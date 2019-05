Éducation: le représentant de l’humanité

À défaut de pouvoir réconcilier ceux qui défendent et ceux qui rejettent le projet de loi 21, on peut profiter du débat en cours pour réfléchir à ce qu’est le métier d’enseigner, ce que Christian Rioux fait dans sa chronique « Les enfants d’abord ». Rioux s’appuie sur la lettre de l’instituteur laïc de Camus, qui s’interdisait de « manifester ses idées lorsqu’il était question de Dieu », pour défendre le devoir de réserve de l’enseignant « qui a plus que de l’autorité puisqu’il est un modèle », « un personnage [qui] peut être aux yeux de l’enfant une sorte de demi-dieu ». J’aime que le chroniqueur parle de modèle plutôt que d’autorité, car cela a le mérite de distinguer l’enseignant des autres figures d’autorité visées par ce projet. Rioux aurait pu tout aussi bien citer Péguy : « Il ne faut pas que l’instituteur soit dans la commune le représentant du gouvernement ; il convient qu’il y soit le représentant de personnages moins transitoires, qu’il y soit le représentant de l’humanité […] qu’il assure la représentation de la culture ». L’instituteur de Camus dit la même chose lorsqu’il affirme avoir « aimé tous ses élèves et respecté ce qu’il y a de plus sacré dans l’enfant : le droit de chercher sa vérité » en leur disant que « certains croyaient, d’autres, non. Et que dans la plénitude de ses droits, chacun faisait ce qu’il voulait ».

Rioux retient surtout de l’instituteur qu’il s’abstenait de dire aux élèves s’il croyait ou non, mais il escamote le fait qu’il leur reconnaissait, et se reconnaissait implicitement, le droit de croire ou non. Je pense que l’instituteur peut choisir de révéler ou non à l’élève sa croyance ou son incroyance, comme il peut choisir de croire ou de ne pas croire, non pour obéir à un devoir imposé par un gouvernement ou une église, mais pour exercer son droit de représentant de l’humanité qui cherche librement sa vérité. L’important n’est pas que l’enseignant dise ou non s’il croit, mais qu’il soit un modèle de culture, qu’il soit engagé dans cette recherche et qu’il reconnaisse à chacun le droit et le devoir de faire de même.

Si l’élève perçoit que l’enseignant n’est pas neutre mais qu’il croit vraiment que tous les chemins sont bons si on y cherche la vérité, que toute démarche authentique est valable, il sera conforté dans sa propre démarche et ouvert à celles des autres. Une fois ce lien de confiance établi, le fait d’afficher, par un signe ou l’absence de signe ostentatoire sa croyance en l’existence ou l’inexistence de Dieu, n’a plus beaucoup d’importance.

Modèle

Ce qui fait d’un enseignant, surtout au primaire, un modèle, ce n’est pas tant l’autorité intellectuelle que l’autorité morale qui, elle, repose sur des valeurs (dévouement, justice, tolérance) que l’enseignant incarne, que l’élève peut ou non rattacher à la culture de l’enseignant, mais dont il ne doute pas qu’elles constituent l’essentiel de ce qui lui est transmis. Devrait-on s’interdire de lire ou d’enseigner un auteur parce qu’il est croyant ou incroyant ? Je ne me souviens plus de ce que m’enseignait ce petit frère en quatrième année, mais je n’ai jamais oublié ce qu’il m’a donné, la passion qui l’animait en classe et en dehors de la classe, ses épaisses lunettes trouées par deux grands yeux bleus, son coup de patin ou ses dribles dans la boue que les pans de sa robe noire n’arrivaient pas à entraver. Il y avait du courage dans l’amour de cet homme qui, sans le savoir, m’aiderait toute ma vie à affronter les rentrées scolaires et la peur de la page blanche.

Je suis d’accord avec Rioux que « pour jouer son rôle, l’école doit être un refuge qui permet de prendre du recul et de la hauteur ». C’est pourquoi je regrette que toute cette question de la laïcité ait créé beaucoup de bruit et introduit dans l’école une règle qui craint le « recul et la hauteur » et qui, au nom du bien commun et de la rationalité, tend à en exclure les principales questions que se pose ultimement toute culture, à savoir comment fortifier le moi en l’ouvrant sur le monde, comment vivre tout en se sachant mortel. On ne peut éveiller l’esprit de l’élève sans l’exposer, d’une façon ou d’une autre, à ces questions et aux multiples réponses qui « ont fait et maintiennent l’humanité », ici et ailleurs, depuis toujours, et non depuis cinquante ou cent ans.

Je comprends que l’enseignement ne doit pas être confessionnel, car les religions le plus souvent réduisent le désir de se relier à l’inconnu, mais on ne peut faire l’économie de ce désir qui parie sur notre possibilité de comprendre ce qui nous dépasse, de s’approcher de ce qui semble nous exclure et d’apprivoiser ainsi la mort : « La poussée têtue qui engendre l’art et la pensée désintéressée, l’adhésion active qui seule en assure la transmission aux contemporains et aux générations futures, émanent d’un pari sur la transcendance. » (G. Steiner) Croire que l’élève va chercher seul et mieux sa vérité sans que l’enseignant incarne ce pari, même sans le dire, est un leurre.