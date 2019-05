Théologien de profession, j’ai évolué toute ma vie dans un monde de croyance. C’est-à-dire dans la société qui est la nôtre, où se côtoient toutes sortes de postures croyantes : religieuses, spirituelles, philosophiques ou autres. La sécularisation et la mondialisation ont mis à mal les traditions religieuses particulières et favorisé le brassage des croyances, ce qui fait que la plupart des gens, plutôt que de s’inscrire dans une tradition ou une école de pensée bien définie, se constituent un bagage personnel de croyances diverses, plus ou moins réfléchies et plus ou moins bien articulées.

Si j’insiste ainsi sur le terme « croyance », c’est pour contester l’idée selon laquelle il y aurait d’un côté des « croyants » et de l’autre des « incroyants ». Chaque personne croit en certaines choses et ne croit pas en d’autres, qu’elle se considère comme religieuse ou non. La personne qui se dit non religieuse préférera parler de convictions, de valeurs ou de principes, mais son attachement à ceux-ci, si raisonné soit-il, demeure de l’ordre de la croyance. Le doute en fait également partie. Il n’y a pas d’un côté la croyance aveugle et de l’autre le doute éclairé : il n’y a, à mon avis, que diverses dynamiques de croyances traversées par un doute plus ou moins bien assumé, et un sens critique de niveau variable. Il y a enfin plusieurs intensités dans la croyance : j’aime à distinguer, pour faire court, la simple adhésion, la ferveur et le fanatisme.

La croyance est partout

Tout ceci pour dire que je suis très sensible à l’argument de Michèle Marchand, publié le mercredi 15 mai, selon lequel une société débarrassée de ses fondements religieux peut encore s’empêtrer dans le martèlement des convictions et des certitudes, et qu’elle a intérêt à « miser sur les débats publics et les compromis ». Là où je ne peux pas la suivre, c’est lorsqu’elle nous pense « « immunisés » contre la croyance sous toutes ses formes ». La croyance est partout et très active, même chez les personnes non religieuses, et surtout chez celles qui se disent (croient !) parfaitement rationnelles.

Ce qui me dérange profondément dans ce qui se passe présentement, c’est qu’un certain type de croyance (les croyances religieuses, en particulier celles de l’islam) soit pris à partie au nom d’autres croyances qui ne s’assument pas comme telles. Le problème du débat actuel n’est pas la réalité de la laïcité, c’est-à-dire l’indépendance et la non-ingérence de l’État par rapport aux religions, mais l’idéologie de la laïcité, c’est-à-dire la croyance selon laquelle notre société serait plus humaine, plus égalitaire, plus juste, plus évoluée, etc. dans la mesure où elle parviendrait à faire disparaître les religions, sinon entièrement, du moins de l’espace public. Il y a des fanatiques de la laïcité. On peut adhérer à la laïcité comme principe politique, on peut également y croire avec ferveur, mais la promotion de la laïcité devient fanatique quand l’hostilité envers les religions l’aveugle et qu’elle fait de leur disparition (symbolique ou réelle) une sorte de guerre sainte.

Si, avec beaucoup d’autres, je crois si dommageable le projet de loi 21, c’est qu’il entérine la croyance de ceux et celles qui, fervents ou fanatiques, veulent imposer à l’ensemble de la société leur vision d’une humanité sans croyance. Si la tolérance est une vertu si importante en démocratie, une vertu apprise à la dure, c’est que l’histoire a démontré avec quelle violence les croyances et convictions peuvent se dresser les unes contre les autres. La coexistence et le côtoiement des diverses postures croyantes représentent une voie certainement plus difficile, mais plus prometteuse, et moins illusoire.