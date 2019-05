Projet de loi 21: un vieux fond bleu

Claude Bariteau - Abonné 22 mai 2019 18 h 00

Vous me faites rire.



1. L'isolement selon le modèle de l'Albanie sous Enver Hoxha a connu un passage difficile après l'effondrement du mur de Berlin, aussi avant, car son rapport au communisme était cahoteux.



2. Il n'y a pas d'union douanière entre les provinces. La question qui se pose pour un Québec indépendant est d'avoir un mot à dire et de pouvoir modifier les règles canadiennes. Ça fait partie des négociations.



3. Idem pour la circulation des marchandises. Le Québec actuel n'a pas un mot à dire avec celle associées à l'ALÉNA et les activités canadiennes qui relèvent de l'autorité du Canada. Tout ce que peut faire le Québec renvoie à des demandes et non à des décisions de sa part. Pays, il prendra ses décisions selon ses intérêts.



4. Idem pour les services, les capitaux et la main-d'oeuvre.



En fait, vous lisez ces dossiers dans un Québec province, pas dans un Québec pays.



5. Dans un Québec pays, il y aura une citoyenneté québécoise, ce qui ne peut pas être le cas actuellement.



6. Quant à la participation à l'OTAN et au NORAD, c'est un dossier qui s'inscrit dans la transmission des pouvoirs et des responsabilités. Un Québec indépendant devra assumer des suites et le faire selon ses vues. Celles-ci varieront s'il choisit de se doter d'une armée à la canadienne, ce qui m'apparaît questionnable, ou d'une force policière à l'image de celle du Costa Rica.



Alors, ce que vous appelez un « Québec-petit-Canada » et que cherche M. Céré n'a rien à voir avec un Québec indépendant qui peut choisir sa monnaie et affirmer ses vues et ses attentes dans ses rapports avec d'autres pays et aux organismes supra-nationaux auxquels ils s'associent selon ses choix.



Vos exemples n'en sont pas. Ce sont des objets qui sont abordés différemment selon les pays. Approfondissez les cas de la Norvège, de l'Islande, de la Suède ou de la Suisse et placez-vous dans une perspective de transition. Vous verrez les choses autrement.