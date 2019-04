Laïcité: la dissidence est une condition essentielle au débat

Audi alteram partem. Écouter les autres parties. Cette phrase, régulièrement citée dans le milieu juridique, est gravée au-dessus d’une des entrées de la Faculté de droit de l’Université McGill. Or, la façon dont y est mené le débat sur le projet de loi sur la laïcité du gouvernement québécois va manifestement à l’encontre de ce principe. Une grande majorité de professeurs et d’étudiants tente d’y établir un monopole de l’argumentation, notamment juridique, qui lui soit profondément défavorable.

Pourtant, ce refus d’écouter l’autre, même lorsque son argumentaire est légitime, nuit non seulement au développement critique des étudiants et à leur rigueur intellectuelle, mais aussi à l’établissement de dialogues au sein de la faculté comme de la société en général. En offrant à ses étudiants une vision manichéenne du monde, où les bons sont contre la loi et les autres dans l’erreur et dans la peur, la faculté contribue en effet, à sa façon, à son isolement de la société québécoise et à la polarisation bien entamée qui menace cette société.

Le point, ici, n’est pas de plaider contre la prise de position des établissements d’enseignement dans un débat dont les conséquences humaines, philosophiques et juridiques sont importantes. L’Université de Montréal avait elle-même pris position contre les dispositions les plus contestées de la charte des valeurs québécoise, et ce, de manière tout à fait argumentée. L’essentiel du reproche qui doit être fait à la Faculté de droit de McGill, cependant, c’est de ne pas confronter ses étudiants à des points de vue juridiques variés au moment où un débat devient épineux.

Depuis mon entrée, on m’y vante les mérites de la dissidence et de l’expression d’une vision différente du droit. Les professeurs y font fréquemment l’éloge de la dissidence à la Cour suprême, notamment féminine, puisqu’elle contribue bien souvent à former le droit de l’avenir. Or, on passe volontiers sous silence l’appui de l’ancienne juge L’Heureux-Dubé de cette cour au projet de charte des valeurs en 2014, dont le projet actuel est une version très fortement diluée et plus sainement posée. Sur toutes les tribunes, on préfère au contraire dénoncer une loi « raciste » ou « islamophobe » et se féliciter de la « honte » exprimée par Charles Taylor lors d’un événement organisé par des élèves avec le soutien de leur université.

Il m’apparaît pourtant important de rappeler à ces étudiants que, bien souvent, même en droit, la vérité s’exprime de manière plurielle. À ce titre, il est important de rappeler que, lors du débat sur la charte des valeurs québécoises, deux anciennes juges québécoises de la Cour suprême avaient pris des positions fondamentalement opposées. Toutes deux, pourtant, se fondaient sur des argumentaires juridiques cohérents.

À l’instar de la population en général, mon opinion sur la laïcité et les actions du gouvernement, dont je vous ai épargné ici l’étalage, est appelée à évoluer au fil des débats. C’est pour cette raison que, tout comme mon doyen, je ne peux me permettre de croire en la légitimité d’une loi en me basant strictement sur son accueil populaire actuel. Cependant, c’est également pour cette raison que je souhaite que nous puissions favoriser l’expression des argumentaires de chacune des parties.

Pour ce faire, le milieu universitaire doit reconnaître la possibilité de dissidence de certains de ses étudiants quant à ses positions. Or, dans une ambiance universitaire où le débat est de plus en plus dirigé, il est devenu très difficile pour un étudiant d’affirmer son désaccord avec la position prise par son établissement d’enseignement.

Pourtant, un débat respectueux bénéficierait à toutes les parties : il leur permettrait de consolider leurs arguments, de favoriser leur écoute respective et d’éviter les pièges tendus par la teneur émotive du débat. La juge Côté de la Cour suprême avait d’ailleurs rappelé, lors de son passage à McGill, que la dissidence aidait à la cohérence et au développement de l’argumentaire de la majorité. Ma faculté gagnerait donc à assurer une ouverture et une couverture minimale des voix qui s’élèvent en son sein pour le projet de loi. Ses étudiants découvriront alors peut-être que les arguments qui sous-tendent ce projet ne sont pas tous fondés sur la peur de l’autre, mais bien souvent sur une vision différente des libertés civiles et de la neutralité de l’État.

Caractériser tout un pan de la société québécoise comme enclin à brimer des droits fondamentaux pour écraser des minorités et pour rassasier des élans suscités par la peur de l’autre est malhonnête. L’écoute et l’ouverture à l’autre seront donc essentielles à la recherche du compromis, à la lutte contre la polarisation et à la conclusion de ce débat, qui, malheureusement si souvent (et encore une fois) amalgamé maladroitement à celui de l’immigration, a occulté pendant trop d’années certains des enjeux importants auxquels font face les communautés issues de cette immigration.