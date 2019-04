Quelle menace devons-nous contrer?

D’entrée de jeu, je tiens à souligner que je suis athée, sans aucune réserve. Dans un monde idéal, je préférerais que les religions, leurs valeurs et leurs traditions, qui encouragent entre autres la discrimination et le sexisme contre les femmes, n’aient plus aucune influence sur nos sociétés.

J’ai suivi avec beaucoup d’intérêt ce débat dit « identitaire » depuis les quinze dernières années. Conclusion, je considère que nous faisons fausse route en faisant de l’immigration et des religions, en particulier musulmanes, une menace à notre avenir collectif au Québec.

Retournons à la case départ : que voulons-nous protéger ? Bien sûr, il y a ces valeurs qui font l’objet d’un vaste consensus social comme l’égalité hommes-femmes, mais qu’est-ce qui nous distingue ? Notre langue et notre culture françaises.

Nous sommes le petit village gaulois qui résiste à l’invasion culturelle anglo-saxonne et américaine depuis quelques siècles. Dans le domaine culturel, c’est un miracle que nous ayons non seulement conservé notre langue, mais également pu construire une culture forte, originale et distincte dans cet univers anglo-saxon en Amérique. Nous avons développé une littérature, un univers musical et une filmographie qui font l’envie de tout le Canada. Nous sommes l’exception culturelle. Il a d’ailleurs fallu mener plusieurs batailles au pays et au niveau international pour conquérir ce titre.

Maintenant, établissons un constat indéniable : il est juste de dire que cette langue et cette culture françaises sont actuellement menacées.

Ce n’est toutefois pas par la religion des « autres » ni par les immigrants qui globalement s’intègrent bien à la société québécoise. La menace, elle vient des géants du Web qui, depuis plus de dix ans, bousculent systématiquement notre chanson, notre littérature, nos films et téléséries, nos documentaires, notre créativité parce que ces géants sont les véritables propriétaires de l’écosystème numérique.

Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Netflix, Spotify et tous les autres qui produisent du contenu culturel relégueront notre culture et notre langue dans leur marge d’erreur.

Pendant ce temps, tous les gouvernements qui se sont succédé n’ont pas pris acte de cette menace. Quand on est assiégé, on doit se doter d’une stratégie pour contrer la menace. Se donner des outils, ériger un rempart. Or, il n’en est rien. Ou si peu.

Nos auteurs et autrices dans le domaine musical ne se partagent que des miettes consenties par les géants Spotify, iTunes, YouTube et les autres plateformes musicales. Cherchez dans le catalogue Netflix où logent les oeuvres cinématographiques du Québec ? Elle est là la menace qui marginalise de plus en plus notre langue, notre culture.

Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant que les moins de 30 ans soient à un tel point imbibés de culture américaine qu’ils perçoivent la nôtre comme peu attrayante.

À l’époque où j’étais plus jeune, on qualifiait ça d’impérialisme culturel américain. C’est bien de cela qu’il s’agit encore aujourd’hui.

Mais pendant que cette lutte à armes inégales laisse des victimes tout au long de la conquête territoriale des géants du Web, que faisons-nous ? On se perd à agiter le foulard islamique comme un épouvantail qui n’a rien à voir avec la « menace qui gronde », comme le chantait si bien Daniel Lavoie (Ils s’aiment).

Le projet sur la laïcité ? Reconnaissons qu’il vise juste lorsqu’il s’agit d’assurer que l’État et ses institutions soient laïques. Ce sera même inscrit dans la Charte québécoise des droits.

Selon moi, la proposition de la commission Bouchard-Taylor visait juste elle aussi, en insistant sur l’obligation d’afficher une totale neutralité pour les personnes en position d’autorité. Bien sûr, Charles Taylor a, depuis, changé de camp. Mais la proposition reste et Gérard Bouchard la défend toujours.

Si le gouvernement libéral précédent n’avait pas tergiversé, cette proposition développée en 2008, aurait probablement rallié la grande majorité de la population. On a préféré ne rien faire. Conséquemment, le débat a provoqué des enflures verbales, libéré même une parole raciste chez certains de nos citoyens et citoyennes. Et les réseaux sociaux ont amplifié les réactions extrêmes. Déprimant…

Aujourd’hui, le dogmatisme a préséance dans le débat public : c’est « crois ou meurs », la devise qui prime. Tu es tolérant ou intolérant, point à la ligne. Même que se préoccuper de la protection de notre langue et de notre culture devient presque louche…

Fort de sa majorité à l’Assemblée nationale, le gouvernement a ajouté le personnel enseignant dans les personnes en position d’autorité. L’objectif serait de protéger les enfants d’un quelconque prosélytisme, d’une propagande religieuse dans les écoles. J’en suis. Mais il erre et rate la cible.

En effet, pourquoi ne pas simplement instituer un règlement, une précision dans la loi de l’éducation, dans les conventions collectives pour faire du prosélytisme un motif de sanction allant jusqu’au congédiement ? Si une personne est prise en flagrant délit, elle pourrait alors perdre son emploi.

L’avantage d’une telle proposition, c’est de ne pas stigmatiser les signes religieux, en particulier le foulard qui semble être la cible de cet aspect du projet de loi. Un tel compromis serait viable pour plusieurs. Pas besoin ainsi de disposition dérogatoire ni de bâillon pour mettre un terme au débat.

Et plutôt que de consacrer l’actuelle législature à agiter et à chasser le foulard, on devrait mener la bataille contre les géants du Web et l’impérialisme culturel américain. « Il est là l’ennemi, l’ennemi est là », chantait Pierre Flynn (L’ennemi). Ça presse, il est à notre porte !