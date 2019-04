Laïcité: en appeler à la désobéissance civile

Pourquoi certains sont-ils, comme c’est notre cas actuellement, tentés d’en appeler à la désobéissance civile pour contrer le projet de loi 21 déposé par la CAQ ?

D’abord, parce qu’avant même que ne débutent les consultations sur ce projet de loi, le gouvernement a déjà annoncé qu’il aurait recours au bâillon pour forcer son adoption et qu’il verrouillerait toute possibilité de contestation ultérieure par l’utilisation de la disposition de dérogation. Par ailleurs, en fait de consultation, il ne tiendra que six jours d’échanges avec une liste d’individus et de groupes triés sur le volet. On a déjà vu mieux comme exercice démocratique. En fait, on a vu mieux notamment lors des consultations tenues par la commission Bouchard-Taylor, consultations qui se sont échelonnées sur trois mois et qui se sont déroulées dans 17 villes du Québec. Les résultats de cette consultation, bien connus, et fruits d’un consensus qu’on peut considérer comme significatif, stipulaient que le port de signes religieux devrait être interdit aux agents de l’État se trouvant en position d’autorité coercitive, mais devrait demeurer autorisé « pour tous les autres agents de l’État (enseignants, fonctionnaires, professionnels de la santé et autres) ».

En rejetant d’emblée les conclusions de ce rapport, en se créant sa propre liste d’interdits et en limitant à sa plus stricte expression l’espace de débat et de contestation, la CAQ démontre qu’elle n’a de la démocratie qu’une lecture minimaliste : celle qui se résume au vote dans l’urne. Oui, la CAQ a obtenu en octobre dernier la majorité des sièges à l’Assemblée nationale, mais non, cela ne l’autorise pas à procéder de manière aussi cavalière à la suppression des droits d’une partie de nos concitoyens.ne.s.

Plusieurs ont fait le parallèle avec l’utilisation de la disposition de dérogation au moment de l’adoption de la loi 101. Or la loi 101 prétendait supprimer les droits d’une minorité (les anglophones du Québec) pour permettre à une autre minorité (les francophones du Québec) de survivre. C’est parce qu’il y avait péril en la demeure et risque de disparition d’une frange de la population nord-américaine que cette loi a été votée. Ici, quel péril y a-t-il en quelle demeure pour justifier la suppression de droits individuels ? Y a-t-il un groupe ou un individu dont l’existence soit menacée par le fait que certain.e.s de nos concitoyen.ne.s portent la kippa ou le voile ? Y a-t-il risque de conversion massive à l’islam, au catholicisme ou au bouddhisme ? Assiste-t-on à une vague sans précédent de prosélytisme au sein de nos écoles ?

Innombrables incohérences

L’arbitraire à partir duquel la CAQ établit sa liste d’interdits fait par ailleurs en sorte que d’innombrables incohérences sautent aux yeux, incohérences qui risquent de se traduire en sentiment d’injustice : pourquoi les signes religieux seront-ils interdits chez les enseignant.e.s, mais pas chez les orthophonistes, les psychologues ou les technicien.ne.s en éducation spécialisée ? Sur quelle base scientifique ou légale s’appuie-t-on pour considérer qu’un.e psychologue a moins d’emprise sur le cerveau d’un enfant qu’un.e enseignant.e ? Et pourquoi l’école privée subventionnée n’est-elle pas visée par ce projet de loi ? les enseignant.e.s y conserveraient des droits qu’on s’apprête à supprimer à leurs confrères et consoeurs du public ?

En dehors de l’arbitraire lié aux corps d’emploi touchés par l’interdit, le flou le plus complet règne en ce qui a trait aux signes qui seront prohibés : devant un cas d’espèce soulevé par un enseignant abénaquis de la Commission scolaire de Montréal, le ministre a soutenu que les Premières Nations ne seraient pas visées par le projet de loi puisque leur forme de « spiritualité » n’est pas une « religion ». Nous mettons le ministre au défi de venir expliquer aux écoles et aux commissions scolaires qui auront l’odieux d’appliquer sa loi la différence entre « spiritualité » et « religion ». Dans la multiplication des expériences spirituelles, du syncrétisme religieux, de la « religion à la carte » et des influences venues des quatre coins du globe, bien malin sera celui qui saura trancher entre ce qui relève du religieux, du spirituel et du culturel : un piercing ou un tilak porté au retour d’un voyage en Inde est-il le signe d’une conversion à l’hindouisme, un simple souvenir de voyage ou la trace d’une pratique spirituelle sans lien avec une religion reconnue ? Où le ministre, pour sa part, trace-t-il la ligne et qui chargera-t-il de la tracer chaque fois qu’un nouveau cas d’espèce surgira dans l’espace public ?

Pas de gaieté de coeur

Ça n’est pas de gaieté de coeur que nous invitons nos collègues du conseil des commissaires de la CSDM à emboîter le pas aux commissions scolaires English-Montréal et Lester B. Pearson en annonçant que nous refuserons de mettre en oeuvre des règles interdisant le port de signes religieux chez les enseignant.e.s de la CSDM : nous avons bien lu toutes les chroniques et tous les éditoriaux invitant à respecter « l’État de droit » et à ne pas semer l’anarchie au sein de nos institutions. Nous comprenons d’ailleurs que la Ville de Montréal, malgré ses importantes réserves quant à ce projet de loi, entende le respecter : les corps de police faisaient partie des recommandations du rapport Bouchard-Taylor et oui, dans leur rôle d’agents de l’État, ils mettent en péril le processus démocratique s’ils refusent d’obtempérer à la loi.

Par contre, le réseau scolaire public n’est pas dans la même posture : il se verra infliger des règles adoptées sous le bâillon, sans consensus social, sans possibilité de contestation, sans justification liée aux corps d’emploi touchés, sans définition claire des signes religieux prohibés et dans un contexte où il sera seul à devoir vivre les conséquences de ces contraintes que le privé n’aura pas à subir. Le réseau scolaire n’a vraiment pas besoin de ce cadeau empoisonné à l’heure où il connaît une pénurie de personnel sans précédent. Il y a des limites à ce que, même dans un État de droit, on est en droit d’accepter. Cette limite a été franchie par la CAQ et oui, notre conscience nous dit que quand cette limite est atteinte, il faut savoir faire bloc contre ceux qui abusent du pouvoir que leur confère l’urne.