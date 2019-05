Diversité religieuse, culture québécoise, régulation étatique

Le Québec est une société libérale où la religion est une affaire publique, dont la structure sociopolitique est anglicane, moyennant des aménagements catholiques qui s’y sont greffés. La Confédération canadienne, dans ses diverses constitutions, est confessionnellement neutre depuis 1856, et un règlement québécois dans ce sens remonte à 1834. Elle n’exclut pas la religion de préférence, son traitement public varie selon les territoires fédéraux et les États fédérés.

La laïcité française protestante

Sur cette société on a plaqué, suivant des stratégies que je passe outre, la laïcité française version protestante, entendons réformée. À titre indicatif, elle est axée sur les deux royaumes, le religieux et le politique, le transcendant et l’immanent, chacun autonome avec ses règles propres, donc sans rapport sauf par les individus. Cette forme de laïcité visait à mettre fin à la catholaïcité, pour qui la sphère religieuse et la sphère politique, si distinctes soient-elles, entretiennent des rapports relationnels par compromis, individuels et institutionnels. La catholicité a finalement déclassé la protestante. La société française, et ce, depuis le concordat de Bologne en 1516, affirme une finalité symbolique transcendante, en référence à l’héritage catholique. Les grandes fêtes catholiques sont fériées, parmi les nombreuses coutumes du même ordre dans la sphère publique. L’histoire de la France de culture catholique s’avère mouvementée, conflictuelle, avec ses avancées et ses reculs.

La laïcité française n’interdit pas le port de la croix ou le voile des religieuses dans la fonction publique, ni l’enseignement religieux à l’école publique, à ceci près que cet enseignement est dispensé dans le cadre de l’histoire, de la littérature, de quelque matière scolaire. L’inculture religieuse grandissante des enseignants a suscité la question d’un enseignement de la religion comme tel, en particulier du christianisme. Le débat se poursuit. Par ailleurs, jusqu’où s’étend l’espace public de la laïcité ? Qu’en est-il de la liberté de mouvement si la rue est considérée comme laïque ?

La laïcité française protestante est doublement étrangère à la société québécoise, une société anglicane à majorité catholique, dont la religiosité a été marquée aussi par le presbytérianisme, celui-ci d’allégeance calviniste. Les rapports entre les églises chrétiennes et l’État, complexes, donnent lieu à des transactions étonnantes aux yeux extérieurs. Cette complexité rejaillit sur les rapports étatiques avec les religions non chrétiennes. La simplification rassure, éblouit par sa cohérence interne, mais fausse la compréhension de la réalité et la portée des décisions conséquentes. La compréhension adéquate requiert la connaissance des théologies que sont la luthérienne des deux royaumes, l’anglicane de la primauté de la hiérarchie laïque sur la hiérarchie cléricale, la catholique du magistère romain et du fonctionnement institutionnel admettant le respect du for intérieur, de la conscience personnelle, le compromis des intermédiaires, la délégation des pouvoirs et le recours à l’autorité supérieure en cas de litige. Ce sont des indications. Cela dit, focaliser sur la théologie revient à emmurer l’intelligence : on ne saurait éviter de prendre en considération la rationalisation (démagification) et l’individuation (autonomisation et sectorisation) des sociétés occidentales.

Raccourcis de la discussion du PL 21

Dans la discussion publique du moment, la relation pédagogique est carrément ignorée, alors que l’influence de l’enseignant ou du préposé scolaire passe par la parole, des incises apparemment innocentes, par des gestes ou l’attitude, peu importent les signes religieux, lesquels toutefois sont en mesure de confirmer le positionnement.

La mémoire historique est courte, en place de l’idéologie, comme il en fut dans les années 1960. Le spectre de la totalité catholique est évoqué dans des termes absolus, ce que des études historiques relativisent, sinon contredisent, dont des récentes publiées par les éditions universitaires de McGill-Queens.

Les instances confessionnelles, pourtant concernées, ne sont pas consultées, comme a cours l’art de gonfler un fait personnel, ethno-religieux, et de lui conférer un caractère global, à la grandeur du pays et de son histoire. La discussion paraît déficiente, faute de considérer l’autre de la relation en jeu. Dans les mots de Pierre Bourdieu, parler au nom de, c’est parler à la place de, c’est réduire au silence.