Question de culture démocratique

Les politiques publiques sont essentielles en société démocratique : elles assurent l’accès aux services de santé, à l’éducation, les congés parentaux et la protection des droits fondamentaux, une réglementation adéquate du marché, des politiques fiscales judicieuses, la défense des intérêts du pays. Les débats politiques sont omniprésents : coupler croissance et protection du climat, lutte contre les inégalités, préparation du marché du travail à une automatisation généralisée, protection de la vie privée et détermination de nos alliances. Il ne manque pas d’objets de politiques publiques.

Dans les démocraties occidentales, elles s’élaborent par débats ouverts, dans un périmètre et un cadre institutionnel soigneusement calibrés. Alors que le populisme simpliste mais puissant se développe, nous découvrons que la démocratie est fragile. Il devient donc impératif, pour s’y retrouver, de revenir sur ses fondements.

Dans une banlieue d’Athènes il y a quelque 2500 ans, on instaurait le droit de poser sa candidature aux fonctions publiques et celui de choisir parmi les candidats ; ensuite, l’Empire romain nous a donné des modèles d’administration publique d’enjeux complexes et les prémices de l’État de droit, comme l’égalité de tous devant la loi. Dans le dernier tiers du Moyen Âge naît le système parlementaire britannique ; vient ensuite le Siècle des lumières, donnant lieu à l’intégration graduelle du puissant plaidoyer de Montesquieu en faveur de la séparation des pouvoirs, et surtout un pouvoir judiciaire indépendant. Les révolutions française et américaine allaient porter en elles une source intarissable à ce jour de droits de la personne et les limites strictes de l’utilisation légitime de la violence en société.

Voilà qui constituent les fondements de l’édifice démocratique : édifice dans lequel nous débattons et cherchons à faire des choix de politiques sociales et économiques acceptables au plus grand nombre ; tout cela en étant conformes aux valeurs qui nous sont chères et qui ont participé à l’avènement de ce système institutionnel. Au moment où des forces politiques qui ont peu d’égards pour les valeurs de liberté sapent les fondements de l’édifice démocratique, nous devons nous rappeler que politiques élus, ministères ou fonctionnaires sont certes des acteurs de l’édifice démocratique, mais n’en constituent pas le ciment.

Ce qui cimente l’édifice démocratique, c’est notre culture démocratique commune, les moeurs que Tocqueville a proposées lors de sa tournée aux États-Unis il y a presque deux siècles : tolérance, retenue, respect, civilité, acceptation de la résolution des problèmes, coopération et confiance.

Tolérance et retenue

Il n’y a pas de saine démocratie sans tolérance et retenue dans l’exercice des pouvoirs constitutionnels. La tolérance consiste à accepter qu’idéologies et points de vue opposés s’affrontent dans un débat ouvert. Nous oublions trop souvent que les règles d’engagement dans une société démocratique prévoient que l’adversaire n’est pas un ennemi. Les seuls ennemis sont ceux qui attaquent les libertés fondamentales et les institutions démocratiques, ou encore qui ont recours à la violence. Comme Ignatieff le dit fort bien, l’adversaire n’est pas l’ennemi : l’adversaire est celui que vous voulez vaincre, alors que l’ennemi est celui que vous souhaitez détruire. Autre règle non écrite : le pouvoir doit être exercé avec retenue, ou indulgence, comme le soulignent Levitsky et Ziblatt de Harvard dans leur récent livre How Democracies Die. En effet, sans retenue, une majorité parlementaire pourrait priver systématiquement l’opposition de tout moyen de contester le gouvernement au pouvoir.

Respect et civilité

Le respect est, au premier chef, celui des institutions telles que construites et pratiquées au cours des siècles. Ce qui procure des avantages à tous lorsque la liberté est centrale à une démocratie. Deuxièmement, le respect implique une détermination à dépouiller les débats d’insultes, du mépris, des attaques ad hominem, des références à l’aspect physique ou au genre ; le discours public doit systématiquement faire preuve de considération pour la dignité de chaque personne et les déclarations publiques doivent demeurer dans les limites de la civilité (du latin civis, « citoyen ») par le recours à la courtoisie et à la politesse.

Vivre avec les décisions arrêtées

Si quelques débats moraux sont véritablement binaires (avortement, guerre ou peine de mort), les politiques publiques débattues en démocratie permettent une coopération de bonne foi entre porteurs des points de vue opposés. Le compromis est intrinsèque à la recherche du bien public et le bien public lui-même exige que, dans presque tous les domaines, une fois le débat résolu par une loi (idéalement) ou une intervention judiciaire (en dernier recours), il y ait lieu de mettre fin aux oppositions et de vivre de bonne foi avec les choix effectués.

Confiance

Différents pays démocratiques ont une gouvernance et des pratiques différentes. Ce qui nous unit — et qui doit durer —, c’est l’adhésion profonde à une culture démocratique et à ses règles non écrites de tolérance, de retenue, de respect et de civilité, de coopération et de bonne foi dans le fait de vivre avec les décisions qui découlent d’un débat honnête. C’est ce que les citoyens devraient attendre et exiger et c’est là que repose la confiance du public.

Les démocrates, qu’ils soient des médias, du monde de l’éducation, des organisations sociales ou qu’ils agissent à titre individuel, doivent savoir nommer les comportements et les propos qui menacent nos institutions démocratiques et la culture qui en est le ciment.