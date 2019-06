Il faut lutter contre l’exceptionnalisme chinois

Nos coeurs ne peuvent qu’être émus par le courage du million de femmes et d’hommes de Hong Kong qui ont manifestés pacifiquement cette semaine pour décrier le projet de loi sur l’extradition, projet qui mettrait les citoyens de Hong Kong, les étrangers et les voyageurs sur le territoire de Hong Kong à la merci du système judiciaire chinois, qui est fortement politisé. Cela mettrait en danger plus de 300 000 Canadiens résidant à Hong Kong.

Selon lord Patten, chancelier de l’Université d’Oxford, « le projet de loi sur l’extradition ferait disparaître le pare-feu entre la règle de droit de Hong Kong et le concept du droit qui prévaut dans la Chine communiste ». En 2017, le juge en chef de la Cour suprême de Chine a rejeté le concept de l’indépendance judiciaire sous prétexte que c’est une pensée occidentale erronée. Nous sommes témoins de l’application arbitraire de la loi en Chine avec l’arrestation de deux Canadiens, MM. Kovrig et Spavor, qui, à ce jour, se voient toujours refuser le droit à un avocat.

Le 12 juin, la police de Hong Kong a utilisé du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc sur des manifestants pacifiques en blessant plusieurs personnes. Des recherches illégales ont été effectuées par la police de Hong Kong, et Telegram, la plateforme de messagerie cryptée, a signalé une cyberattaque massive « essentiellement en provenance de Chine ». L’application a été largement utilisée par les manifestants à Hong Kong. Ces manifestations ne peuvent pas être comparées aux grabuges faits en France par certaines personnes lors des rassemblements des gilets jaunes. L’ONG Human Rights Watch a accusé la police de Hong Kong d’avoir utilisé « une force excessive » contre les manifestants.

Censure

Selon les médias internationaux, dont la BBC, les autorités chinoises ont censuré les manifestations de Hong Kong sur les réseaux sociaux chinois en supprimant des articles qui ne respectent pas la ligne officielle du Parti communiste. Sur Sina Weibo, l’équivalent de Facebook en Chine, toute publication qui faisait référence aux manifestations, ou à Hong Kong en général, étaient soit supprimée, soit soigneusement contrôlée.

Sur la même plateforme Sina Weibo, le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, a un compte officiel, où il publie diverses nouvelles semblables à celles que nous pouvons retrouver sur son compte Twitter. Malheureusement, le contenu de son blogue Sina Weibo n’est pas un miroir complet de son compte Twitter. Sina Weibo censure non seulement les manifestations à Hong Kong, mais a aussi censuré tout contenu LGTBQ2 l’an dernier, ce qui a suscité un tollé massif en Chine et, sous pression, Sina Weibo a dû infirmer sa décision. Le mois dernier, Sina Weibo a censuré tous les articles et commentaires qui comportent le mot-clic #les (court pour « lesbienne »).

De nombreuses ambassades, y compris l’ambassade du Canada à Beijing, ont un blogue officiel sur Sino Weibo qui permet de relayer des informations sur les échanges commerciaux et culturels entre les pays. Pour plusieurs diplomates, la « Weiplomacie » était un moyen de rejoindre un grand nombre de citoyens chinois afin qu’ils puissent découvrir notre pays. Selon M. Fergus Ryan, auteur du rapport « Weibo Diplomacy and Censorship in China » pour l’Australian Strategic Policy Institute, Sina Weibo censure périodiquement des articles publiés sur son site par les ambassades qui sont considérées comme sensibles, ou pour simplement éviter que certains messages deviennent viraux en Chine.

Pourquoi M. Trudeau ne décrie-t-il pas la censure de Sina Weibo et ne prend-il pas l’initiative de fermer son compte si Sina Weibo ne corrige pas sa pratique de censure ? Ou encore mieux, utiliser son compte Sina Weibo pour démontrer sa solidarité avec les manifestants de Hong Kong et la liberté d’expression ! Nous ne devrions jamais accepter la censure et l’homophobie et toujours lutter pour la liberté d’expression dans le monde entier.

Le Canada c’est déjà insurgé contre l’exceptionnalisme américain. Il doit apprendre comment et quand lutter contre l’exceptionnalisme chinois pour les mêmes raisons. C’est l’une de ces occasions !