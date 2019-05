Savoir dire non à la commission parlementaire sur le projet de loi 21

Lorsqu’un peuple assume fièrement son identité socio-économique, les manifestations culturelles et religieuses étrangères ne posent pas problème et sont plutôt perçues comme venant enrichir le fonds culturel commun. Toutefois, lorsque ce n’est pas le cas, ces expressions sont vues comme de la provocation et peuvent même engendrer le rejet pur et simple des nouveaux arrivants. On a vu cela en France.

C’est alors que ces nouveaux venus se regroupent en ghettos. Dans le cas des immigrants de la région de Montréal toutefois, c’est différent. Ils préfèrent s’intégrer à la culture anglo-canadienne dominante. Notons qu’à ce jeu, le Québec francophone perd déjà une grande partie de ses immigrants à la faveur de la communauté anglo- canadienne.

Lors de la commission Bouchard-Taylor, il est apparu que ce n’était pas tant le statut des cultures et religions étrangères qui posait problème chez nous, mais plutôt le statut de la culture québécoise qui, incidemment, dans le vaste fouillis de la fédération canadienne, se cherche toujours une place. Aussi, ainsi privés d’une identité reconnue constitutionnellement, les Québécois s’en prennent régulièrement aux minorités culturelles et religieuses.

Alors que la population québécoise n’a toujours aucun papier officiel pour prouver qu’elle existe et forme une nation distincte, elle ne voit pas en effet pourquoi ces gens, possédant le statut d’immigrants canadiens, auraient le droit de les narguer sur leur propre territoire.

Or, tel que présenté par le gouvernement Legault, le projet de loi 21 sur la laïcité de l’État est l’expression même de ce mal identitaire qui nous ronge. Rappelons d’abord aux jeunes élus du gouvernement Legault que la séparation entre l’Église et l’État est chose faite depuis au moins cinquante ans au Québec. Férus de cette ignorance, qui sont-ils donc pour présenter une Loi sur la laïcité ?

Et plus largement, en vertu de quels principes les immigrés devraient-ils tout à coup être tributaires de vertus que nous n’assumons même pas nous-mêmes ? Car, tant et aussi longtemps qu’on ne rouvrira pas le dossier constitutionnel, notre statut comme nation québécoise restera indéfini.

Populisme de bas étage

Dans pareil contexte, le projet de loi 21 s’apparente plutôt à du populisme de bas étage, l’affirmation soudaine et inutile de la laïcité de l’État faisant ici office d’écran de fumée pour cacher l’incapacité chronique du Québec à se situer politiquement.

La vraie question qui se pose dans tout ce débat n’est pas tellement de savoir si les femmes musulmanes peuvent garder le voile à leur travail, mais plutôt celle de savoir si leurs enfants auront le goût de s’intégrer à la société québécoise et n’auront pas, eux, à porter ce symbole religieux d’un autre âge.

Pour l’instant, il est pour le moins prétentieux de penser que le Québec réglera le problème de l’infériorité de la femme musulmane en lui arrachant sauvagement le voile de la face. Donnons plutôt à celle-ci et à ses descendants l’occasion de voir ce qu’un Québec rayonnant et qui s’assume a à offrir. C’est sur des générations et en douceur que l’intégration des nouveaux arrivants doit se faire et non pas par la force.

D’ici là, il est clair que, si la loi 21 est adoptée, nous nous retrouverons collectivement sur le terrain glissant de la discrimination et du racisme. Avant que cette situation ne se produise, j’en appelle à la raison pour que l’on boycotte cette commission parlementaire bidon. Alors que, pour le gouvernement Legault, les dés sont déjà jetés quant au port du voile, pourquoi aller plus loin avec cet exercice nauséabond ?

Rappelons que, chez les Grecs, la polis, c’est-à-dire l’organisation de la cité-État, était un pouvoir qui n’avait qu’un but : favoriser le mieux-être des membres de la cité ! Utiliser cette polis autrement que pour le bon fonctionnement de la cité, par exemple en créant de la zizanie et des tensions inutiles dans la population, était pour eux un non-sens. Cela ne pouvait que mettre en péril le bon ordre social.

Suivant cet héritage, c’est l’ensemble des citoyens qui doivent immédiatement se mobiliser. Car participer à cette comédie de mauvais goût, c’est avaliser une initiative totalitaire qui, dans un contexte démocratique, n’a pas sa place !