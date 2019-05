Laïcité: une question de démocratie et de citoyenneté

Tout le monde parle de laïcité, souvent sans trop bien savoir de quoi il en retourne. Et plus on en parle, moins les choses semblent claires. Cela vaut aussi pour les chroniqueurs et chroniqueuses, qui s’entredéchirent.

La laïcité est une notion somme toute fort abstraite, qui tente d’harmoniser plusieurs grands principes tels le respect de la liberté de conscience et de culte religieux, la séparation des Églises et de l’État, la neutralité de l’État, la non-discrimination en fonction de la religion. Cette harmonisation se fait de différentes manières selon les époques et selon les contextes géopolitiques.

Il ne faut donc pas faire de la laïcité à la française un modèle idéal. L’adoption de la loi sur la séparation des Églises et de l’État de 1905, fruit d’une longue histoire, s’inscrit dans une conjoncture politico-économique particulière marquée par l’opposition entre la gauche et la droite et aussi entre les minorités religieuses protestante et juive et la majorité catholique. Son adoption est loin de mettre fin aux hostilités, d’autant que la loi n’est pas facile à appliquer sur le terrain : il y a des exceptions pour les colonies, pour l’Alsace.

Un long fleuve tranquille ?

Contrairement à ce que tentent de nous faire croire certains défenseurs du projet de loi 21, la laïcité n’est pas (encore) dans l’ADN des Québécois. Et c’est de la démagogie que de défendre la laïcité comme une spécificité québécoise, par nationalisme ; elle a été longtemps synonyme d’anticléricalisme et d’athéisme, y compris au moment de la création du ministère de l’Éducation dans les années 1960. Quant à la loi 118 sur la déconfessionnalisation des écoles publiques, elle ne fut adoptée qu’au début des années 2000, et non sans opposition. Enfin, n’oublions pas les pénibles débats autour de la fameuse charte des valeurs…

Certes, la laïcité implique la séparation des Églises et de l’État et fait de la religion une affaire privée, mais cela ne signifie pas nécessairement la privatisation totale de la religion, car la religion demeure présente dans l’espace public, avec ses monuments, ses bâtiments et ses diverses manifestations. On peut porter ses signes religieux dans la rue, dans les magasins, au travail (sauf exception).

Le projet de loi 21 entend, au nom de la neutralité de l’État, interdire le port de signes religieux à tous ceux et celles qui se trouvent en position d’autorité coercitive. Une autorité peut être qualifiée de coercitive lorsqu’elle implique une action de contrainte et que la personne qui l’exerce peut recourir à l’usage légitime d’une violence physique. C’est manifestement le cas pour le policier, le gardien de prison, voire le juge (qui condamne à la prison, etc.), mais qu’en est-il pour l’enseignant d’une école publique primaire ou secondaire ? Celui-ci peut certes, comme beaucoup de personnes en autorité dans la fonction publique, exercer une certaine violence psychologique, mais jamais dans une société démocratique, espérons-le, physique. D’ailleurs, si l’exercice d’une autorité dite coercitive est aussi important, pourquoi ne pas élargir l’interdiction du port de signes religieux aux autres membres du personnel scolaire (psychologues, orthopédagogues, etc.). Et pourquoi pas aux écoles privées qui bénéficient de subventions ?

Non-discrimination

À l’idée de laïcité est étroitement associée, comme on le voit en France avec la fameuse loi de 1905, celle de la non-discrimination en fonction de la religion : cette loi garantit en effet le libre exercice des cultes, y compris pour des minorités religieuses (alors protestante et juive). Cette non-discrimination ne concerne pas seulement les religions, mais aussi, comme on le voit avec la Déclaration universelle sur la laïcité au XXIe siècle, signée en 2005 par 248 universitaires d’une trentaine de pays, les personnes elles-mêmes dans l’expression de leurs convictions religieuses. Et s’il y a des moyens privilégiés d’expression de convictions religieuses (qui sont souvent ethnicoreligieuses), ce sont, hier comme aujourd’hui, la tenue vestimentaire et le port de signes religieux, discrets ou ostentatoires selon les époques et les contextes.

Le port du voile par les enseignantes prend une valeur fortement symbolique, évidemment pour celles qui le portent, mais aussi pour celles et ceux qui s’y opposent, souvent au nom du nationalisme et de la lutte contre le multiculturalisme. Or, la laïcité est moins question d’identité nationale que de démocratie et de citoyenneté ; elle est moins question de réglementation (ici tatillonne et inapplicable) que de respect et d’ouverture. L’un des effets prévisibles de l’actuelle loi est l’augmentation du nombre, déjà relativement élevé, des élèves issus des minorités religieuses dans les écoles confessionnelles privées

Il est aujourd’hui possible de concilier le courant nationaliste principal porteur de cette loi avec les principes démocratiques qui nous sont chers en proclamant les principes de laïcité de l’État avec des règles qui ne concernent que les personnes en position d’autorité coercitive, excluant donc les enseignants, et sans recourir à la clause dérogatoire pour son adoption.