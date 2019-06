La nouvelle fracturation sociale

Il semble que de larges pans de nos sociétés se retrouvent maintenant dans un no man’s land difficilement compréhensible rationnellement. Ce qui se passe en France avec les gilets jaunes en est un bon exemple.

Objectivement pourtant, tout devrait être d’une extrême simplicité : étant donné la mondialisation des marchés, les tensions politiques devraient simplement être réduites à des considérations économiques.

Il n’y a pas si longtemps, la population se sécurisait en se disant membres d’une grande classe moyenne. Ainsi, personne ne se sentait exclu du système économico-technique, un système puissant qui se présente pour la plupart d’entre nous comme le garant de notre santé et de notre bonheur sur terre…

Mais il est clair d’ores et déjà qu’une grande partie de la population a été exclue de ce trop beau système : nos centres-villes inhabités et nos banlieues surpeuplées en sont l’éloquent témoignage.

Confinés et isolés faute d’une vie citoyenne conviviale, beaucoup d’individus s’enferment alors, par le truchement des médias sociaux, dans des groupes marginaux : ils forment alors des minorités socioculturelles particulières, minorités auxquelles ils s’identifient avec enthousiasme. Celles-ci ont pour mission d’asseoir et de défendre leurs identités. Elles sont de différentes natures : ethniques, religieuses, d’orientations sexuelles ou autres.

Mais ces nouvelles minorités, de par leur caractère bien spécifique, s’opposent à l’ensemble, favorisant ainsi une certaine paranoïa sociétale. Un peu comme si les individus, écrasés sous le poids du système économico-technique trop puissant, étaient maintenant incapables d’exprimer leurs ressentiments profonds sans l’intermédiaire de groupes revendicateurs.

Fanatisme obsessionnel

On comprendra que cet ultime recours crée un dangereux précédent. En effet, ces nouvelles entités socioculturelles agissantes, fonctionnant le plus souvent à contre-courant, sont portées à exacerber leur identité, ce qui, dans certains cas, dégénère en un fanatisme obsessionnel. Les exemples d’une pareille attitude ne manquent pas aujourd’hui : groupes antiavortement ou pro-choix, groupes favorables au port du voile ou carrément contre, groupes pro-environnement ou partisans du développement économique à tout prix, autant de groupes défendant farouchement leur point de vue envers et contre tous !

L’essor de tous ces groupes ne favorise en rien le développement démocratique. Car les débats qui s’y passent n’ont jamais lieu, comme on pourrait s’y attendre, sur la place publique, mais à travers les médias sociaux entre membres initiés, soit en marge de l’ensemble de la société.

Évidemment, certains pourraient rétorquer que ces minorités forment une culture marginale ou ce que l’on pourrait appeler une contre-culture, ce qui en soi pourrait être valable. Ceux-ci pourraient même ajouter que, devant une culture générale qui, d’année en année, s’est vue dépossédée d’éléments consensuels structurants, cette contre-culture extra-muros constitue le seul lien social encore valable.

Cependant, l’expansion rapide de ces groupes de pression mine la possibilité d’une vie en société normale, car il n’existe plus, comme autrefois, d’appartenance culturelle collective suffisamment forte permettant d’absorber positivement ces nombreuses marginalités en pleine expansion.

Le développement tous azimuts de celles-ci favorise plutôt l’antagonisme social et enferme la population dans un mode presque schizophrénique : nous nous retrouvons en effet coincés à choisir entre, d’une part, une appartenance idéologique à un de ces groupes à caractère plus ou moins totalitaire et, d’autre part, un laisser-aller débonnaire à la consommation.

Nos espoirs, nos désirs et nos pensées profondes sont en réalité incompatibles avec cet univers disloqué fait de totalitarismes idéologiques, un univers où nous sommes condamnés à n’être que des agents revendicateurs radicaux. On comprendra également que, dans un contexte aussi étroit, la haine s’installe facilement entre factions adverses…

Ces nouvelles entités favorisent en effet une nette fracturation sociale et, éventuellement, comme on l’a vu en France, la désobéissance civile et le recours à la violence.

Notons comment, chez nous, l’adoption par le gouvernement du Québec d’une loi comme la loi 21, en exacerbant les esprits, contraint les citoyens à se réfugier, de part et d’autre, dans des groupes revendicateurs au caractère totalitaire. Ce qui vient malheureusement miner toute possibilité de cohésion sociale.