Financement public des écoles «privées»: mauvais calculs

Nous avons, à titre de candidats aux dernières élections, placé la question de l’éducation au coeur de nos campagnes respectives. Nous avions d’ailleurs réussi à faire inclure la lutte contre la ségrégation scolaire dans la plateforme de notre parti lors du congrès de mai 2018. L’enjeu était central à l’époque ; il l’est encore plus depuis que le projet de loi 12 du ministre Roberge a légalisé les droits de scolarité dans les écoles publiques sélectives.

Pour que le Québec débatte enfin sereinement du tamisage des enfants par notre système d’éducation, il faut que les faits soient le plus précis possible. C’est pourquoi nous souhaitons réagir à l’article de Stéphane Baillargeon et de Magdaline Boutros, « Faut-il crucifier l’école privée ? », paru le 7 juin. Deux des chiffres cités induisent en effet les lecteurs en erreur.

Le premier chiffre concerne la taille du privé subventionné au sein du réseau privé (« Environ 65 % des établissements d’enseignement privés — confessionnels ou pas — sont subventionnés par l’État »). Le chiffre est bon, mais cet indicateur nous renseigne bien imparfaitement. Le pourcentage est relativement bas parce qu’il inclut les écoles privées subventionnées sans égard à leur taille. En fait, pour avoir une idée de la réalité, il faut plutôt calculer le pourcentage d’enfants du privé qui sont dans des écoles privées subventionnées. Ce chiffre est de 93 %. Voilà qui nous informe vraiment sur la place qu’occupe le privé subventionné par rapport au vrai privé au Québec.

Le second chiffre concerne le pourcentage du financement public des écoles privées subventionnées (« Selon le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, cette subvention représente environ 60 % du montant versé pour les élèves fréquentant le réseau public »). Ce chiffre est trompeur. Les tenants du statu quo l’agitent pour surestimer la part qu’assument les parents dans le budget des écoles privées subventionnées. Ce mécompte est utile politiquement : il permet de maintenir le mythe voulant que le privé subventionné représente une économie pour les contribuables.

Les fameux 60 % camouflent la réalité, car ils ne comparent pas des pommes avec des pommes. Pourquoi ? Les élèves du public coûtent plus cher. D’abord parce qu’ils sont proportionnellement plus nombreux en difficulté d’apprentissage. Ensuite parce que l’école publique doit quadriller tout le territoire ; il faut donc payer des enseignants même là où les classes comptent très peu d’élèves.

Alors, quel est le bon chiffre ? La meilleure estimation connue est venue du groupe d’experts présidé par l’ancienne protectrice du citoyen, Mme Champoux-Lesage, qui s’est penché en 2014 sur le financement de l’éducation. Le groupe a évalué que le financement étatique d’un élève du privé subventionné correspondait à 74,8 % de celui d’un élève équivalent du public au secondaire, 63,9 % au primaire et 63,6 % au préscolaire.

Il s’agit là du financement direct auquel il faut aussi ajouter le financement indirect par les crédits d’impôt, c’est-à-dire tout l’argent dont nos gouvernements se privent parce qu’ils remboursent une partie des dons faits aux écoles privées. Selon une étude de l’Université de Sherbrooke, les crédits d’impôt pour dons aux écoles privées nous coûtent, à nous qui voulons une école publique de qualité où s’actualise la diversité sociale et économique, entre 16 et 24 millions de dollars par année.

On est donc à même de constater que la part des contribuables québécois dans le financement du réseau privé subventionné est beaucoup plus forte que ce qu’on voudrait nous faire croire. Mais pour achever le mythe du privé-subventionné-qui-nous-fait-économiser, on n’a qu’à compléter le calcul en se servant de l’exemple de nos voisins outre-Outaouais. En Ontario, où le privé n’est pas subventionné, les élèves qui fréquentent ce réseau (5 % des enfants au secondaire) coûtent 0 $ aux contribuables de cette province. Faites le calcul…