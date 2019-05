La laïcité devant le Comité des droits de l’homme

L’interdiction du port de signes religieux est censée se fonder, selon la jurisprudence, sur le critère du prosélytisme ou de l’endoctrinement et de la coercition. À cet égard, le droit canadien est assez semblable au droit américain. Cela nous renvoie aux problèmes qu’ont affrontés plusieurs pays européens soumis au Pacte relatif aux droits civils et politiques, que le Québec a aussi ratifié en 1976 ; il est alors affecté par les avis du Comité des droits de l’homme de l’ONU.

Ce Comité des droits de l’homme a statué que, pour interdire le port d’un signe religieux, il faut une raison majeure, tels la sécurité des personnes ou le maintien de l’ordre public, de la morale. Le Comité a estimé en août 2018, dans l’affaire française Baby-Loup, que « le port d’un foulard ne saurait en soi être considéré comme constitutif d’un acte de prosélytisme » et que la restriction imposée par la garderie Baby-Loup « n’est donc pas une mesure proportionnée à l’objectif recherché ». Il souligne que la justice française n’a pas démontré dans cette affaire en quoi « le port d’un foulard par une éducatrice de la crèche porterait une atteinte aux libertés et droits fondamentaux des enfants et des parents la fréquentant ». En 2012, le Comité avait aussi considéré « que l’État partie (la France) n’a pas donné de preuves convaincantes qu’en portant son keski (turban) l’auteur aurait présenté une menace pour les droits et libertés des autres élèves ou pour l’ordre au sein de l’établissement scolaire » ; en outre, le Comité « estime qu’il n’a pas été démontré que le sacrifice des droits de ces personnes était nécessaire ou proportionné aux buts visés ».

Certes, antérieurement, dans l’affaire Dahlab c. Suisse en 2008, lorsque fut congédiée une enseignante voilée, la Cour européenne de Strasbourg « admet qu’il est bien difficile d’apprécier l’impact qu’un signe extérieur fort tel que le port du foulard peut avoir sur la liberté de conscience et de religion d’enfants en bas âge ». Comment, dès lors, selon la Cour, « pourrait-on dans ces circonstances dénier de prime abord tout effet prosélytique que peut avoir le port du foulard ». Il s‘agit de ce que certains auteurs ont appelé le « prosélytisme passif ». Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour avait estimé que la manifestation de sa religion est, en principe, autorisée tant qu’elle reste « passive ». Quant au prosélytisme, la Cour a pu le qualifier tantôt de « passif », tantôt d’« actif », et a jugé qu’il était condamnable lorsqu’il est « abusif » (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993) ou « de mauvais aloi » (Larissis c. Grèce, 24 février 1998). La Cour attribue au signe religieux une portée prosélytique indépendamment d’un comportement de cette nature de la part de celui qui porte le signe. La Cour européenne réitéra cette position, en 2005 et 2006, confirmant le caractère de « signe extérieur fort » du foulard ainsi que son « effet prosélytique » (10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie ; 24 janvier 2006, Kurtulmus c. Turquie).

Un arrêt instructif

Toutefois, en ce qui concerne le caractère passif d’une manifestation ou d’un signe, la Cour a rendu en 2011 un arrêt assez instructif à propos du crucifix aux murs d’écoles publiques en Italie. La Cour insiste sur « la circonstance qu’il n’y a pas de consensus européen sur la question de la présence de symboles religieux dans les écoles publiques ». Affirmant ensuite que « le crucifix apposé sur un mur est un symbole essentiellement passif », la Cour considère qu’il n’est pas possible de « lui attribuer une influence sur les élèves comparable à celle que peut avoir un discours didactique ou la participation à des activités religieuses ».

Il est manifeste, selon moi, que l’avis du Comité dans l’affaire française Baby-Loup de 2018 opère un revirement assez spectaculaire qu’on ne peut ignorer au Québec.

En France, cet avis du Comité a semé un certain émoi ; plusieurs, y compris le président de la Cour de cassation, se sont demandé si la France devrait revoir sa conception de la laïcité.

De la même façon, je ne serais pas surpris que le Comité déclare que le projet de loi 21 ne respecte pas le Pacte international, que le Québec a ratifié en 1976, rappelant ainsi que le droit international a priorité sur le droit national.

Par ailleurs, le projet de loi québécois de 2019 contient ce qu’on appelle une « disposition de dérogation », qui a pour effet possible de suspendre le contrôle judiciaire ; ainsi, personne ne pourrait pendant cinq ans contester la validité constitutionnelle de ladite loi. Or, selon le Pacte international de 1976, « les États parties au présent Pacte s’engagent à : a) garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile […] ; b) garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développera les possibilités de recours juridictionnel ».