L’impossible dialogue entre l’humanisme et les sciences

Je suis retourné récemment à l’Université de Chicago pour y flâner, sous les nuages gris de l’automne, déambulant au hasard entre les austères bâtiments de style néogothique. Ce bref passage m’a laissé un étrange sentiment que je peine encore à définir : un mélange de fascination, de nostalgie et peut-être même de stupeur devant ce qu’incarne aujourd’hui l’évolution de cette noble institution, destinée autrefois à la préservation de la grande culture, de ce qu’on appelait alors les « humanités ». Ces murs de pierre soutenus par d’imposants contreforts, ces fenêtres en ogive ainsi que ces classes lambrissées de bois sombres conservent les traces d’un certain idéal d’éducation, mais le coeur de l’université est désormais encerclé par d’imposants et étincelants bâtiments d’acier et de verre consacrés à la production de nouvelles connaissances en économie, en médecine et dans les autres sciences ; de tous ces savoirs, en somme, tournés résolument vers l’avenir. Le coeur, autrefois si vigoureux, de cette maison d’enseignement, qui, sous la gouverne du recteur Hutchins, avait pour but d’implanter en Amérique le meilleur de la civilisation européenne, est désormais enveloppé de métal, du dur métal de la technoscience.

Situation inversée

Les humanités ont longtemps dominé les domaines de l’éducation et de la culture. Mais il n’en va plus ainsi de nos jours et on peut même affirmer que la situation s’est entièrement inversée, donnant désormais la primauté à la vérité des sciences, voire des sciences les plus dures, c’est-à-dire celles qui offrent la plus grande précision dans la prédiction des faits. Le champ culturel est aujourd’hui dominé par un naturalisme triomphant auquel s’assortit un « zoocentrisme » tout aussi convaincu. « L’homme n’est-il pas qu’un animal comme les autres », comme l’affirment sans réserve, et parfois sans réflexion, certains de mes étudiants. C’est ainsi que plusieurs, après seulement quelques lectures, concluent hardiment que l’amour n’est, au final, qu’une affaire de biologie, le résultat hasardeux d’échanges hormonaux, et la culture humaine tout au plus un prolongement de la culture animale. Tout est affaire de degrés dans cette histoire, comme le mentionnait déjà Darwin dans La filiation de l’homme (1871). Ceux-là peuvent prendre appui sur les savoirs les mieux établis, à commencer par la théorie synthétique de l’évolution, les avancées étonnantes en neurosciences et les découvertes récentes de l’éthologie animale.

À côté de cette vérité première, d’une objectivité conquérante, subsiste, à la marge, au pourtour, l’îlot des vérités subjectives, dont la littérature est la gardienne la plus résolue. Les sciences humaines, entre ces vérités concurrentes, cherchent encore et toujours leur propre chemin, en injectant des petites doses de subjectivités ici et là — sous la forme d’interprétation — dans l’immense toile de nos certitudes objectives, le Web, que dessinent, avec une précision sans cesse accrue, les sciences pures et les techniques. Il est d’ailleurs remarquable que la « renaturalisation » de l’homme à laquelle on assiste dans nos universités, notamment les universités américaines, se déploie sans l’aide des sciences humaines, parfois même dans le plus grand mépris pour celles-ci. Sous le règne de ces savoirs, la littérature et une certaine philosophie qui se fait toujours plus poétique deviennent l’ultime refuge de cette part irréductible de notre expérience qu’est le moi et ses innombrables méandres ; si goulûment décrits, si méticuleusement exposés, par tous les poètes et les romanciers au service de cette entreprise, chacun ajoutant son petit témoignage à soi à la montagne de nos recensions intimes. Mais, à la fin, diront les plus sévères de nos savants — d’autres diront les plus rigoureux —, de quelle vérité parle-t-on, vraiment, en littérature ? De quel épiphénomène est-il question ici ? S’agit-il simplement de ces bruits que cause la machine humaine ? Si c’est le cas, nous avons alors affaire à une bien petite science.

C’est dans cet état de dispersion des savoirs que se pose à nous la question de la culture générale. Quel gain le généticien peut-il retirer de la vérité formulée par Proust, si ce n’est quelques fioritures ajoutées à un discours de réception dans une académie ? Quelle vérité le romancier peut-il retirer de ses lectures en psychologie évolutionnaire, si ce n’est l’assèchement terminal de son discours ? Quel dialogue, en somme, est encore possible entre ces divers domaines de « vérité » sur l’homme ?

Pour qu’un tel dialogue redevienne possible, il faudrait que la technoscience, aujourd’hui triomphante dans nos maisons d’enseignement, abandonne toute prétention à incarner la seule et unique vérité sur l’homme. Bien sûr ! diront plusieurs parmi les plus circonspects ; c’est même une évidence ! diront les plus conciliants, reconnaissant du coup l’intérêt qu’il peut y avoir à préserver les facultés de théologie, de philosophie et de littérature ; mais à la vérité, dans la vérité effective qui détermine l’évolution de nos institutions de savoir, il n’en est rien. Pour qui sait voir, il y a désormais un maître au royaume de la connaissance, et tous les autres ne sont que valets, et le bruissement que suscitent les discours des courtisans réunis en colloque ne changera rien aux ordres du seigneur des lieux. Or, il n’y a pas de dialogue possible entre maître et valets.