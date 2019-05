Drame de Granby: une situation grave, mais pas nouvelle

Des histoires de placement et de déplacement comme celle de cette fillette de Granby connue de la DPJ et faisant tristement les manchettes à la suite de son décès, j’en ai été trop souvent témoin en tant que psychiatre oeuvrant en petite enfance et ayant été consultante pour les centres jeunesse durant plusieurs années.

Avant d’aller plus loin, je tiens à dire ceci : je n’ai pas souvenir d’avoir rencontré dans mon travail des parents « monstrueux », mais plutôt des parents qui n’avaient pas les compétences pour s’occuper de leur enfant et qui étaient aux prises avec des histoires de vie tristes à pleurer, des problèmes d’attachement, de la pauvreté, des problèmes de santé mentale ou de consommation. Est-ce que les comportements de ces parents avaient des répercussions « monstrueuses » sur leurs enfants ? Cela pouvait arriver. À mes étudiants qui me demandaient comment je faisais, je leur répondais toujours que je n’aurais pas eu le parcours de vie qui est le mien si j’étais née dans leur milieu. Certains pigent un moins bon numéro à la loterie de la vie.

Ces parents ne méritent pas notre jugement, soutenons-les plutôt de notre mieux, il en va de notre humanité et de notre devoir. Qui sait d’ailleurs si une intervention précoce auprès de ces parents quand ils étaient petits n’aurait pas pu infléchir leur chemin et éviter que leur propre enfant ne leur soit retiré.

En matière de protection de l’enfant, ce n’est ni l’intérêt du parent ni l’intérêt d’objectifs de rendement institutionnel qui doivent guider nos décisions, mais essentiellement « l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits », comme le demande la loi. La loi dit aussi que toute décision « doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial » ; elle ne dit absolument pas que l’enfant doit y être maintenu à l’encontre de son intérêt. Et l’intérêt de l’enfant, dans certains cas, se résume à ce qu’on doive le retirer de son milieu familial pour le déposer dans un milieu d’accueil où il pourra grandir au calme. Tel est l’esprit de la loi.

Si une salle d’urgence est pleine et qu’un polytraumatisé de la route s’y présente, on ne va pas le retourner chez lui. Pourquoi en serait-il autrement de nos enfants polytraumatisés de l’attachement ?

En tant que psychiatre impliquée auprès de ces familles, je sais que cela prend beaucoup de détermination pour demeurer du côté de l’enfant et se positionner pour le retirer de son milieu familial ou le laisser au calme dans son milieu d’accueil. Dans certains dossiers, il faut aller à contre-courant non seulement du désir légitime des parents naturels, ce qui n’est jamais une surprise, mais aussi des orientations de la DPJ.

Ai-je déjà été choquée par des parents ? Jamais. Attristée ? Assurément. Ai-je été choquée par le « système » ? Chaque jour, parfois même au bord de l’épuisement.

Le problème n’est ni la loi ni les juges. Pour être allée fréquemment au tribunal dans des dossiers d’enfants de la DPJ, j’ai pu voir que les juges semblaient très désireux de comprendre les enjeux d’attachement et les répercussions des orientations de vie sur les enfants et ils ont tenu compte de mes recommandations.

Mais quelles preuves sont présentées en cour pour éclairer le Tribunal ? Les experts du développement de l’enfant (et il y en a aux centres jeunesse) sont-ils consultés, entendus ? Sont-ils appelés à témoigner ? Est-il raisonnable de laisser seule une intervenante même dévouée et pleine de bonne volonté (et elles le sont toutes) présenter au tribunal une situation aussi complexe alors qu’elle n’a que peu d’expérience ?

Qu’en est-il par ailleurs de l’efficience bureaucratique ?

Avoir de la haine pour ces parents en difficulté ne ferait que mettre à distance notre propre responsabilité comme société et comme professionnels auprès de ces familles. La situation est grave, elle n’est pas nouvelle, elle est connue, et il est temps de se retrousser les manches et de regarder la situation en face pour pouvoir proclamer que le Québec est encore fou de ses enfants.