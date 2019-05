Un projet de loi à examiner sous l’angle de la prudence

On discute largement du projet de loi 21 sur le plan des principes et des valeurs. Mais on doit aussi en débattre à partir d’un autre point de vue, soit celui de la prudence. Elle est cette vertu qui nous fait prendre nos décisions en fonction des effets prévisibles, heureux ou malheureux de celles-ci.

Deux philosophies politiques s’affrontent dans l’actuel débat nonobstant leur accord sur les droits et libertés de la personne. L’une est chérie par le Canada anglais et une partie du Québec, surtout non francophone. L’autre l’est par l’actuel gouvernement de la CAQ et par une majorité de Québécois, majoritairement francophones. La première met à l’avant-plan l’individu dans une perspective multiculturelle ; l’autre privilégie l’État dans une perspective dite républicaine.

On pourrait évidemment discuter de leur valeur morale respective. Mais ce n’est pas l’objet du présent article.

Mais il n’y a pas que les principes et les valeurs. La situation concrète où ils sont vécus, personnellement et collectivement, marque singulièrement le conflit actuel, et surtout le rend complexe et ambigu.

Ainsi en est-il de la dimension politique. Elle met en concurrence le pouvoir constitutionnel dont le Canada anglais se fait le promoteur passionné, contre le pouvoir que revendique le Québec sur son destin en tant que société distincte.

Elle se vit aussi à travers la culture des Québécois d’origine canadienne-française. Celle-ci est particulièrement bousculée par la tradition religieuse musulmane, vue comme une menace à leur culture. Cette menace se cristallise autour du port voile islamique. Le slogan populaire : « S’ils viennent ici, qu’ils fassent comme nous », traduit bien ce malaise.

On observe encore une profonde transformation de la situation religieuse depuis les années 1960. Dorénavant sécularisés, les Québécois se sont éloignés de la pratique religieuse. Ils sont majoritairement indifférents, voire hostiles envers les enseignements, surtout moraux, de leur Église. On ne veut voir la religion que dans l’espace privé. Néanmoins, la majorité s’identifie encore au christianisme qui a marqué son histoire. D’où le fait qu’une majorité de Québécois tient à la présence du crucifix à l’Assemblée nationale.

Enfin, un dernier élément, de nature juridico-politique, parasite le débat actuel. On affirme la prééminence supposée des droits collectifs sur les droits individuels, notion toujours mal définie par les juristes, à laquelle on associe populairement celle des « droits de la majorité », laquelle est par ailleurs une pure création idéologique.

Dans ce contexte conflictuel et ambigu, la prudence exige que l’on examine les effets potentiels du projet de loi.

Les effets positifs

L’affirmation de la laïcité de l’État, comme principe organisateur, est pertinente. Elle clarifie en effet l’orientation de son développement pour l’avenir au regard de ses relations avec les religions.

Elle constitue une affirmation claire et légitime de la différence québécoise comme société distincte au sein du Canada, nonobstant le rejet de cette différence par le Canada anglophone.

Les effets négatifs

Le projet de loi cristallisera, en l’amplifiant, la division entre francophones et non-francophones québécois — le récent sondage Léger Marketing-CAQ est éloquent à cet égard — en fragilisant davantage le sentiment d’appartenance de ces derniers à la nation civique québécoise.

Il accentuera la division déjà présente entre la région métropolitaine de Montréal et le reste du Québec.

Il compliquera davantage les rapports entre les francophones et les musulmans, ces derniers étant inquiets, sinon convaincus que les premiers leur sont hostiles.

Il enverra aux immigrants, en particulier non catholiques, un message contradictoire sur le désir réel de les voir s’intégrer au Québec et à la nation civique qui y vit.

Il incitera les non-catholiques à se tourner davantage vers l’école privée.

Il privera dorénavant l’école publique d’enseignantes dont elle a un pressant besoin.

Il maintiendra ouvert, malgré les clauses dérogatoires aux chartes, le débat juridique, car cette clause ne vaut que pour cinq ans.

Il contribuera, sur le plan international, et en particulier dans le monde anglophone, à ternir la réputation du Québec.

En raison de ces effets indésirables, il convient de limiter les interdictions relatives aux signes religieux aux seules personnes exerçant un pouvoir de coercition, comme le recommandait le rapport Bouchard-Taylor. Vu les situations conflictuelles inhérentes aux fonctions de ces fonctionnaires, leur exercice est plus propice à engendrer des gestes contraires aux droits de la personne, comme cela s’observe encore trop envers les personnes racisées.