Réformer le mode de scrutin et s’inscrire dans l’histoire

Claude Bariteau 15 juin 2019 06 h 04

M. Dionne,



la réforme du mode de scrutin changera la composition de l'Assemblée nationale, éventuellement le conseil exécutif et le choix de PM même si son parti obtient une majorité d'appuis, car il peut en résulter une contestation à la suite d'une alliance entre partis ayant plus d'appuis.



Ce sont sont des incidences possibles dès qu'on introduit le scrutin proportionnel mixte. S'il en découle une approche politique plus axée sur des débats constructifs, en découlent aussi des alliances plus fréquentes qu'avec le scrutin uninominal à un tour. Qui dit alliance ne dit toutefois pas impossiblité de gouverner et possibilité qu'un parti puisse prendre en otage l'Assemblée nationale.



Avec un scrutin proportionnel mixte, la probabilité est des alliances et la mise au pas des approches radicales. Cela dit, vous avez raison de signaler qu'il serait temps d'abandonner le monarchisme constitutionnel à la faveur d'un système républicain en y insérant un système politique avec des contre-pouvoirs.

Or, ce n'est pas sur la table. En le mettant, vous invitez à une réflexion politique majeure sur la vie politiuqe au Québec.



Il existe au moins quatre types de régimes républicains dépendamment des règles entre le président, le législatif et l'exécutif, chacun définissant différemment le président en en faisant le chef de l'exécutif, en scindant sa fonction en faveru d'un PM émanant du législatif ou en en faisant plus un symbole. Il y a aussi la composition de l'exécutif. Elle peut ne comprendre aucun élu, un minimum ou un maximum d'élus. Quant à l'Assemblée nationale, elle peut ou non avancer des projets et adopter des lois et avoir le pouvoir d'obliger les membres de l'exécutif à rendre des comptes, mais aussi être assistée par une chambre d'élus des régions.



Il y a là matière à réflexion d'autant plus si on projette de créer le pays du Québec.