dit : « des local » à trois reprises ; « à chaque année » ; « j’enclenche le procédé » (au lieu de la procédure) ; « des règles d’embauchement » (au lieu d’embauche, mais vous avez préféré embauchage).

Vous avez ajouté avec raison que vous détestiez les fautes de français. Moi non plus, je ne les aime pas. Votre formation d’instituteur se doit d’être la garante de l’article 22 alinéa 5 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui dit que l’enseignant a le devoir de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la langue écrite et parlée. N’est-il pas logique de s’attendre à ce que la hiérarchie montre l’exemple ? Lors des prochaines négociations, le gouvernement aura bien de la difficulté à nous faire oublier ses casseroles linguistiques. Le féminin sera utilisé tout au long de cette lettre afin de souligner que le métier d’enseignante est à 80 % féminin.

Payées à la minute

Depuis 2005, notre tâche n’a fait que s’alourdir tandis que notre salaire s’est vu raboter pour devenir le plus bas de toutes les enseignantes du Canada. L’augmentation de notre tâche de 8 h en temps de travail de nature personnelle sur 9 jours à l’école en 2002 a été signée en échange de l’équité salariale sous François Legault, ministre de l’Éducation. Un comble alors que ce sont encore aux femmes que reviennent la plupart des tâches domestiques et l’éducation des enfants ! On nous a mises dans une case quelque part entre la case 21 et 22 selon des critères donnés par le gouvernement québécois.

À partir de ce moment, nous étions payées à la minute. Des réunions furent ajoutées, des tâches parfois administratives aussi et des obligations de toute sorte. Donner les cours ne suffisait plus. Un ami actuaire d’un collègue a calculé que si depuis 1993, nos salaires n’avaient augmenté que de 3 % (à peu près le coût de la vie) ; aujourd’hui, ils seraient de 100 000 $ par an. Cela nous mène tout droit à votre idée réitérée à Franco Nuovo de n’augmenter que le salaire des jeunes profs. Outre le fait que cela nous divisera, nous ne pouvons résister à la tentation d’y voir du jeunisme. Force est de constater que ce sont les enseignantes ayant plus de 20 ans de carrière qui portent l’école à bout de bras. Leur expérience, leur expertise et leur persévérance ne valent-elles rien à vos yeux ? La jeune enseignante verra une diminution de son pouvoir d’achat au fur et à mesure que les années passeront. Cette duperie ne suffira pas à combler la pénurie. Si vous vous souciez de l’entrée dans la profession, il faut vous assurer que la sortie se passe bien. Nombreuses sont celles qui mettent fin à leur carrière avant son terme malgré des pénalités financières importantes tant elles sont épuisées. N’est-ce pas vous qui aviez déclaré que lorsque vous voyiez une enseignante « en épuisement », vous vous disiez qu’elle devait être bonne, car elle a tout donné ? Puis-je vous suggérer de payer notre épuisement à son juste dû ?

Visiblement, l’enseignement doit rester une vocation silencieuse pour plaire au public. Dans une société qui valorise étroitement l’argent, je comprends difficilement pourquoi les formatrices des producteurs de richesse de demain sont raillées lorsqu’elles parlent de leurs conditions de travail et de salaire. Dans L’amour les yeux fermés, le grand philosophe Michel Henry s’est demandé ce qu’il faut faire pour éviter la décadence. Sa réponse qui redonnerait ses lettres de noblesse au savoir et qui favoriserait un corps enseignant mixte est implacable : il faut doubler le salaire des enseignants ! Si les médecins ont, au Québec, le beurre, l’argent du beurre et le sourire de la crémière qui lance des primes à tout vent, l’enseignante québécoise doit se contenter de battre le beurre âcre. Sa profession n’est-elle pas à la source de toutes les autres ?

Il faut doubler le salaire des enseignants !