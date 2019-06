Merci de respecter nos enfants à l’école

Lettre ouverte au premier ministre du Québec

Le projet de loi 21 portant sur la laïcité de l’État est accueilli avec espoir et est salué comme une percée historique et un aboutissement après plus de dix ans de tergiversations. Il s’inscrit dans une très longue histoire de notre société où des Québécois ont mis en place la sécularisation et la modernisation de notre société. Il ne s’agit pas d’un projet de loi partisan, mais d’un projet de société d’avenir pour des sociétés de plus en plus multiculturelles.

En interdisant à un certain nombre d’employés de l’État d’afficher leurs préférences religieuses, le projet de loi sera cohérent avec la Loi de la fonction publique, qui interdit déjà l’affichage politique.

Nous apprécions tout particulièrement le fait que ce projet de loi veuille protéger la liberté de conscience des enfants en obligeant les enseignants et les enseignantes à la neutralité de fait et d’apparence.

Déjà en 1999, Pierre Bosset, alors directeur de la recherche et de la planification à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, notait le caractère attentatoire du crucifix dans une salle de classe quant à la liberté de conscience des élèves. On expliquait cela par le fait que les élèves sont des personnes «intrinsèquement» vulnérables, par le caractère captif de l’enfant dans la classe ainsi que par le fait que le crucifix était constamment dans le champ de vision des élèves.

Cependant, comment ne pas constater que les enfants, qui ne regardaient que peu le crucifix, regardent par contre à longueur de journée l’enseignant ou l’enseignante qui porte un signe religieux? L’atteinte à la liberté de conscience de l’enfant est d’autant plus grande qu’il est en relation affective avec la personne qui lui enseigne et que celle-ci exerce une autorité sur l’enfant. Autorité effective, mais aussi autorité morale. Ce qui n’était pas le cas du crucifix.

Conditionnement

Plusieurs personnes soulèvent des doutes quant à la possibilité d’endoctrinement par des enseignants qui porteraient des signes religieux et que, de toute façon, il reste bien difficile de déterminer ce qu’est un signe religieux. Nous ne sommes pas d’accord avec cette manière d’aborder le problème.

Ces signes peuvent servir de conditionnement pour des enfants. De même, il ne faut pas sous-estimer leur capacité d’analyser ce que porte leur enseignant, notamment en faisant le lien avec les images des manuels scolaires du cours Éthique et culture religieuse (ECR), où l’on voit abondamment ces symboles religieux portés par les différents groupes religieux. Comment peut-on affirmer que les signes religieux portés par les enseignants seraient neutres aux yeux de l’enfant, alors que le cours ECR leur fournit les informations pour décoder ces signes religieux?

Avec la clause de droits acquis quant au port de signes religieux qui a été introduite dans le projet de loi 21, il devient important de mettre en place des mécanismes pour assurer la liberté de conscience des enfants qui se retrouveraient dans la classe d’un enseignant ou d’une enseignante qui porte un signe religieux. Au nom de l’égalité de tous les citoyens, et des enfants tout particulièrement, le projet de loi doit être amendé afin de permettre aux parents et à leurs enfants de pouvoir demander un changement de professeur qui respecterait davantage leur liberté de conscience.

Il va sans dire que la protection de l’intérêt supérieur des enfants demande qu’on étende l’obligation de neutralité, de fait et d’apparence, à toute l’équipe-école ainsi qu’aux centres de la petite enfance.

Ce dont nous parle le projet de loi 21, c’est de protéger la liberté de conscience de tous les citoyens, les plus vulnérables en particulier, et non seulement celle des employés. La liberté de croire ou de ne pas croire sera donc mieux protégée par la laïcité de l’État.

Rappelons que, dans les années 60 et 70, il y a eu au Québec un autre enjeu qui a donné lieu à d’intenses affrontements, tout comme maintenant la laïcité. La question linguistique divisait alors les citoyens, les quartiers et les familles. La loi 101, votée en 1977, a contribué énormément à apaiser les conflits linguistiques. Comme société, nous avons fait du français la langue commune et c’est fièrement aujourd’hui que nous parlons de ces enfants de la loi 101.

Dans quelques années, ce sera aussi une fierté de parler des enfants de la loi 21, des enfants à qui le Québec aura offert enfin une école laïque, neutre, ouverte à toutes et à tous, sans égard à leur appartenance religieuse. [...]