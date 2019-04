Lettre ouverte à Gus Van Sant

Cher Gus Van Sant,

Je vous écris aujourd’hui pour vous parler de votre dernier film, Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot. J’étais très excité en me rendant au Cinéma du Parc l’été dernier, d’abord parce que Joaquin Phoenix tenait le premier rôle et que c’est un acteur que j’aime d’un amour pur, mais aussi parce que votre tandem nous avait déjà donné To Die For, que j’avais particulièrement apprécié.

Après une quarantaine de minutes, je pensais m’être trompé de salle. Comment était-il possible que ce soit si mauvais ? Cette histoire racontée de manière didactique et moralisante ne pouvait pas provenir du réalisateur qui a signé Milk. Mais le générique de fermeture a commencé et j’ai lu : « a film by gus van sant ». Je suis allé dans un bar à quelques minutes de là et je me suis demandé ce qui vous était arrivé.

Comprenez-moi bien, si je me permets d’ouvrir ce dialogue, c’est que je vous estime énormément. J’ai adoré l’audace formelle d’Elephant et de Last Days, et le storytelling de Good Will Hunting. J’ai plutôt envie de réfléchir avec vous : comment expliquer qu’un artiste se brise, comme un grille-pain qui ne grille plus le pain ? Car devant mon verre, c’est exactement ce que je me suis dit : Gus Van Sant est brisé.

C’est quelque chose que j’ai souvent pensé de certains groupes de musique que j’ai aimés, quand un disque ordinaire en suivait un brillant. Armé de l’arrogance propre à la jeunesse, je tranchais : ce groupe n’est plus bon. Je pense entre autres à Weezer, dont les premiers albums m’ont défini, alors que les plus récents me donnent l’impression d’avoir été composés par un groupe de reprises. Je ne suis pas le seul à les avoir reniés : en 2010, des fans ont lancé une pétition et offert 10 millions de dollars à leur groupe culte pour qu’il cesse de produire de nouveaux albums.

Maintenant que moi aussi je vieillis en tant qu’artiste, cette question résonne autrement. Je crains régulièrement d’avoir perdu quelque chose qui faisait que j’étais qui j’étais. Et si j’avais été chanceux, la dernière fois ? Si je n’avais fait qu’ouvrir, peut-être par hasard, le bon tiroir pour découvrir Cinq visages pour Camille Brunelle ou les nouvelles de L’art de la fugue ?

Vient-il un moment où nous avons dit tout ce que nous avons à dire ? C’est l’hypothèse qu’on entend le plus souvent quand on parle d’artistes obsolètes. Mais entre vous et moi, Monsieur Van Sant, je n’y crois pas. De tous mes textes, ceux que j’aime le plus sont ceux que j’ai commencés alors que je n’avais rien à dire. Je découvrais, pendant que j’écrivais, des figures et des idées qui m’habitaient, presque à mon insu.

Maintenant, le risque me guette de me répéter. Faire face au vide demande du courage et, comme je gagne ma vie en écrivant, je n’ai pas toujours le luxe de me tromper. Il faut produire pour payer le loyer. Et j’imagine que c’est comme ça qu’on se brise, en se rabattant sur la technique pour éviter le doute et l’inconnu.

Le travail de l’artiste ne consiste pas à dire quelque chose. Il n’est ni un donneur de leçons ni un prophète. Il doit plutôt entamer des chantiers sans savoir ce qu’il s’apprête à construire. Oui, le texte est un acte de communication, mais d’une idée dont la communication a permis la révélation. L’oeuvre devrait être perçue comme la trace, presque archéologique, d’une longue réflexion. J’ai même envie de dire : comme une cicatrice, une marque fermée et finie, qui témoigne d’un processus ouvert et sanguinolent. Les mauvaises oeuvres souffrent surtout de n’être qu’un dessin de cicatrice, comme ceux qu’on voit sur les joues d’enfants déguisés en pirate.

Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot m’a peut-être déçu, mais je ne peux pas croire que vous êtes brisé. Avez-vous écrit ce film en suivant le chemin de la facilité ? Je n’en ai aucune idée, mais je vous respecte trop pour imaginer que ce soit le cas. Peut-être vous êtes-vous simplement trompé, en suivant un filon qui s’est avéré stérile. La création demande de la résilience. On se cogne sur tous les coins sur lesquels il est possible de se cogner, on souffre à des endroits dont on ignorait même l’existence. Mais chaque fois, on se relève, on appuie sur pomme-N et on se lance dans une nouvelle aventure, espérant que, ce coup-là, on rapportera quelque chose du néant. Je dis souvent que les artistes pour qui tout est facile ne sont pas supérieurs ni géniaux : ils ignorent tout simplement la part de péril nécessaire à l’aventure.

Je vous en prie, Monsieur Van Sant, soyez, encore et toujours, un explorateur.