Le voile dans la tête

Dans Le Devoir du lundi 15 avril dernier, d’anciens dirigeants syndicaux liés au monde de l’éducation publiaient une lettre d’appui au projet de loi 21 qui prévoit d’interdire le port de signes religieux aux agents de l’État en situation d’autorité, ce qui inclut, selon les responsables du projet de loi, les enseignantes et les enseignants des écoles primaires et secondaires du Québec. Les signataires de la lettre du 15 avril se disent en accord avec cette mesure au nom du principe selon lequel les enseignants québécois ne devraient pas se livrer à quelque forme de prosélytisme que ce soit. Bien sûr, nul n’est contre cet objectif et nous n’avons pas collectivement choisi de sortir l’enseignement religieux des écoles pour le voir revenir subrepticement, sous le couvert d’un voile ou d’une kippa, enrôler nos enfants dans une croyance ou une autre. Mais peut-on vraiment établir un lien de cause à effet entre port de signes religieux et prosélytisme ? Il me semble que, à la lumière de mon expérience personnelle de formateur des futurs maîtres à l’enseignement primaire, rien n’est moins sûr…

Depuis bientôt six ans, j’enseigne la didactique des sciences et de la technologie à de futures enseignantes au préscolaire et au primaire. Mon objectif est de les familiariser avec les rudiments des approches éducatives pour l’enseignement de ces matières, des approches qui s’éloignent des modèles transmissifs traditionnels pour rendre les élèves plus actifs dans l’apprentissage des notions de base en science et dans le développement de leurs compétences. J’ai écrit « enseignantes » au féminin à dessein, puisque l’écrasante majorité de mes étudiants sont des femmes, ce qui se reflète bien sûr dans nos écoles primaires, où les enseignants masculins demeurent minoritaires.

Chaque session, je rencontre dans ma classe quelques étudiantes d’origine maghrébine. Plusieurs sont plus âgées que la moyenne de mes étudiantes « de souche », avec des parcours de vie marqués par l’immigration et des compétences professionnelles parfois impressionnantes. Elles se recyclent souvent dans l’éducation, faute de voir leurs diplômes reconnus dans leur nouveau pays d’accueil. Bien sûr, plusieurs de ces étudiantes portent le voile, mais je ne leur ai jamais demandé si on le leur avait imposé ou si elles le portaient par conviction religieuse, par attachement à leur culture d’origine, par habitude ou par simple coquetterie. Quoi qu’on en pense, tous les cas de figure sont possibles…

Science et religion

On place souvent en opposition science et religion et l’on pourrait s’attendre, de la part de personnes très religieuses qui font une lecture littérale et fondamentaliste de leurs textes sacrés, à une remise en question des concepts, théories et faits scientifiques qui entrent en contradiction avec leurs croyances. Dans l’équation un peu simpliste que l’on fait souvent face à une femme voilée, voile égale intégrisme religieux.

Eh bien, malgré la présence de nombreuses femmes voilées dans mes cours, jamais il ne m’est arrivé que l’une d’entre elles me dise qu’elle se sentait mal à l’aise d’enseigner certains concepts scientifiques au nom de ses croyances. Ou plutôt, si, cela m’est arrivé une fois : une étudiante m’a un jour avoué bien candidement que jamais elle ne pourrait enseigner à ses élèves la théorie de l’évolution des espèces de Darwin, ou encore raconter l’histoire de la naissance et de l’évolution de l’Univers depuis le big bang, avec ses 14,3 milliards d’années de patiente construction des structures qui permettent la vie sur notre planète. Selon elle, ces théories, qui vont à l’encontre de ses croyances les plus profondes, ne sont tout simplement pas dignes de mention dans une classe du primaire.

Au nom de ses convictions, elle était donc prête à renoncer au volet science et technologie du programme de formation de l’école québécoise pour l’école primaire. Heureusement pour elle, les sciences ne sont pas perçues comme une matière obligatoire au primaire et ne font pas l’objet d’une épreuve unifiée, comme le français et les mathématiques, si bien qu’il est fort probable que sa décision aura peu de conséquences sur sa carrière. Si cela n’est pas une forme de prosélytisme par omission (en creux, en quelque sorte), alors je ne sais pas ce que c’est. Pourtant, cette étudiante ne portait aucun signe religieux, à part peut-être une discrète croix autour du cou.

À la lumière de cette expérience, qui n’a bien sûr aucune prétention d’être exhaustive ni généralisable, je repose donc la question : existe-t-il toujours un lien entre le port de signes religieux et le prosélytisme ? Parfois, le voile n’est pas sur la tête, il se cache à l’intérieur…