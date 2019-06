La réussite démocratique américaine mise en danger?

L’Amérique s’est peuplée d’immigrants dont beaucoup fuyaient la persécution ou la misère. L’expansion territoriale américaine à partir des 13 États fondateurs s’est faite par l’annexion du Texas, l’achat de la Louisiane à la France et de l’Alaska à la Russie et la cession de territoires : la Floride par l’Espagne, la Californie par le Mexique et l’Oregon par la Grande-Bretagne. La guerre de Sécession a mis fin aux différences entre le Nord et le Sud, notamment en ce qui a trait à la fin de l’esclavage, et le melting-pot américain a réussi à uniformiser une nation d’immigrants façonnée au départ par une éthique protestante et individualiste. Avec le temps, les lois ou les habitudes raciales se sont estompées et l’Amérique est devenue bien plus égalitaire. La grande dépression de 1929 fut surmontée par des solutions imaginatives, tout comme le développement d’infrastructures telle la Tennessee Valley Authority (TVA). Les technologies de pointe et les films d’Hollywood des années 50, la renaissance musicale et la révolution hippie des années 60 ont popularisé la culture américaine.

L’exemple américain a fasciné la planète, car il allait à contre-courant du conformisme aristocratique des pouvoirs régnants en Europe et incorporait dans sa Constitution la notion de liberté et de quête du bonheur. La prise de contact avec les centaines de milliers de soldats américains durant les deux grandes guerres mondiales a permis aux Européens de découvrir la personnalité unique d’une Amérique perçue comme étant non stratifiée, souriante, laborieuse et riche.

Interventionnisme

Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l’Union soviétique ont émergé comme les grandes puissances de l’après-guerre. Des conflits marqueront cependant cette période : la guerre de Corée en 1950, la crise de Cuba en 1961 et la guerre du Vietnam tout comme les interventions soviétiques en Hongrie en 1956, en Afghanistan en 1979 et à Prague en 1968.

Après la guerre du Vietnam, l’Amérique tangua entre le libéralisme idéologique de Carter et d’Obama, le libéralisme pragmatique de Clinton, le conservatisme de Reagan et le conservatisme interventionniste des présidents Bush père et fils. L’ordre mondial assuré par les États-Unis a néanmoins assuré pendant plusieurs décennies une sécurité et une prospérité relatives.

À la suite du démantèlement du bloc soviétique à la fin des années 80, les États-Unis sont devenus une superpuissance inégalée. La mouvance néoconservatrice décide d’utiliser cette puissance pour mettre de l’ordre dans le monde lors de la guerre du Golfe de 1991, de l’invasion de l’Afghanistan en 2001 et de l’Irak en 2003. Or ces guerres qui ont coûté plusieurs milliards de dollars n’ont pas eu les résultats escomptés : le Moyen-Orient est resté déchiré et instable. Les États-Unis hésitent désormais à policer le monde.

L’Europe a bénéficié de la protection américaine des décennies durant, comme si la situation qui prévalait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale prédominait encore. Les interventions musclées de la Russie qui gruge le territoire ukrainien et celles de la Chine qui agrandit artificiellement ses eaux territoriales de l’autre font craindre le pire. Si l’isolationnisme américain se poursuit, il faudra que l’Europe fasse face à la menace des dictatures russe ou chinoise.

La réalité mondiale a changé. L’Amérique du Do it yourself a été remplacée par l’Amérique de Wal-Mart. La Chine a accaparé la part du lion des industries manufacturières et sa balance commerciale est largement excédentaire. Contrairement aux prédictions des experts, la globalisation n’a pas fait évoluer les libertés en Chine même.

L’Amérique a une influence importante sur la gouvernance de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ainsi que sur la gouvernance d’Internet. Elle continue d’être un centre mondial des marchés financiers florissant. À heure actuelle, le taux de chômage est le plus bas que l’Amérique ait pu connaître depuis un siècle. Son déficit préoccupe beaucoup moins les investisseurs.

Le facteur Trump

Le président Trump a profité des pouvoirs qui lui sont octroyés et, contrairement à d’autres présidents américains, il consulte beaucoup moins les membres du Congrès et du Sénat.

Le facteur Trump est déroutant. Il a insulté ou malmené des pays alliés quand ce n’est pas les spécialistes de la CIA. Il s’est retiré de nombreuses ententes commerciales multilatérales et d’institutions internationales, remettant en question leur bonne marche ou leur utilité. La cacophonie émanant de la Maison-Blanche, le narcissisme présidentiel, les fuites aux médias, les accusations et contre-accusations, un Congrès et un Sénat polarisés donnent l’image d’une Amérique dysfonctionnelle, remettant en question sa réussite démocratique. L’Amérique vit un feuilleton de téléréalité entrecoupé de gazouillis déconcertants et le président Trump met en avant une résilience hors norme.

Il n’en demeure pas moins que, dans la conjoncture actuelle, un des atouts du président Trump est son imprévisibilité, ce qui lui laisse une très grande marge de manoeuvre.