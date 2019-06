Un référendum, oui, mais comment?

Réal Lavergne - Inscrit 10 juin 2019 19 h 04

Non à l'idée d'un référendum!

Le Professeur Héroux-Legault fait valoir de bons arguments pour éviter de faire un référendum en même temps qu’une élection. Il insiste aussi sur le besoin de miser sur l’éducation.



L’éducation du public comporte néanmoins plusieurs défis. Comment s’assurer que le public a accès à des informations pertinentes et qualitatives fiables et axées sur les preuves? Ce n’est sûrement pas en octroyant des fonds publicitaires aux camps du Oui et du Non comme on l’a fait en Colombie-Brittannique! Il ne suffit pas non plus de "décrire" les options comme on a tendance à le faire pour assurer la neutralité!



Et même si on trouvait une meilleure formule pour éduquer le public, la disponibilité de l’information ne garantie pas par magie que la population en profitera à bon escient ni que la population saura pondérer sagement les arguments. Faute de temps, d’accès à l’expertise et d’un processus délibératif, les citoyens peuvent difficilement évaluer un enjeu aussi complexe que la réforme électorale. La preuve en Colombie-Britannique, c’est que le citoyens ont voté contre la réforme tout en réclamant des principes démocratiques que seule la proportionnelle pourrait satisfaire.



Il existe plusieurs façons délibératives et donc plus fiables de sonder l’opinion publique et de donner la parole aux citoyens. Malheureusement, les référendums ont pour effet surtout de diviser la population et de favoriser le statu quo au dépens du changement. Doit-on être surpris que ce sont presqu’exclusivement ceux qui sont opposés au changement qui réclament un référendum?